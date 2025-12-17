Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Ditaklukkan An Se-young di Laga Pembuka Grup A

Ringkasan Berita: Putri Kusuma Wardani kalah dari An Se-young di laga perdana babak penyisihan Grup A BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025)

Putri KW kalah dari An Se-young dengan skor 21-16, 8-21, 21-8

kekalahan dari An Se-young membuat Putri KW terpuruk di dasar klasemen Grup A

TRIBUNNEWS.COM - Hasil BWF World Tour Finals 2025 babak penyisihan sektor tunggal putri diwarnai kekalahan wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani, Rabu (17/12/2025).

Atlet yang akrab disapa Putri KW tersebut kalah dari unggulan kesatu asal Korea Selatan, An Se-young, di laga pembuka Grup A.

Bertempat di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Putri KW harus mengakui keunggulan An Se-young lewat pertandingan rubber gimn dengan skor akhir 21-16, 8-21, 21-8.

Putri KW nyatanya masih kesulitan dalam menaklukkan An Se-young selaku tunggal putri ranking satu dunia.

Sudah delapan pertemuan dijalani, Putri KW selalu kalah dari An Se-young.

Lebih lanjut, kekalahan dari An Se-young membuat Putri KW terpuruk di dasar klasemen Grup A.

Sedangkan An Se-young berhak menempati puncak klasemen dengan satu poin.

Setelah melawan An Se-young, laga berat kembali dijalani Putri KW yang akan berhadapan dengan tunggal putri Jepang selaku unggulan keempat, Akane Yamaguchi, Kamis (18/12/2025).

Di laga pamungkas Grup A, Putri KW akan melawan wakil Jepang lainnya yakni Tomoka Miyazaki, Jumat (19/12/2025).

Adapun nantinya, hanya dua pemain dengan peringkat teratas dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak semifinal.

Jalannya pertandingan

An Se-young memulai serve, pukulan Putri KW membuahkan bola yang jatuh di luar garis lapangan.

An Se-young menambah keunggulan 2-0 setelah pukulan Putri KW membentur net.

Putri KW akhirnya meraih poin pertamanya lewat pukulan yang mengecoh An Se-young.

Kedudukan imbang 2-2 setelah pukulan menyilang Putri KW gagal diantisipasi An Se-young.

Pertandingan berlangsung sengit, kedua pemain saling berbagi angka.