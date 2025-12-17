Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
BWF World Tour Finals

Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Ditaklukkan An Se-young di Laga Pembuka Grup A

Hasil BWF World Tour Finals 2025 diwarnai kekalahan Putri KW saat bertemu An Se-young dari Korea Selatan, Rabu (17/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Ditaklukkan An Se-young di Laga Pembuka Grup A
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani saat melawan tunggal putri Taiwan Wen Chi Hsu pada perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2025 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025). Hasil BWF World Tour Finals 2025 diwarnai kekalahan Putri KW saat bertemu An Se-young dari Korea Selatan, Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Putri Kusuma Wardani kalah dari An Se-young di laga perdana babak penyisihan Grup A BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025)
  • Putri KW kalah dari An Se-young dengan skor  21-16, 8-21, 21-8
  • kekalahan dari An Se-young membuat Putri KW terpuruk di dasar klasemen Grup A

TRIBUNNEWS.COM - Hasil BWF World Tour Finals 2025 babak penyisihan sektor tunggal putri diwarnai kekalahan wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani, Rabu (17/12/2025).

Atlet yang akrab disapa Putri KW tersebut kalah dari unggulan kesatu asal Korea Selatan, An Se-young, di laga pembuka Grup A.

Bertempat di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Putri KW harus mengakui keunggulan An Se-young lewat pertandingan rubber gimn dengan skor akhir 21-16, 8-21, 21-8.

Putri KW nyatanya masih kesulitan dalam menaklukkan An Se-young selaku tunggal putri ranking satu dunia.

Sudah delapan pertemuan dijalani, Putri KW selalu kalah dari An Se-young.

Lebih lanjut, kekalahan dari An Se-young membuat Putri KW terpuruk di dasar klasemen Grup A.

Sedangkan An Se-young berhak menempati puncak klasemen dengan satu poin.

Baca juga: Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Dibuka Putri KW, Sabar/Reza & Fajar/Fikri Jumpa Wakil Malaysia

Reaksi An Se Young dari Korea usai laga final tunggal putri melawan Carolina Marin dari Spanyol (tidak terlihat) pada Kejuaraan Dunia Bulutangkis BWF di Kopenhagen, Denmark, pada 27 Agustus 2023.
Reaksi An Se Young dari Korea usai laga final tunggal putri melawan Carolina Marin dari Spanyol (tidak terlihat) pada Kejuaraan Dunia Bulutangkis BWF di Kopenhagen, Denmark, pada 27 Agustus 2023. Hasil BWF World Tour Finals 2025 diwarnai kekalahan Putri KW saat bertemu An Se-young dari Korea Selatan, Rabu (17/12/2025).

Setelah melawan An Se-young, laga berat kembali dijalani Putri KW yang akan berhadapan dengan tunggal putri Jepang selaku unggulan keempat, Akane Yamaguchi, Kamis (18/12/2025).

Di laga pamungkas Grup A, Putri KW akan melawan wakil Jepang lainnya yakni Tomoka Miyazaki, Jumat (19/12/2025).

Adapun nantinya, hanya dua pemain dengan peringkat teratas dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak semifinal.

Baca juga: Live Score Hasil BWF World Tour Finals 2025: Debut Putri KW dan Jafar/Felisha Mulai Pukul 08.30 WIB

Jalannya pertandingan

An Se-young memulai serve, pukulan Putri KW membuahkan bola yang jatuh di luar garis lapangan.

An Se-young menambah keunggulan 2-0 setelah pukulan Putri KW membentur net.

Putri KW akhirnya meraih poin pertamanya lewat pukulan yang mengecoh An Se-young.

Kedudukan imbang 2-2 setelah pukulan menyilang Putri KW gagal diantisipasi An Se-young.

Pertandingan berlangsung sengit, kedua pemain saling berbagi angka.

Halaman 1/3
123
