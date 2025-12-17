37 Poin Rivan Nurmulki untuk Semifinal, Apa Jadinya Timnas Voli Putra Indonesia Tanpa A1-nya?

TRIBUNNEWS.COM - Apa jadinya jika Rivan Nurmulki merealisasikan perkatannya untuk pensiun dari Timnas Voli Putra Indonesia setelah SEA Games 2025 Thailand usai. Statistik Rivan Nurmulki tak terbantahkan dalam membawa Indonesia lolos ke semifinal.

Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan menjaga peluang meraih medali emas SEA Games 2025 setelah lolos ke semifinal sebagai juara Pool B.

Kepastian itu diperoleh setelah Rivan Nurmulki dan kolega mengalahkan Filipina di Bangkok lewat kedudukan 3-0 (25-17, 27-25, 26-24), Selasa (16/12) siang WIB.

Di laga perebutan tiket final, Timnas Voli Putra Indonesia besutan Jeff Jiang Jie akan melawan Vietnam, yang pada laga Selasa malam WIB, kalah tiga set langsung atas Thailand dalam perebutan status juara Pool A.

POIN RIVAN NURMULKI - Perolehan poin Rivan Nurmulki dalam dua pertandingan babak preliminary phase Pool B saat mengalahkan Myanmar dan Filipina di Bangkok, pada pagelaran SEA Games 2025 Thailand. Indonesia lolos ke semifinal. (volstatsidn)

Semifinal Timnas Voli Putra Indonesia kontra Vietnam dijadwalkan berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Kamis (18/12/2025) pukul 17.30 WIB.

Sorotan jelang laga tertuju kepada Rivan Nurmulki. Pevoli berusia 30 tahun asal Jambi ini menunjukkan seberapa vital dirinya dalam permainan.

Menjadi pemain paling senior, Rivan yang di kalangan volimania Tanah Air dijuluki sebagai "AI-nya Indonesia", dalam dua pertandingan di babak preliminary phase, selalu keluar sebagai top skorer tim, atau pencetak poin terbanyak.

Dalam dua pertandingan preliminary phase Pool B menghadapi Myanmar dan Filipina, pevoli yang dibesarkan oleh tim asal Jawa Timur, Samator ini mengumpulkan 37 poin, rinciannya:

-Senin, 15 Desember: Indonesia vs Myanmar - 15 poin

-Selasa, 16 Desember: Indonesia vs Filipina - 22 poin

Jumlah 37 poin yang dihasilkan Rivan Nurmulki, tidak semuanya berasal dari attack, namun juga kombinasi block dan servis ace.

Rivan, yang pernah menjadi bagian VC Nagano Tridents dan Wolfdogs Nagoya, mengumpulkan empat poin melalui monster block dan dua angka lewat servis ace.

Pesaing terdekat pemain Timnas Voli Putra Indonesia dalam perolehan poin datang dari outside hitter LavAni, Boy Arnez Arabi. Pevoli yang terkenal dengan julukan Boy "Sukhoi" ini total mengumpulkan 26 angka, atau tertinggal 11 poin dari Rivan.

Dari sepasang laga di babak preliminary phase yang sukses disapu bersih oleh Timnas Voli Putra Indonesia berupa kemenangan, mengantarkan Rivan Nurmulki dkk. menggapai laga semifinal.

Tercatat, Thailand dan Indonesia menjadi dua tim yang belum tersentuh kekalahan sejak babak preliminary phase dimulai 13 Desember lalu.

Baca juga: Cerita Ricuh Challenge Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina, Spike Rivan Nurmulki Pembuka Kisah

Apa Jadinya Rivan Nurmulki Pensiun?

Statistik di atas menunjukkan bagaimana ketergantungan Timnas Voli Putra Indonesia terhadap Rivan Nurmulki.