Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Selasa Sore, Indonesia Koleksi 60 Medali Emas

Ringkasan Berita: Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 hingga Selasa (16/12/2025) pukul 16.48 WIB, Indonesia sudah mengema 60 emas.

Sorotan menarik terjadi hari ini dari cabang olahraga Angkat Besi, Rahmat Erwin Abdullah yang meraih medali emas di kategori 88 kg. Medali emas keempatnya sejak SEA Games 2019.

Posisi Indonesia kukuh di peringkat 2 klasemen perolehan medali SEA Games 2025, jauh tertinggal dari Thailand, dan unggul atas Vietnam.

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Indonesia belum mampu digeser Vietnam dari posisi 2 hingga Selasa (16/12/2026) pukul 16.48 WIB.

Dari sejumlah wakil Indonesia yang bertanding di berbeagai cabang olahraga (cabor) SEA Games 2025 menghasilkan penambahan 8 medali emas.

Mulai dari Triathlon Team Relay kategori men dan women, Aquathlon Mix Team Relay, Rowing (dayung), Catur, Menembak, hingga Angkat Besi.

Hingga saat ini, Indonesia total 194 medali. Rinciannya adalah 60 medali emas, 69 perak, dan 65 perunggu.

Sementara Vietnam yang berada di peringkat 3 mengumpulkan 193 medali dari 41 medali emas, 50 perak, dan 73 perunggu.

Thailand yang bertindak sebagai tuan rumah untuk edisi 33 SEA Games 2025 tidak tegoyahkan dengan koleksi 149 medali emas, 90 perak, dan 64 perunggu.

Total, Thailand sudah mengumpulkan 303 medali.

Rahmat Erwin Abdullah (Dok. NOC Indonesia)

Perolehan Medali Indonesia

Dari sejumlah perolehan medali emas hari ini, atlet angkat besi Rahmat Erwin Abdullah menjadi sorotan publik.

Ia turun di kategori pria 88 kg dan berhasil meraih medali emas.

Raihan tersebut menjadi yang keempat secara berturut-turut bagi Erwin di ajang dua tahunan ini.

Sebelumnya pada SEA Games Filipina 2019 dan Vietnam 2021, Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas di kategori 73 kg.

Dua tahun berselang pada SEA Games Kamboja 2023, Erwin meraih medali emas di kategori 81 kg.

Di SEA Games 2025, Erwin berhasil mengalahkan wakil Vietnam dan Thailand.

Total angkatan yang dihasilkan oleh atlet asal Makassar itu seberat 362 kg dari total angkatan Snacth, Clean and Jerk.

Ia unggul satu kg dari total angkatan wakil Vietnam, Quac Toan Nguyen (362 kg).