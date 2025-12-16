Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Selasa Sore, Indonesia Koleksi 60 Medali Emas

Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Indonesia belum mampu digeser Vietnam dari posisi 2 hingga Selasa (16/12/2025) pukul 16.48 WIB.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Nursina Rasyidin
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Selasa Sore, Indonesia Koleksi 60 Medali Emas
Web SEA Games 2025
Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 hingga Selasa (16/12/2025) pukul 16.48 WIB, Indonesia mengoleksi 60 medali emas untuk duduk di posisi 2, unggul 19 medali dari Vietnam di urutan ketiga. 

Ringkasan Berita:
  • Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025 hingga Selasa (16/12/2025) pukul 16.48 WIB, Indonesia sudah mengema 60 emas.
  • Sorotan menarik terjadi hari ini dari cabang olahraga Angkat Besi, Rahmat Erwin Abdullah yang meraih medali emas di kategori 88 kg. Medali emas keempatnya sejak SEA Games 2019.
  • Posisi Indonesia kukuh di peringkat 2 klasemen perolehan medali SEA Games 2025, jauh tertinggal dari Thailand, dan unggul atas Vietnam.

TRIBUNNEWS.COM - Update klasemen perolehan medali SEA Games 2025, Indonesia belum mampu digeser Vietnam dari posisi 2 hingga Selasa (16/12/2026) pukul 16.48 WIB.

Dari sejumlah wakil Indonesia yang bertanding di berbeagai cabang olahraga (cabor) SEA Games 2025 menghasilkan penambahan 8 medali emas.

Mulai dari Triathlon Team Relay kategori men dan women, Aquathlon Mix Team Relay, Rowing (dayung), Catur, Menembak, hingga Angkat Besi.

Hingga saat ini, Indonesia total 194 medali. Rinciannya adalah 60 medali emas, 69 perak, dan 65 perunggu.

Sementara Vietnam yang berada di peringkat 3 mengumpulkan 193 medali dari 41 medali emas, 50 perak, dan 73 perunggu.

Thailand yang bertindak sebagai tuan rumah untuk edisi 33 SEA Games 2025 tidak tegoyahkan dengan koleksi 149 medali emas, 90 perak, dan 64 perunggu.

Rekomendasi Untuk Anda

Total, Thailand sudah mengumpulkan 303 medali.

Baca juga: Update Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Tim Rowing Sumbang Emas ke-56 untuk Indonesia

Rahmat Erwin Abdullah
Rahmat Erwin Abdullah (Dok. NOC Indonesia)

Perolehan Medali Indonesia

Dari sejumlah perolehan medali emas hari ini, atlet angkat besi Rahmat Erwin Abdullah menjadi sorotan publik.

Ia turun di kategori pria 88 kg dan berhasil meraih medali emas.

Raihan tersebut menjadi yang keempat secara berturut-turut bagi Erwin di ajang dua tahunan ini.

Sebelumnya pada SEA Games Filipina 2019 dan Vietnam 2021, Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas di kategori 73 kg.

Dua tahun berselang pada SEA Games Kamboja 2023, Erwin meraih medali emas di kategori 81 kg.

Di SEA Games 2025, Erwin berhasil mengalahkan wakil Vietnam dan Thailand.

Total angkatan yang dihasilkan oleh atlet asal Makassar itu seberat 362 kg dari total angkatan Snacth, Clean and Jerk.

Ia unggul satu kg dari total angkatan wakil Vietnam, Quac Toan Nguyen (362 kg).

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/2
12
Tags:
Medali SEA Games
Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025
Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025
Indonesia
SEA Games 2025
Triathlon
Aquathlon
angkat besi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas