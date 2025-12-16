Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Hadapi Lawan Berbobot Lebih Berat, Perjuangan Syerina Berbuah Manis: Medali Emas Perdana SEA Games

Atlet yang sehari-hari turun di kelas 63 kg itu berani naik satu kelas dan menghadapi lawan-lawan dengan postur serta berat badan lebih besar.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Hadapi Lawan Berbobot Lebih Berat, Perjuangan Syerina Berbuah Manis: Medali Emas Perdana SEA Games
Tribunnews.com/Abdul Majid
EMAS PERDANA - Judoka putri Indonesia, Syerina memamerkan medali emas yang dia raih di gelaran SEA Games 2025 Thailand saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tangerang, Senin (15/12/2025). Syerina yang turun di kelas 70kg mampu keluar sebagai pemenang. 

Hadapi Lawan Berbobot Lebih Berat, Perjuangan Syerina Berbuah Manis: Raih Medali Emas Perdana SEA Games 2025

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAJudoka putri Indonesia, Syerina tampil mengesankan pada gelaran SEA Games 2025 Thailand.

Dalam ajang tersebut, Syerina yang turun di kelas 70kg mampu keluar sebagai pemenang dan berhak meraih medali emas.

Baca juga: Judoka Jawa Barat Jadikan PON Bela Diri Kudus 2025 Ajang Pemanasan Jelang SEA Games Thailand

Raihan emas ini dirasa sangat spesial, pasalnya Syerina yang telah mengikuti tiga edisi SEA Games sebelumnya belum bisa meraih emas.

Terlebih medali  emas yang didapatkan ini harus bertanding di luar kelas aslinya.

Atlet yang sehari-hari turun di kelas 63 kg itu berani naik satu kelas dan menghadapi lawan-lawan dengan postur serta berat badan lebih besar.

“Sebelumnya saya main di tim. Baru kali ini main individu dan akhirnya bisa juara. Rasanya luar biasa,” kata Syerina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025).

Dia menjelaskan, lawan yang dia hadapi berbobot sekitar 6 kilogram lebih berat dari bobot badannya.

“Berat lawan saya sekitar 69–70 kg, sementara berat saya cuma 64 kg. Biasanya saya main di kelas 63. Naik berat badan itu susah, tapi puji Tuhan bisa menang,” sambungnya.

Syerina menceritakan perjalanan menuju podium tertinggi bukan perkara mudah. Pertandingan terberatnya datang di partai final saat berhadapan dengan atlet Vietnam.

Meski demikian, Syerina mampu menjaga fokus dan mengamankan kemenangan yang memastikan lagu Indonesia Raya berkumandang.

Meski sukses melampaui ekspektasi, Syerina menegaskan dirinya belum puas.

Bagi atlet berusia yang sudah mengenal judo sejak kelas 3 SD itu, emas SEA Games bukanlah garis akhir.

“Setiap atlet pasti punya mimpi ke Olimpiade. Saya juga ingin kesana,” tekadnya.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Judo
Judoka
SEA Games 2025
