Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

37 Poin Rivan Nurmulki untuk Semifinal, Apa Jadinya Timnas Voli Putra Indonesia Tanpa A1-nya?

Rivan Nurmulki jadi top skorer Indonesia ke semifinal dengan 37 poin, apa jadinya Timnas Voli Putra jika dia pensiun setelah SEA Games 2025 rampung.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in 37 Poin Rivan Nurmulki untuk Semifinal, Apa Jadinya Timnas Voli Putra Indonesia Tanpa A1-nya?
Instagram @rivannurmulki
POIN RIVAN NURMULKI SEA GAMES - Rivan Nurmulki memamerkan medali emas yang diraih setelah membantu Timnas voli putra Indonesia mengalahkan Kamboja pada laga final SEA Games 2023, Senin (8/5/2023). Rivan Nurmulki menjadi top skorer sementara Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025 dengan raihan 37 poin. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Apa jadinya jika Rivan Nurmulki merealisasikan perkatannya untuk pensiun dari Timnas Voli Putra Indonesia setelah SEA Games 2025 Thailand usai. Statistik Rivan Nurmulki tak terbantahkan dalam membawa Indonesia lolos ke semifinal.

Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan menjaga peluang meraih medali emas SEA Games 2025 setelah lolos ke semifinal sebagai juara Pool B.

Kepastian itu diperoleh setelah Rivan Nurmulki dan kolega mengalahkan Filipina di Bangkok lewat kedudukan 3-0 (25-17, 27-25, 26-24), Selasa (16/12) siang WIB.

Di laga perebutan tiket final, Timnas Voli Putra Indonesia besutan Jeff Jiang Jie akan melawan Vietnam, yang pada laga Selasa malam WIB, kalah tiga set langsung atas Thailand dalam perebutan status juara Pool A.

POIN RIVAN NURMULKI - Perolehan poin Rivan Nurmulki dalam dua pertandingan babak preliminary phase Pool B saat mengalahkan Myanmar dan Filipina di Bangkok, pada pagelaran SEA Games 2025 Thailand. Indonesia lolos ke semifinal.
POIN RIVAN NURMULKI - Perolehan poin Rivan Nurmulki dalam dua pertandingan babak preliminary phase Pool B saat mengalahkan Myanmar dan Filipina di Bangkok, pada pagelaran SEA Games 2025 Thailand. Indonesia lolos ke semifinal. (volstatsidn)

Semifinal Timnas Voli Putra Indonesia kontra Vietnam dijadwalkan berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Kamis (18/12/2025) pukul 17.30 WIB.

Sorotan jelang laga tertuju kepada Rivan Nurmulki. Pevoli berusia 30 tahun asal Jambi ini menunjukkan seberapa vital dirinya dalam permainan.

Rekomendasi Untuk Anda

Menjadi pemain paling senior, Rivan yang di kalangan volimania Tanah Air dijuluki sebagai "AI-nya Indonesia", dalam dua pertandingan di babak preliminary phase, selalu keluar sebagai top skorer tim, atau pencetak poin terbanyak.

Dalam dua pertandingan preliminary phase Pool B menghadapi Myanmar dan Filipina, pevoli yang dibesarkan oleh tim asal Jawa Timur, Samator ini mengumpulkan 37 poin, rinciannya:

-Senin, 15 Desember: Indonesia vs Myanmar - 15 poin
-Selasa, 16 Desember: Indonesia vs Filipina - 22 poin

Jumlah 37 poin yang dihasilkan Rivan Nurmulki, tidak semuanya berasal dari attack, namun juga kombinasi block dan servis ace.

Rivan, yang pernah menjadi bagian VC Nagano Tridents dan Wolfdogs Nagoya, mengumpulkan empat poin melalui monster block dan dua angka lewat servis ace.

Pesaing terdekat pemain Timnas Voli Putra Indonesia dalam perolehan poin datang dari outside hitter LavAni, Boy Arnez Arabi. Pevoli yang terkenal dengan julukan Boy "Sukhoi" ini total mengumpulkan 26 angka, atau tertinggal 11 poin dari Rivan. 

Dari sepasang laga di babak preliminary phase yang sukses disapu bersih oleh Timnas Voli Putra Indonesia berupa kemenangan, mengantarkan Rivan Nurmulki dkk. menggapai laga semifinal. 

Tercatat, Thailand dan Indonesia menjadi dua tim yang belum tersentuh kekalahan sejak babak preliminary phase dimulai 13 Desember lalu.

Baca juga: Cerita Ricuh Challenge Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina, Spike Rivan Nurmulki Pembuka Kisah

Apa Jadinya Rivan Nurmulki Pensiun?

Statistik di atas menunjukkan bagaimana ketergantungan Timnas Voli Putra Indonesia terhadap Rivan Nurmulki

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Halaman 1/2
12
Tags:
Rivan Nurmulki
Timnas Voli Putra Indonesia
Voli SEA Games 2025
SEA Games 2025
Medali Emas Sea Games
Jeff Jiang Jie
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas