SEA Games 2025

4 Kontroversi Dialami Atlet Kickboxing Indonesia di SEA Games 2025: Ada Poin Gaib, Wasit Tak Netral

Serangkaian kontroversi dialami atlet Kickboxing putri Indonesia, Andi Mesyara Jerni Maswara, saat hadapi wakil Vietnam di semifinal SEA Games 2025

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in 4 Kontroversi Dialami Atlet Kickboxing Indonesia di SEA Games 2025: Ada Poin Gaib, Wasit Tak Netral
Instagram Andi Jerni
KONTROVERSI KICKBOXING SEA GAMES 2025 - Andi Mesyara Jerni Maswara (kiri) saat berlaga di Kejuaraan Dunia Kickboxing 2025 di Chengdu. Andi Mesyara merasa dicurangi pada pertandingan babak semifinal SEA Games 2025 melawan Vietnam di nomor point fighting 50kg putri, Senin (15/12). 

Ringkasan Berita:
  • Atlet Kickboxing Indonesia, Andi Mesyara Jerni Maswara, teriak merasa dicurangi pada babak semifinal SEA Games 2025 saat menghadapi wakil Vietnam
  • Kontroversi terjadi saat perolehan poinnya tidak bertambah sementara perolehan poin lawan melonjak drastis
  • Kecurangan lain adalah pelanggaran yang dilakukan atlet Vietnam seperti menendang di bagian pinggang malah terhitung poin

TRIBUNNEWS.COM - Penyelenggaraan SEA Games 2025 Thailand kembali menuai sorotan setelah adanya kontroversi terjadi di cabang olahraga (Cabor) Kickboxing. Atlet Indonesia Andi Mesyara Jerni Maswara menjadi 'korban'.

Mimpi buruk menimpa atlet Timnas Kickboxing Indonesia pada SEA Games 2025.

Setelah manajer Kickboxing Indonesia, Rosi Nurasjati, dideportasi, ada atlet yang teriak merasa dicurangi di pertandingan.

Pengalaman buruk itu disampaikan atlet Kickboxing putri Indonesia, Andi Mesyara Jerni Maswara, yang turun di point fighting 50kg putri.

Andi Jerni merasa ada kejanggalan saat menghadapi wakil Vietnam, Thi Thuy Giang Hoang di semifinal, yang berlangsung, Senin (15/12).

Dalam postingan video yang diunggahnya di media sosial Instagram, sembari menangis, Andi Mesyara Jerni Maswara meneriakkan beberapa catatan kontroversi yang dialami Timnas Kikckboxing Indonesia pada SEA Games 2025, meliputi:

1. Sistem Penilaian Kacau

Menghadapi wakil Vietnam, Andi Mesyara Jerni Maswara memulai pertandingan cukup apik. 

Namun, wasit mendesaknya untuk lebih menyerang, yang praktis merusak strategi dan permainan Andi Jerni.

"Di ronde pertama, saya sudah unggul 4-3. Di situ saya udah tenang, saya sudah berusaha untuk mencari jarak yang enak, main yang enak, tapi tiba-tiba disetop sama wasit dengan alasan saya harus fight. Saya harus menyerang," buka atlet berusia 26 tahun ini di Instagram pribadinya.

2. Pelanggaran Lawan Dihitung Poin

Selain itu, wasit juga menunjukkan ketidakbecusan memimpin jalannya laga. Dalam video yang diunggah Andi, memperlihatkan atlet Vietnam melakukan pelanggaran menendang bagian pinggang.

Hal itu pelanggaran karena dalam aturan fighting Kickboxing, menendang pinggang tidak termasuk dalam perolehan angka.

Selain itu, atlet Vietnam juga melakukan gerakan yang tidak seharusnya dilakukan dalam duel Kickboxing, yakni dorongan. Dalam video terlihat jelas bahwa atlet Vietnam mendorong Andi menggunakan kedua tangannya, yang lagi-lagi itu menyalahi aturan duel.

3. Kejanggalan Poin Lawan

Puncaknya terjadi saat jeda ronde. Jerni dibuat kaget saat melihat papan skor.

Poinnya tak bertambah, sementara milik lawan melonjak drastis tanpa sebab yang jelas.

"Pas aku duduk, aku langsung lihat papan skor. Tiba-tiba skor lawan naik ke 7. Skorku 4. Bayangkan, 4 ke 7 guys," keluh keheranan atlet kelahiran 23 September 1999.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Berita SEA Games 2025
Indonesia
Atlet Kickboxing
Wasit
Andi Mesyara Jerni Maswara
