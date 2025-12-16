Hadapi Lawan Berbobot Lebih Berat, Perjuangan Syerina Berbuah Manis: Medali Emas Perdana SEA Games

Hadapi Lawan Berbobot Lebih Berat, Perjuangan Syerina Berbuah Manis: Raih Medali Emas Perdana SEA Games 2025

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Judoka putri Indonesia, Syerina tampil mengesankan pada gelaran SEA Games 2025 Thailand.

Dalam ajang tersebut, Syerina yang turun di kelas 70kg mampu keluar sebagai pemenang dan berhak meraih medali emas.

Baca juga: Judoka Jawa Barat Jadikan PON Bela Diri Kudus 2025 Ajang Pemanasan Jelang SEA Games Thailand

Raihan emas ini dirasa sangat spesial, pasalnya Syerina yang telah mengikuti tiga edisi SEA Games sebelumnya belum bisa meraih emas.

Terlebih medali emas yang didapatkan ini harus bertanding di luar kelas aslinya.

Atlet yang sehari-hari turun di kelas 63 kg itu berani naik satu kelas dan menghadapi lawan-lawan dengan postur serta berat badan lebih besar.

Rekomendasi Untuk Anda

“Sebelumnya saya main di tim. Baru kali ini main individu dan akhirnya bisa juara. Rasanya luar biasa,” kata Syerina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025).

Dia menjelaskan, lawan yang dia hadapi berbobot sekitar 6 kilogram lebih berat dari bobot badannya.

“Berat lawan saya sekitar 69–70 kg, sementara berat saya cuma 64 kg. Biasanya saya main di kelas 63. Naik berat badan itu susah, tapi puji Tuhan bisa menang,” sambungnya.

Syerina menceritakan perjalanan menuju podium tertinggi bukan perkara mudah. Pertandingan terberatnya datang di partai final saat berhadapan dengan atlet Vietnam.

Meski demikian, Syerina mampu menjaga fokus dan mengamankan kemenangan yang memastikan lagu Indonesia Raya berkumandang.

Meski sukses melampaui ekspektasi, Syerina menegaskan dirinya belum puas.

Bagi atlet berusia yang sudah mengenal judo sejak kelas 3 SD itu, emas SEA Games bukanlah garis akhir.

“Setiap atlet pasti punya mimpi ke Olimpiade. Saya juga ingin kesana,” tekadnya.