5 Edisi Ganda Putra Indonesia di BWF WTF Dibuat Penasaran Rasanya Masuk Final dan Raih Gelar

Ringkasan Berita: Ganda putra Indonesia diwarnai dengan derita selama 5 edisi beruntun songsong BWF World Tour Finals (WTF) 2025

Sejak edisi 2020, ganda putra Indonesia mulai seret gelar hingga sulit tembus final dalam turnamen akhir tahun tersebut

Tugas Fajar Alfian/Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi membayar lunas rasa penasaran di BWF WTF 2025

TRIBUNNEWS.COM - Perhelatan BWF World Tour Finals 2025 yang dimulai besok Rabu (17/12/2025) menyuguhkan derita untuk ganda putra Indonesia yang akan berjuang di Hangzhou, China.

Derita yang menimpa ganda putra Indonesia ditunjukan sejak 5 edisi lalu pada 2020 yang mulai seret gelar hingga terseok-seok untuk bisa melesat ke babak final BWF WTF.

Songsong bergulirnya BWF WTF 2025, dua andalan Indonesia di ganda putra, Fajar Alfian/Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dinanti tugas berat.

Minimal kedua pasangan harus bisa ke final demi membuka peluang buka puasa gelar di BWF WTF 2025 setelah lima tahun lalu.

Sedikit menarik ke belakang soal kiprah ganda putra Indonesia di BWF WTF 2025, sektor ini selalu jadi andalan untuk menyelamatkan wajah Merah-Putih.

lihat foto JUARA UMUM - Aksi ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat mampu menembus semifinal badminton SEA Games 2025, pada Sabtu (13/12/2025). Sabar/Reza berhasil menyabet medali emas serta membawa Indonesia meraih juara umum di SEA Games 2025

Sejak berganti nama BWF World Tour Finals dari BWF Super Series Finals mulai tahun 2018, gelar juara di turnamen akhir tahun ini sangat sulit digapai wakil Indonesia.

Hanya sektor ganda putra yang sejauh ini bisa jadi penyelamat wajah Merah-Putih tatkala ambil bagian dalam gelaran BWF WTF.

Pada tahun 2018, ganda putra Indonesia mengandalkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya.

Kedua pasangan gagal melewati fase grup dan berakhir pilu untuk torehan ganda putra dalam debut BWF WTF edisi 2018.

Namun Ahsan/Hendra membayarnya pada edisi berikutnya pada tahun 2019 dengan raihan gelar juara.

Setelah itu pada edisi 2020-2021, Merah-Putih masih mengandalkan Ahsan/Hendra dan Marcus/Kevin di BWF WTF namun masih sulit untuk juara.

Hingga akhirnya pada tahun 2022, Ahsan/Hendra mulai ditemani oleh juniornya, Fajar Alfian/Rian Ardianto untuk berebut gelar di WTF.

Tapi juga masih sulit untuk dibawah pulang ke Tanah Air lantaran Ahsan/Hendra gagal dalam perebutan gelar di partai final.

Tahun 2023 cukup kelam karena ganda putra Indonesia yang mengandalkan Fajar/Rian dan Bagas Maulana/Shohibul Fikri, hasilnya timpang.

Fajar/Rian kala itu mampu melesat ke semifinal namun masih sulit untuk menyegel tiket final WTF.