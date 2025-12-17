Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Dibuka Putri KW, Sabar/Reza & Fajar/Fikri Jumpa Wakil Malaysia

Ringkasan Berita: Jadwal BWF World Tour Finals (WTF) 2025 hari pertama dibuka aksi Putri Kusuma Wardani alias Putri KW melawan An Se-young (Korea)

Ganda putra Indonesia pada laga pertama BWF WTF 2025 kompak bakal berhadapan dengan dua utusan Malaysia

Fajar Alfian/Shohibul Fikri jumpa Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi lawan Man Wei Chong/Tee Kai Wun

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal BWF World Tour Finals (WTF) 2025 hari pertama akan menampilkan 5 wakil Indonesia di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (17/12/2025).

Perhelatan BWF WTF 2025 hari perdana dibuka dengan aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani yang akrab dipanggil dengan nama Putri KW, yang bisa disaksikan lewat TVRI.

Putri KW main pertama pukul 08.30 WIB, akan bersua dengan jagoan Korea Selatan dengan status unggulan pertama, An Se-young (Korea Selatan).

Perjumpaan Putri KW dengan An Se-young dalam catatan head to head yang ke-8, dan belum pernah sekalipun utusan Merah-Putih menang atas jagoan Korea Selatan itu.

Dengan bertemunya lagi Putri KW dan An Se-young, bakal jadi ujian bagi delegasi Indonesia untuk bisa pecah telur ketika berhadapan di BWF WTF 2025.

Setelah aksi Putri KW, kompatriotnya di nomor ganda campuran yakni Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu akan bersua dengan andalan tuan rumah, China.

Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping yang berstatus unggulan kedua di BWF WTF 2025 akan jadi ujian berat bagi Jafar/Felisha di laga pertamanya.

Sekali bertemu dengan Feng/Huang di Hong Kong Open 2025, Jafar/Felisha dihajar dua gim langsung dan sulit untuk menundukkan jagoan China.

Dipertemukan lagi dengan andalan Negeri Tirai Bambu, saatnya Jafar/Felisha memberi kejutan demi bisa memetik hasil manis di partai pertamanya.

Di lapangan yang berbeda, akan ada duel dari sektor tunggal putra antara Jonatan Christie alias Jojo melawan Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

Jojo akan coba balas dendam kepada Kunlavut setelah dipermalukan utusan Thailand saat bersua di 8 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Lanjut di sesi sore yang dimulai pukul 16.00 WIB, dua ganda putra Indonesia akan kompak beraksi melawan utusan Malaysia.

Fajar Alfian/Shohibul Firi main lebih dulu menghadapi Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) sebagai unggulan kedua.

Lalu ada Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang bakal bersua dengan unggulan keempat, Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia).

Menariknya, baik Fajar/Fikri maupun Sabar/Reza memegang modal manis meskipun secara status unggulan kalah dari wakil Negeri Jiran.