SEA Games 2025

Cerita Ricuh Challenge Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina, Spike Rivan Nurmulki Pembuka Kisah

Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni, menceritakan bagaimana kericuhan soal challenge yang buat pelatih Filipina emosi.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Dwi Setiawan
Cerita Ricuh Challenge Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina, Spike Rivan Nurmulki Pembuka Kisah
Dok. SAVA Volley
SPIKE RIVAN NURMULKI - Opposite Timnas Voli Putra Indonesia, Rivan Nurmulki (kanan) saat melepaskan spike pada pertandingan Pool B melawan Myanmar di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand Senin (15/12). 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni menceritakan kericuhan yang terjadi pada pertandingan terakhir fase grup di Pool B melawan Filipina. Spike Rivan Nurmulki menjadi awal kisah!

Pertandingan yang dimenangkan Timnas Voli Putra Indonesia 3-0 (25-17, 27-25, 26-24) atas Filipina di Bangkok, Selasa (16/12) siang WIB, diwarnai kericuhan karena protes keras dari Angiolino Frigoni.

Pelatih tim voli putra Filipina itu merasa tidak puas dengan keputusan wasit atas challenge yang mereka ambil, dalam case mempertanyakan keabsahan poin Indonesia.

"Kalau insiden (ricuh-red) karena ada bola challenge saja," buka Erwin Rusni saat dihubungi Tribunnews, Selasa sore WIB.

"Memang kena block, tetapi dia (pelatih Filipina-red), tidak terima, katanya bola tidak mengenai tangan, padahal (dari video challenge-red), jelas mengenai tangan," cerita Erwin Rusni menjelaskan.

PERAYAAN POIN - Selebrasi para pemain Timnas Voli Putra Indonesia setelah mencetak poin pada pertandingan melawan Myanmar pada fase preliminary Pool B di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Senin (15/12). Indonesia menang 3-0.
PERAYAAN POIN - Selebrasi para pemain Timnas Voli Putra Indonesia setelah mencetak poin pada pertandingan melawan Myanmar pada fase preliminary Pool B di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Senin (15/12). Indonesia menang 3-0. (Dok. SAVA Volley)

Dalam olahraga bola voli, challenge dimaksudkan untuk membantu kerja wasit dalam mengambil keputusan di momen-momen kurang jelas. Wasit diberikan kuasa penuh untuk memanfaatkan teknologi itu.

Sementara bagi tim yang bertanding, di setia setnya, maksimal memperoleh jatah challenge dua kali. Jika challenge yang dilakukan berhasil, maka jatah challenge tidak berkurang.

Tetapi jika sebaliknya, maka jatah challenge otomatis berkurang.

Beberapa challenge yang bisa dipakai dalam pertandingan bola voli meliputi net fault, line fault, three meter line fault, over net, block touch, dan ball in or out

Kronologi Ricuh 

Insiden diawali dari spike Rivan Nurmulki. Papan skor menunjukkan 16-12 untuk keunggulan Indonesia.

Semula, serangan di-set oleh Jasen Natanael Kilanta dengan memberikan umpan kepada Rivan Nurmulki di posisi 6. Bola memantul ke area Indonesia karena menurut wasit, mengenai block pemain Filipina.

Reset attack pun dihasilkan Indonesia. Kali ini Jasen Natanael Kilanta merubah arah set serangan dengan mengirimkan umpan ke posisi 4 yang di sana sudah ada Jordan Susanto.

Dia tidak kesulitan untuk mengubah papan skor menjadi 17-12.

Kubu Filipina kemudian mengambil challenge, untuk melihat spike dari Rivan Nurmulki dalam set serangan pertama apakah mengenai block atau tidak.

Sebab jika tidak mengenai block, maka reset attack dari Indonesia dianggap tidak sah karena terjadi sentuhan keempat dalam permainan mereka.

Halaman 1/2
12
Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas voli Indonesia
Berita Voli
voli
SEA Games 2025
Erwin Rusni
Rivan Nurmulki
Filipina
Jadwal Semifinal Voli SEA Games 2025 Putra
