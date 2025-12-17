Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Ditaklukkan An Se-young di Laga Pembuka Grup A
Hasil BWF World Tour Finals 2025 diwarnai kekalahan Putri KW saat bertemu An Se-young dari Korea Selatan, Rabu (17/12/2025).
Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Ringkasan Berita:
- Putri Kusuma Wardani kalah dari An Se-young di laga perdana babak penyisihan Grup A BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025)
- Putri KW kalah dari An Se-young dengan skor 21-16, 8-21, 21-8
- kekalahan dari An Se-young membuat Putri KW terpuruk di dasar klasemen Grup A
TRIBUNNEWS.COM - Hasil BWF World Tour Finals 2025 babak penyisihan sektor tunggal putri diwarnai kekalahan wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani, Rabu (17/12/2025).
Atlet yang akrab disapa Putri KW tersebut kalah dari unggulan kesatu asal Korea Selatan, An Se-young, di laga pembuka Grup A.
Bertempat di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Putri KW harus mengakui keunggulan An Se-young lewat pertandingan rubber gimn dengan skor akhir 21-16, 8-21, 21-8.
Putri KW nyatanya masih kesulitan dalam menaklukkan An Se-young selaku tunggal putri ranking satu dunia.
Sudah delapan pertemuan dijalani, Putri KW selalu kalah dari An Se-young.
Lebih lanjut, kekalahan dari An Se-young membuat Putri KW terpuruk di dasar klasemen Grup A.
Sedangkan An Se-young berhak menempati puncak klasemen dengan satu poin.
Baca juga: Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Dibuka Putri KW, Sabar/Reza & Fajar/Fikri Jumpa Wakil Malaysia
Setelah melawan An Se-young, laga berat kembali dijalani Putri KW yang akan berhadapan dengan tunggal putri Jepang selaku unggulan keempat, Akane Yamaguchi, Kamis (18/12/2025).
Di laga pamungkas Grup A, Putri KW akan melawan wakil Jepang lainnya yakni Tomoka Miyazaki, Jumat (19/12/2025).
Adapun nantinya, hanya dua pemain dengan peringkat teratas dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak semifinal.
Baca juga: Live Score Hasil BWF World Tour Finals 2025: Debut Putri KW dan Jafar/Felisha Mulai Pukul 08.30 WIB
Jalannya pertandingan
An Se-young memulai serve, pukulan Putri KW membuahkan bola yang jatuh di luar garis lapangan.
An Se-young menambah keunggulan 2-0 setelah pukulan Putri KW membentur net.
Putri KW akhirnya meraih poin pertamanya lewat pukulan yang mengecoh An Se-young.
Kedudukan imbang 2-2 setelah pukulan menyilang Putri KW gagal diantisipasi An Se-young.
Pertandingan berlangsung sengit, kedua pemain saling berbagi angka.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.