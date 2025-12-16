Timnas Voli Putra Indonesia Tak Pilih Lawan di Semifinal, Vietnam & Thailand Siaga Gagal ke Final

Ringkasan Berita: Timnas Voli Putra Indonesia mewaspadai semua calon lawan di babak semifinal SEA Games 2025, entah itu Vietnam atau Thailand

Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025 sebagai juara Pool B setelah mengalahkan Filipina

Meski menang, Rivan Nurmulki cs tetap dievaluasi demi tampil solid pada babak semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Voli Putra Indonesia tidak mau memilih lawan antara Vietnam atau Thailand di babak semifinal voli indoor SEA Games 2025. Rivan Nurmulki cs optimis gapai final dan raih medali emas!

Mengalahkan Filipina pada perebutan status juara Pool B, Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan melawan runner-up Pool A pada babak semifinal SEA Games 2025.

Berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Rivan Nurmulki dan kolega tanpa ampun mengalahkan Filipina tiga set langsung lewat skor 25-17, 27-25, 26-24, Selasa (16/12).

Hasil ini membuat tim voli putra Indonesia besutan Jeff Jiang Jie lolos ke semifinal, berbekal enam poin, alias belum terkalahkan selama babak preliminary phase.

PERAYAAN POIN - Selebrasi para pemain Timnas Voli Putra Indonesia setelah mencetak poin pada pertandingan melawan Myanmar pada fase preliminary Pool B di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Senin (15/12). Indonesia menang 3-0. (Dok. SAVA Volley)

Regulasinya, Timnas Voli Putra Indonesia sebagai juara Pool B, akan menghadapi runner-up Grup A, antara Vietnam atau Thailand, yang baru akan bertanding sore ini.

Vietnam dan Thailand jelas membidik kemenangan, untuk terhindar langsung berhadapan melawan Indonesia pada babak empat besar.

Rekomendasi Untuk Anda

Baik Vietnam dan Thailand sama-sama mengemas enam poin, dan sudah dipastikan menjadi wakil Pool A melangkah ke semifinal.

Pasca-pertandingan, asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni, tidak mau condong sebelah antara Vietnam atau Thailand, sebagai lawannya di laga selanjutnya.

"Soal lawan di semifinal, persiapannya kita tetap waspada (antara Vietnam atau Thailand-red)," buka Erwin Rusni saat dihubungi Tribunnews, Selasa sore WIB.

"Kita juga belum tahu lawannya siapa, yang jelas kita fokus terhadap dua-duanya," ujar Erwin Rusni sembari tertawa.

Optimis tinggi dimiliki skuad besutan Jeff Jiang Jie. Apalagi Timnas Voli Putra Indonesia yang kini dikapteni Jasen Natanael Kilanta, menjadi favorit meraih medali emas pada SEA Games 2025.

Hal itu bukannya tanpa dasar, mengingat tim voli putra Indonesia merupakan peraih medali emas SEA Games edisi 2019, 2021, dan 2023.

Jika kembali meraih hasil sama pada edisi 2025, maka tim voli putra Merah Putih quattrick emas SEA Games beruntun.

Evaluasi Dilakukan

Meski menang meyakinkan atas Filipina, dan masih berstatus unbeaten sejauh ini, Rivan Nurmulki dan kawan-kawan bukannya luput dari evaluasi.

Erwin Rusni menggarisbawahi ada dua hal yang akan diperbaiki dalam permainan Timnas Voli Putra Indonesia, demi tampil lebih solid di semifinal.

Baca juga: Smes Rivan Nurmulki Undang Emosi, Pelatih Filipina Ngamuk ke Wasit saat Kalah dari Indonesia