SEA Games 2025

Karel Mainaky Sebut Hasil SEA Games 2025 Jadi Bukti Ganda Putri Indonesia Punya Potensi Besar 

Medali perak didapatkan oleh Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Sementara Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum mendapat perunggu

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Karel Mainaky Sebut Hasil SEA Games 2025 Jadi Bukti Ganda Putri Indonesia Punya Potensi Besar 
Tribunnews.com/Abdul Majid
TIM BULUTANGKIS INDONESIA - Tim Bulutangkis Indonesia foto bersama usai berjuang di SEA Games 2025 Thailand. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025) malam. 

Karel Mainaky Sebut Hasil SEA Games 2025 Jadi Bukti Ganda Putri Indonesia Punya Potensi Besar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelatih ganda putri Indonesia, Karel Mainaky, menilai penampilan sektor ganda putri di ajang SEA Games sudah menunjukkan perkembangan positif.

Seperti diketahui, pada SEA Games 2025 sektor ganda putri sukses meraih dua medali.

Medali perak didapatkan oleh Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Sementara Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum mendapatkan medali perunggu.

Baca juga: Daftar Pemain Indonesia Masters 2026: Ada Duet Menarik Hee/Gloria hingga Pasangan Baru Ganda Putri

Menurut Karel, secara permainan para atletnya telah tampil cukup baik dan mampu memberikan perlawanan sengit kepada lawan.

“Kalau secara penampilan, menurut saya sudah cukup baik. Hanya memang kalau dibandingkan pasangan Malaysia, kita masih kalah pengalaman,” ujar Karel di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Senin (15/12/2025).

Meski belum mendapatkan medali emas, Karel melihat potensi besar dari para pemain ganda putri Indonesia.

Ia menilai penampilan di SEA Games menjadi sinyal bahwa sektor ganda putri Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di level yang lebih tinggi ke depannya.

“Tapi kalau dilihat dari penampilan mereka, ke depan masih ada kemungkinan. Ada peluang untuk bisa bersaing,” katanya.

Karel juga menyoroti fakta bahwa kedua pasangan Indonesia sama-sama mampu menyulitkan wakil Malaysia.

Hal tersebut dianggap sebagai pembuktian bahwa level permainan mereka sebenarnya sudah mendekati para pemain yang lebih matang secara jam terbang.

“Kalau melihat kemarin, dua-duanya bisa menyulitkan lawan Malaysia. Dengan pasangan yang sudah cukup lama dan berpengalaman, mereka bisa dibuat kerepotan sampai sejauh itu. Artinya levelnya sudah cukup,” jelasnya.

Meski demikian, Karel menegaskan bahwa peningkatan tetap dibutuhkan, terutama dari sisi keyakinan dan konsistensi permainan.

Untuk itu, program latihan ke depan akan ditingkatkan agar para pemain semakin siap bersaing di level atas.

“Sekarang tinggal bagaimana ke depan mereka bisa lebih yakin atau tidak. Otomatis latihannya juga harus ditambah. Tidak bisa merasa cukup, harus ditingkatkan supaya mereka lebih percaya diri,” katanya.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
SEA Games 2025
Karel Mainaky
Tim Bulutangkis Indonesia
