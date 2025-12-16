Klasemen Voli Putra SEA Games 2025: Indonesia di Semifinal, Thailand & Vietnam Gerah Cari Aman

Ringkasan Berita: Update klasemen voli putra SEA Games 2025 setelah Indonesia mengalahkan Filipina 3-0

Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara Pool B

Thailand dan Vietnam mencari kemenangan demi terhindar dari Timnas Voli Putra Indonesia di babak semifinal SEA Games 2025

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Voli Putra Indonesia menutup preliminary phase voli indoor SEA Games 2025 sebagai juara Pool B. Rivan Nurmulki dkk. menunggu antara Vietnam dan Thailand sebagai lawan di semifinal!

Timnas Voli Indonesia menyandang status juara Pool B saat lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Kepastian itu diperoleh setelah skuad besutan Jeff Jiang Jie menggulung Filipina 3-0 (25-17, 27-25, 26-24) Selasa (16/12) siang WIB, di Indoor Stadium Huamark, Bangkok.

Tercatat Rivan Nurmulki mengemas enam poin, berkat dari sepasang kemenangan yang diperoleh pada fase Pool B.

PERAYAAN POIN - Selebrasi para pemain Timnas Voli Putra Indonesia setelah mencetak poin pada pertandingan melawan Myanmar pada fase preliminary Pool B di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Senin (15/12). Indonesia menang 3-0. (Dok. SAVA Volley)

Indonesia unggul tiga angka dari Filipina di posisi kedua, yang juga berhak lolos ke babak semifinal, disusul Myanmar sebagai juru kunci tanpa meraih poin.

Sementara dari Pool A, dua tiket semifinal sudah diamankan oleh Vietnam dan Thailand, yang sejauh ini menduduki posisi 1-2 dengan raihan enam poin.

Adapun Singapura dan Laos yang menghuni urutan 3-4, belum meraih angka, dipastikan tersingkir dalam perebutan tiket lolos ke 4 besar.

Meski begitu, belum diketahui antara Vietnam dan Thailand yang menjadi juara Pool A. Status itu dapat dipastikan setelah laga Vietnam vs Thailand rampung digelar, mulai pukul 17.30 WIB.

Secara regulasi babak semifinal voli indoor SEA Games 2025, juara Pool B akan melawan runner-up Pool A. Sedangkan juara Pool A bentrok kontrak runner-up Pool B.

Melihat kondisinya, Vietnam dan Thailand akan sama-sama ngotot untuk memastikan kemenangan di laga sore ini. Sebab, hanya kemenangan yang bisa menghindarkan Vietnam dan Thailand bertemu 'lebih dini' melawan Indonesia di babak semifinal.

Jika Vietnam atau Thailand menang, mereka lolos ke semifinal sebagai juara Pool A. Dan otomatis, lawan yang dihadapi jauh lebih ringan ketimbang Indonesia, yakni Filipina yang diperkuat Bryan Bagunas dan Marck Espejo.

Dan jika kalah, maka dipastikan, salah satu antara Vietnam atau Thailand lah harus menghadapi Timnas Voli Putra Indonesia, yang dikenal sebagai Raja Voli ASEAN.

Julukan ini bukannya tanpa dasar. Sebab, Timnas Voli Putra Indonesia sangat mendominasi pagelaran SEA Games. Tercatat sejak SEA Games 2019 hingga 2023, tim voli putra Indonesia selalu meraih keping medali emas.

HASIL VOLI PUTRA SEA GAMES 2025

Sabtu, 13 Desember

Grup B - Myanmar vs Filipina: 0-3 (23-25, 20-25, 21-25)

Grup A - Laos vs Vietnam: 0-3 (13-25, 20-25, 14-25)

Grup A - Thailand vs Singapura: 3-1 (22-25, 25-15, 25-18, 25-20)