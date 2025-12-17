Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Panahan Tambah Emas, Timnas Putri Indonesia Berebut Perunggu

Jadwal SEA Games 2025 hari ini diwarnai aksi Timnas putri Indonesia berebut medali perunggu melawan Thailand, Rabu (17/12/2025).

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Panahan Tambah Emas, Timnas Putri Indonesia Berebut Perunggu
Timnas Indonesia
SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Claudia Scheunemann ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). Jadwal SEA Games 2025 hari ini diwarnai aksi Timnas putri Indonesia berebut medali perunggu melawan Thailand, Rabu (17/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025) (Timnas Indonesia) 

Ringkasan Berita:
  • Perburuan medali SEA Games 2025 berlanjut hari ini, Rabu (17/12/2025)
  • Kontingen Indonesia berpeluang menambah pundi-pundi medali emas dari cabor panahan
  • Sedangkan dari cabor sepak bola, Timnas putri Indonesia akan melakoni laga perebutan medali perunggu melawan Thailand pukul 15.30 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal SEA Games 2025 hari ini diwarnai aksi dari sejumlah wakil Indonesia dari berbagai cabang olahraga (cabor), Rabu (17/12/2025).

Mulai dari cabor water polo, panahan, hingga sepak bola putri.

Untuk cabor water polo, hari ini mempertandingkan babak preliminary yang bertempat di Thammasat Water Sports Center, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand.

Timnas water polo Indonesia baik putra dan putri beraksi.

Tim putra bakal berhadapan dengan Malaysia pukul 09.00 WIB.

Tim putri akan melawan Filipina pada pukul 16.00 WIB.

Sementara untuk cabor panahan, hari ini mempertandingkan babak final yang memperebutkan lima medali emas, bertempat di Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok.

Kontingen panahan Indonesia akan bertanding di nomor ​team recurve dan ​
individual recurve.

Baca juga: Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Selasa Malam: Indonesia Kantongi 62 Emas

Diananda Choirunisa dari Indonesia bertanding selama babak eliminasi individu panahan putri selama Olimpiade Paris 2024 di Esplanade des Invalides di Paris pada 3 Agustus 2024. (Photo by Punit PARANJPE / AFP)
ATLET PANAHAN INDONESIA - Diananda Choirunisa dari Indonesia bertanding selama babak eliminasi individu panahan putri selama Olimpiade Paris 2024 di Esplanade des Invalides di Paris pada 3 Agustus 2024. Jadwal SEA Games 2025 hari ini diwarnai aksi Diananda Choirunisa yang berebut medali emas melawan wakil Vietnam, Trieu Huyen Diep, Rabu (17/12/2025). (Photo by Punit PARANJPE / AFP) (AFP/PUNIT PARANJPE) (Arsip)

Nomor team recurve akan dilakoni tim putra dan putri, serta campuran.

Nomor individual recurve akan dilakoni Diananda Choirunisa (putri) dan Riau Ega Agatha Salsabila (putra).

Tim panahan putri Indonesia akan melakoni laga perebutan medali emas melawan Malaysia pukul 10.00 WIB.

Kemudian tim panahan putra Indonesia bakal berebut medali emas melawan Vietnam pukul 11.00 WIB.

Sedangkan tim panahan campuran Indonesia bakal memperebutkan medali perunggu melawan Vietnam pukul 13.00 WIB.

Sementara Diananda Choirunisa dan Riau Ega Agatha Salsabila akan berjuang meraih medali emas nomor individual recurve.

Baca juga: BREAKING NEWS: PSSI Pecat Indra Sjafri Buntut Kegagalan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025

Diananda Choirunisa akan melawan wakil Vietnam, Trieu Huyen Diep, pukul 14.00 WIB.

Halaman 1/2
12
Tags:
Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini
Jadwal SEA Games 2025
SEA Games 2025
Medali Emas Sea Games
panahan
Timnas Putri Indonesia
