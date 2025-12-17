Tinju Dunia Kehilangan sang Juara 5 Divisi, Terence Crawford Putuskan Pensiun

Ringkasan Berita: Petinju asal Amerika Serikat, Terence Crawford, memutuskan pensiun dari dunia yang membesarkan namanya.

Crawford pensiun saat dirinya masih berstatus juara di beberapa divisi tinju di kelas menengah super.

Petinju berjuluk Bud ini pernah menjadi juara di 5 divisi tinju yang berbeda selama kariernya.

TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan datang dari ajang tinju dunia terkait kelanjutan langkah sang juara tak terbantahkan di kelas menengah super, Terence Crawford.

Terence Crawford secara mengejutkan mengumumkan pensiun dari dunia tinju yang membesarkan namanya.

Keputusan Crawford untuk pensiun disampaikan via video yang diunggah di akun-akun sosial media pribadinya.

"Saya menyingkir dari kompetisi, bukan karena saya sudah selesai bertarung, tetapi karena saya memenangkan pertarungan lainnya," buka Crawford.

CANELO VS CRAWFORD - Momen Terence Crawford (kiri) memukul Saul Canelo Alvarez (kanan) pada ajang tinju dunia yang digelar Minggu (14/9/2025) di Allegiant Stadium, Las Vegas, Amerika Serikat. Terence Crawford keluar sebagai pemenang dengna keputusan angka mutlak. (Instagram @riyadhseason)

"Saya bisa keluar dari sini dengan cara saya sendiri."

"Ini bukanlah perpisahan, ini hanyalah akhir dari satu pertarungan dan awal dari pertarungan yang lain," paparnya.

Keputusan petinju berjuluk Bud untuk pensiun barangkali cukup mengejutkan.

Pasalnya nama Crawford baru mulai mendunia dalam beberapa tahun terakhir.

Terutama ketika ia menuntaskan pertandingan melawan petinju Meksiko, Saul Canelo Alvarez.

Bud seolah mengajari Canelo caranya bertinju saat meraih kemenangan angka mutlak atas sang mantan juara kelas menengah super.

Rupanya, itu menjadi pertarungan besar terakhir Crawford di atas ring tinju.

Setelah menjadi juara kelas menengah super, ia memutuskan pensiun di usia 38 tahun.

Selain menjadi juara di kelas menengah super, Bud juga sukses merajai 4 divisi tinju lainnya.

Terence Crawford turut mengukir namanya di titisan para juara kelas welter super, welter, ringan super, dan ringan.

Rekor itu menjadikan dirinya menjadi satu-satunya petinju di era modern yang berhasil menjadi juara di 5 divisi tinju berbeda.