SEA Games 2025

Raihan Medali SEA Games Memuaskan, Menpora Erick Thohir Sanjung Kekompakan Kontingen Indonesia

Indonesia berhasil 52 emas, 65 Perak dan 68 perunggu, kokoh berada di peringkat dua klasemen sementara SEA Games 2025 Thailand dan masih bertambah

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
APRESIASI KONTINGEN - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi kekompakan semua stakeholder olahraga yang terlibat langsung memberikan semangat kepada para atlet yang berjuang demi mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi kekompakan semua stakeholder olahraga yang terlibat langsung memberikan semangat kepada para atlet yang berjuang demi mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand. 

Hasilnya hingga Senin (15/12/2025) malam, Indonesia berhasil 52 emas, 65 Perak dan 68 perunggu, kokoh berada di peringkat dua klasemen sementara SEA Games 2025 Thailand.

Belakangan, perolehan medali Kontingen Indonesia bertambah dan menembus angka 60 medali emas setelah sejumlah cabang olahraga, termasuk renang, ikut menyumbang medali.

Baca juga: Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Selasa Sore, Indonesia Koleksi 60 Medali Emas

“Kalau mau berhasil kita harus kompak, jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau kita lihat sampai prestasi hari ini sudah ada 52 emas, 65 Perak dan 68 perunggu,” kata Menpora Erick.

Menpora Erick juga bertemu ketua umum cabor yang turun langsung mendukung perjuangan atletnya.

“Saya mengapresiasi KOI, CdM dan cabor yang benar-benar kita rasakan sebagai keluarga. Kita di sini kompak, saling mendukung, apalagi kalau pemimpinya ada di lapangan, apalagi ketua cabor yang menunggu para atlet berjuang. Kalau kita kompak, prestasi kita akan meningkat dan atlet atlet terbaik yang akan dikirim,” ujarnya.

Menpora Erick juga selalu memotivasi para atlet dengan menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang ingin semua atlet berjuang untuk memberikan yang terbaik di ajang SEA Games 2025 Thailand. 

"Bapak Presiden beberapa hari yang lalu menyampaikan pesan kepada seluruh kontingen, KOI, CDM, ofisial, dan terutama para atlet yang sedang berjuang. Pesan tersebut yakni Presiden ada bersama mereka, bapak presiden juga ingin prestasi olahraga kita meningkat," kata Menpora Erick. 

Menurut Menpora Erick, Presiden mengatakan  memang dengan prestasi olahraga kita meningkat, maka akan mencerminkan karakter bangsa kita.

Karena itu, masih menurut Menpora Erick bahwa Presiden Prabowo tidak segan-segan mendorong bagaimana atlet harus dijaga masa depannya.

"Kita juga menunjukan karakter bangsa kita yang punya daya juang, yang benar-benar menjadi cerminan karakter bangsa kita," tambah Menpora Erick. 

"Salah satu apresiasi bapak Presiden dengan memberikan bonus sebesar Rp 1 Miliar. Tetapi tidak di situ saja, bapak presiden mendorong program olahraga termasuk mempelajari bagaimana dana pensiun atlet ke depan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KOI Raja Sapta Oktohari mengucapkan terima kasih kepada Menpora Erick, CdM dan seluruh para atlet yang sampai hari ini sudah memberikan perjuangan terbaik untuk mempersembahkan medali emas di SEA Games 2025 Thailand. 

"Ekspektasi sampai saat ini masih diatas rata-rata, kita tetap harus berjuang dan mendoakan para atlet yang sudah berhasil mempersembahkan medali emas sampai hari ini berada di posisi dua. Ini kabar baik, kabar yang membanggakan. Tapi kita tidak boleh terlena," kata Ketua KOI Raja Sapta Oktohari. 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
SEA Games 2025
Menpora
Erick Thohir
Berita Populer
Berita Terkini
