BWF World Tour Finals

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Dibuka Putri KW, Sabar/Reza & Fajar/Fikri Jumpa Wakil Malaysia

BWF World Tour Finals (WTF) 2025 hari pertama dibuka An Se-young vs Putri KW, Sabar/Reza dan Fajar/Fikri kompak lawan wakil Malaysia.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Dibuka Putri KW, Sabar/Reza & Fajar/Fikri Jumpa Wakil Malaysia
dok: PP PBSI
KEJUARAAN DUNIA 2025 - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani saat mengalahkan wakil Jepang, Tomoka Miyazaki dengan skor 21-12, 21-11 pada babak 16 besar di Adidas Arena, Paris, Prancis, Kamis (28/8/2025). Jadwal BWF WTF 2025 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal BWF World Tour Finals (WTF) 2025 hari pertama akan menampilkan 5 wakil Indonesia di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (17/12/2025).

Perhelatan BWF WTF 2025 hari perdana dibuka dengan aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani yang akrab dipanggil dengan nama Putri KW, yang bisa disaksikan lewat TVRI.

Putri KW main pertama pukul 08.30 WIB, akan bersua dengan jagoan Korea Selatan dengan status unggulan pertama, An Se-young (Korea Selatan).

Perjumpaan Putri KW dengan An Se-young dalam catatan head to head yang ke-8, dan belum pernah sekalipun utusan Merah-Putih menang atas jagoan Korea Selatan itu.

Dengan bertemunya lagi Putri KW dan An Se-young, bakal jadi ujian bagi delegasi Indonesia untuk bisa pecah telur ketika berhadapan di BWF WTF 2025.

lihat fotoSEMIFINAL INDONESIA OPEN - Pebulutangkis Korea Selatan, An Se Young saat melawan pebulutangkis Jepang, Akane Yamaguchi pada semifinal Indonesia Open 2025 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (7/6/2025). An Se Young berhasil melaju ke final usai menang dua set langsung dari Akane Yamaguchi dengan skor 21-18 dan 21-17. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Setelah aksi Putri KW, kompatriotnya di nomor ganda campuran yakni Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu akan bersua dengan andalan tuan rumah, China.

Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping yang berstatus unggulan kedua di BWF WTF 2025 akan jadi ujian berat bagi Jafar/Felisha di laga pertamanya.

Sekali bertemu dengan Feng/Huang di Hong Kong Open 2025, Jafar/Felisha dihajar dua gim langsung dan sulit untuk menundukkan jagoan China.

Dipertemukan lagi dengan andalan Negeri Tirai Bambu, saatnya Jafar/Felisha memberi kejutan demi bisa memetik hasil manis di partai pertamanya.

Di lapangan yang berbeda, akan ada duel dari sektor tunggal putra antara Jonatan Christie alias Jojo melawan Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Jojo akan coba balas dendam kepada Kunlavut setelah dipermalukan utusan Thailand saat bersua di 8 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Lanjut di sesi sore yang dimulai pukul 16.00 WIB, dua ganda putra Indonesia akan kompak beraksi melawan utusan Malaysia.

Fajar Alfian/Shohibul Firi main lebih dulu menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) sebagai unggulan kedua.

Lalu ada Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang bakal bersua dengan unggulan keempat, Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia).

Menariknya, baik Fajar/Fikri maupun Sabar/Reza memegang modal manis meskipun secara status unggulan kalah dari wakil Negeri Jiran.

Tags:
Jadwal BWF World Tour Finals 2025
Jadwal Siaran BWF WTF 2025
BWF WTF 2025
Indonesia
Putri Kusuma Wardani
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi
Fajar Alfian/Shohibul Fikri
