BWF World Tour

Ranking BWF 2025 Resmi: Dejan/Bernadine Akhirnya Tembus Top 50, Fajar/Fikri Posisi 8

Dejan/Bernadine akhirnya tembus top 50 ranking BWF 2025 resmi pekan ini, Fajar/Fikri debut di sepuluh besar dengan mencapai posisi 8.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Niken Thalia
Editor: Drajat Sugiri
Ranking BWF 2025 Resmi: Dejan/Bernadine Akhirnya Tembus Top 50, Fajar/Fikri Posisi 8
Dok. PBSI
DEJAN/BERNADINE - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana berdiri di podium utama Syed Modi India International 2025 setelah meraih gelar juara di Lucknow, India, pada 30 November 2025. Ranking BWF 2025 resmi pekan ini. Dok/PBSI 

Ringkasan Berita:
  • Ranking BWF 2025 resmi dirilis oleh BWF dan menyuguhkan raihan manis dari andalan Indonesia
  • Setelah Odisha Masters 2025 pekan lalu dan pekan ini dimulainya BWF World Tour Finals 2025, andalan Indonesia membukukan capaian ciamik
  • Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana akhirnya tembus top 50, Fajar/Fikri debut pertama kali di 10 besar

TRIBUNNEWS.COM - Rilisan ranking BWF 2025 resmi pekan ini setelah Odisha Masters 2025 pekan lalu selesai dan jelang berlangsungnya BWF World Tour Finals 2025 besok hari Rabu (17/12/2025).

Jajaran andalan Indonesia dalam BWF World Tour membukukan torehan ciamik dalam rilisan resmi ranking BWF pekan ini.

Diawali dari runner-up Odisha Masters 2025 (super 100) pekan lalu, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana.

Pasangan anyar sektor ganda campuran tersebut merampungkan tur India sejak Syed Modi, Guwahati Masters, dan Odisha Masters dengan raihan mengesankan.

Di Syed Modi (super 300), Dejan/Bernadine berhasil keluar sebagai juara. Lanjut di Guwahati mencapai perempat final, dan Odisha Masters kembali ke final namun berakhir sebagai runner-up.

Torehan apik keduanya diikuti rekan kompatriotnya yakni Marwan Faza/Aisyah Pranata dengan statistik yang nyaris mirip.

DUET MARWAN/AISYAH - Pasangan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, saat beraksi di 32 besar Indonesia Masters 2025 melawan wakil Jerman, Jones Ralfy Jansen/Thuc Phuong Nguyen. Bertempat di Istora Senayan, Marwan/Aisyah menang dengan skor 19-21, 21-16, 21-13. (PBSI)
Sama-sama main di Syed Modi, Guwahati Masters, dan Odisha Masters, Marwan/Aisyah hampir sama dalam membukukan rapor dari tur India.

Dari Syed Modi, Marwan/Aisyah mencapai semifinal, lalu melibas Guwahati dan Odisha dengan torehan gelar juara yang didapat dalam back to back.

Raihan itu tentu memengaruhi ranking BWF kedua pasangan muda Indonesia.

Dejan/Bernadine yang baru dipasangkan pada pertengahan tahun 2025 ini akhirnya berhasil tembus top 50. Sedangkan Marwan/Aisyah melesat hingga peringkat 22 dunia.

Capaian Dejan/Bernadine yang melesat ke lima puluh besar dibuktikan dengan naik delapan anak tangga dan bertengger di ranking 49 dunia.

Baca juga: Jadwal Siaran BWF WTF 2025, 17 Desember Live TVRI: Fajar/Fikri vs Chia/Soh, Jojo vs Kunlavut

Peringkat pasangan jebolan PB Djarum itu mulai mendekat ke kompatriotnya sebagai pasangan independen, Bobby Setiabudi/Melati Daeva yang menduduki ranking 39 dunia.

Dengan ranking terbaru ini, Dejan/Bernadine berpotensi untuk bisa tampil di turnamen-turnamen level lebih tinggi minimal super 300 ke atas.

Tentunya konsistensi bermain dari kedua pasangan wajib ditingkatkan lagi agar bisa langganan setidaknya melesat ke semifinal.

Sementara itu beralih ke ganda putra, duet anyar Fajar Alfian/Shohibul Fikri tak berhenti dalam beri gebrakan.

Super Skor

Halaman 1/3
123
Tags:
Ranking BWF 2025
Dejan/Bernadine
Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana
Fajar/Fikri
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri
Update Ranking BWF 2025
Badminton
Berita Terkini
