Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Timnas Voli Putra Indonesia Tak Pilih Lawan di Semifinal, Vietnam & Thailand Siaga Gagal ke Final

Tidak peduli Vietnam atau Thailand lawan di semifinal, Timnas Voli Putra Indonesia tetap waspada demi gapai laga final dan raih emas SEA Games 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Timnas Voli Putra Indonesia Tak Pilih Lawan di Semifinal, Vietnam & Thailand Siaga Gagal ke Final
Dok. SAVA Volley
FOTO BERSAMA - Timnas Voli Putra Indonesia melakukan sesi foto bersama setelah meraih kemenangan 3-0 atas Myanmar pada preliminary phase Pool B SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand, Senin (15/12). Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara Pool B. 

Ringkasan Berita:
  • Timnas Voli Putra Indonesia mewaspadai semua calon lawan di babak semifinal SEA Games 2025, entah itu Vietnam atau Thailand
  • Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025 sebagai juara Pool B setelah mengalahkan Filipina
  • Meski menang, Rivan Nurmulki cs tetap dievaluasi demi tampil solid pada babak semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Voli Putra Indonesia tidak mau memilih lawan antara Vietnam atau Thailand di babak semifinal voli indoor SEA Games 2025. Rivan Nurmulki cs optimis gapai final dan raih medali emas!

Mengalahkan Filipina pada perebutan status juara Pool B, Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan melawan runner-up Pool A pada babak semifinal SEA Games 2025.

Berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Rivan Nurmulki dan kolega tanpa ampun mengalahkan Filipina tiga set langsung lewat skor 25-17, 27-25, 26-24, Selasa (16/12).

Hasil ini membuat tim voli putra Indonesia besutan Jeff Jiang Jie lolos ke semifinal, berbekal enam poin, alias belum terkalahkan selama babak preliminary phase.

PERAYAAN POIN - Selebrasi para pemain Timnas Voli Putra Indonesia setelah mencetak poin pada pertandingan melawan Myanmar pada fase preliminary Pool B di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Senin (15/12). Indonesia menang 3-0.
PERAYAAN POIN - Selebrasi para pemain Timnas Voli Putra Indonesia setelah mencetak poin pada pertandingan melawan Myanmar pada fase preliminary Pool B di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Senin (15/12). Indonesia menang 3-0. (Dok. SAVA Volley)

Regulasinya, Timnas Voli Putra Indonesia sebagai juara Pool B, akan menghadapi runner-up Grup A, antara Vietnam atau Thailand, yang baru akan bertanding sore ini.

Vietnam dan Thailand jelas membidik kemenangan, untuk terhindar langsung berhadapan melawan Indonesia pada babak empat besar.

Rekomendasi Untuk Anda

Baik Vietnam dan Thailand sama-sama mengemas enam poin, dan sudah dipastikan menjadi wakil Pool A melangkah ke semifinal.

Pasca-pertandingan, asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni, tidak mau condong sebelah antara Vietnam atau Thailand, sebagai lawannya di laga selanjutnya.

"Soal lawan di semifinal, persiapannya kita tetap waspada (antara Vietnam atau Thailand-red)," buka Erwin Rusni saat dihubungi Tribunnews, Selasa sore WIB.

"Kita juga belum tahu lawannya siapa, yang jelas kita fokus terhadap dua-duanya," ujar Erwin Rusni sembari tertawa.

Optimis tinggi dimiliki skuad besutan Jeff Jiang Jie. Apalagi Timnas Voli Putra Indonesia yang kini dikapteni Jasen Natanael Kilanta, menjadi favorit meraih medali emas pada SEA Games 2025.

Hal itu bukannya tanpa dasar, mengingat tim voli putra Indonesia merupakan peraih medali emas SEA Games edisi 2019, 2021, dan 2023. 

Jika kembali meraih hasil sama pada edisi 2025, maka tim voli putra Merah Putih quattrick emas SEA Games beruntun.

Evaluasi Dilakukan

Meski menang meyakinkan atas Filipina, dan masih berstatus unbeaten sejauh ini, Rivan Nurmulki dan kawan-kawan bukannya luput dari evaluasi.

Erwin Rusni menggarisbawahi ada dua hal yang akan diperbaiki dalam permainan Timnas Voli Putra Indonesia, demi tampil lebih solid di semifinal.

Baca juga: Smes Rivan Nurmulki Undang Emosi, Pelatih Filipina Ngamuk ke Wasit saat Kalah dari Indonesia

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Hasil Voli SEA Games 2025
Berita Voli
voli
Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas voli Indonesia
Thailand
Vietnam
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas