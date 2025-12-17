Live Score Hasil BWF World Tour Finals 2025: Debut Putri KW dan Jafar/Felisha Mulai Pukul 08.30 WIB

Ringkasan Berita: Putri Kusuma Wardani langsung menghadapi ujian terberat di laga pembuka BWF World Tour Finals 2025 dengan menantang An Se Young.

Berbekal semangat dari SEA Games 2025, Putri menegaskan akan bermain tanpa beban dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Dari sektor ganda campuran, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu siap menjadikan persaingan ketat di World Tour Finals sebagai ajang pembuktian dan pembelajaran di level tertinggi.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal BWF World Tour Finals 2025 akan dimulai hari ini dengan menghadirkan 5 wakil dari Indonesia yang akan bermain, Rabu (17/12/2025).

Wakil Indonesia yang akan bermain dalam dua laga pertama adalah Putri Kusuma Wardani dari sektor tunggal putri, serta ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

Laga Putri KW akan dimulai pukul 08.30 WIB dan bisa disaksikan melalui siaran langsung TVRI dan juga secara live streaming via Vidio.com.

Debut Putri KW dan Jafar/Felisha

Di pertandingan pertama, Putri KW akan menghadapi bintang tunggal putri yang kini menempati ranking satu dunia, An Se-young.

Pebulutangkis yang baru saja meraih gelar Player of the Year ini sudah delapan kali bertemu Putri KW dan selalu meraih kemenangan.

Laga pembuka ini jelas bakal jadi ujian berat bagi Putri KW. Namun demikian, Putri yang menjalani debut di BWF World Tour Finals ini menegaskan akan tampil tanpa beban menghadapi ratu bulu tangkis An Se-young.

"Sangat senang bisa ada di World Tour Finals tahun ini. Besok saya ingin bermain nothing to lose saja, dan saya ingin mengeluarkan permainan terbaik melawan An Se Young," ujar Putri, dilansir laman Djarum Badminton.

Modal kepercayaan diri Putri datang dari penampilannya di SEA Games Thailand 2025. Meski gagal naik podium di nomor perorangan, raihan medali perak beregu putri dinilai memberi dorongan mental tersendiri.

Setelah Putri KW, akan disambung dengan laga Jafar/Felisha yang akan melawan unggulan kedua asal China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.