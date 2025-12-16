AC Milan Setop Tebar Jala di Transfer Striker Januari 2026: Si Ompong Prioritas, Reuni Allegri Kedua

Ringkasan Berita: AC Milan membidik satu nama sebagai prioritas transfer striker pada Januari 2026

AC Milan mengutamakan striker asal Jerman berjuluk Si Ompong ketimbang mimpi reuni Massimiliano Allegri dengan Dusan Vlahovic

AC Milan kembali membuktikan bahwa mereka 'kolektor' pemain berusia 30-an dalam bursa transfer musim dingin 2026

TRIBUNNEWS.COM - Klub legendaris Italia, AC Milan, menghentikan 'tebar jala' dalam pencarian striker baru di jendela transfer pemain Januari 2026. Rossoneri nomorduakan dambaan reuni Massimiliano Allegri.

AC Milan tengah berada dalam situasi mendesak untuk mendatangkan striker baru dalam waktu dekat, terlepas dari kemungkinan tindakan medis yang akan dijalani Santiago Gimenez.

Dalam kondisi ini, nama Niclas Fullkrug dinilai bisa menjadi opsi sementara sambil menunggu target utama Rossoneri, Dusan Vlahovic, yang diproyeksikan datang pada bursa transfer Juli mendatang.

Pada Sabtu lalu, bahwa Fullkrug yang saat ini sudah berusia 32 tahun, ditawarkan agennya kepada AC Milan, seperti yang dilaporkan laman SempreMilan.

Penyerang asal Jerman tersebut disebut ingin meninggalkan West Ham United, dan manajemen Rossoneri pun mulai menimbang berbagai keuntungan serta risiko dari potensi transfer tersebut.

CETAK GOL - Niclas Fullkrug dari Dortmund mencetak golnya pada pertandingan leg pertama Liga Champions, Semifinal, antara Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain (PSG) pada 1 Mei 2024 di Signal Iduna Park. (Foto Arsip, Mei 2024)(JEAN CATUFFE / DPPI melalui AFP)

Sisi negatif dari opsi Fullkrug terletak pada performanya yang belum konsisten belakangan ini.

Namun di sisi lain, ada nilai plus yang cukup menarik, yakni skema peminjaman dengan biaya terjangkau.

Selain itu, Fullkrug merupakan striker berpengalaman yang telah membuktikan kualitasnya di Bundesliga dan memiliki motivasi besar untuk kembali menunjukkan ketajamannya.

Sebagai informasi, Niclas Fullkrug memiliki julukan unik, yakni Si Ompong.

Fullkrug kerap disapa “Lucke” (bahasa Jerman) yang dalam bahasa Indonesia sehari-harinya mirip dengan istilah ompong.

Panggilan itu mengacu pada struktur bagian atas gigi depan Fullkrug yang agak senggang sehingga terlihat seperti ompong.

AC Milan Butuh Striker Jangka Pendek dan Panjang

Dengan skema ini, AC Milan bisa mengamankan solusi cepat di lini depan sekaligus menunda pencarian penyerang utama hingga musim panas.

Strategi tersebut dinilai realistis mengingat situasi pasar dan kebutuhan tim yang mendesak.

Sementara itu, ketertarikan Milan terhadap Dusan Vlahovic sama sekali tidak surut.

Meski striker Juventus tersebut saat ini masih berkutat dengan cedera, rumor dari Spanyol menegaskan bahwa minat Rossoneri tetap kuat.