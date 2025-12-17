Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Kisah di Balik Medali Emas Robi Syianturi: Baru 5 Kali Marathon, Sempat Tak Suka Lari Jarak Jauh

Robi Syianturi meraih medali emas marathon SEA Games 2025 dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 33 detik. Ini kali kelima Robi tampil di marathon.

Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Dwi Setiawan
Robi Syianturi meraih medali emas marathon SEA Games 2025 dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 33 detik. Ini kali kelima Robi tampil di marathon. 

Ringkasan Berita:
  • Robi Syianturi sukses meraih medali emas marathon putra SEA Games 2025 dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 33 detik.
  • SEA Games 2025 ini menjadi penampilan Marathon kelima Robi setelah sebelumnya baru turun di Tokyo, Valencia, Gold Coast Australia, Borobudur Marathon.
  • Pelari asal Bangka Belitung itu mengungkapkan dirinya sebenarnya tidak menyukai lari jarak jauh dan lebih nyaman di nomor speed seperti 1.500, 5.000, dan 10.000 meter sebelum diarahkan pelatihnya ke marathon.

TRIBUNNEWS.COM - Keberhasilan atlet lari Robi Syianturi mendapat medali emas SEA Games 2025 di nomor marathon putra menyisakan satu kisah menarik.

Di penampilan Marathon kelimanya, pelari asal Kepulauan Bangka Belitung itu tampil impresif dan finis pertama dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 33 detik untuk menyelesaikan jarak 42 km pada Minggu (14/12/2025) lalu.

Robi mengungguli dua atlet Filipina, Arlan Jr Arbois yang meraih perak dengan selisih 2 menit 46 detik, dan Richard Salano yang finis ketiga terpaut 3 menit 56 detik dari Robi.

Kemenangan ini menjadi medali emas pertama Robi di ajang SEA Games, setelah sebelumnya hanya meraih perunggu pada SEA Games Kamboja 2023 di nomor 5.000 meter.

Apa yang dicapai Robi Syianturi di nomor marathon ini cukup luar biasa. Pasalnya, ia baru lima kali turun dalam perlombaan lari jarak jauh, marathon 42 kilometer.

Marathon di SEA Games jadi penampilan kelimanya setelah yang pertama di Tokyo Marathon 2024, Valencia 2024, Gold Coast Australia 2025, dan Borobudur Marathon 2025.

Namun dalam kelima kali keikutsertaannya ini, atlet 27 tahun ini selalu tampil impresif dan telah memecahkan rekor dari nomor ini.

Baca juga: Raih Emas SEA Games 2025, Pelari Marathon Robi Syianturi: Hasil Perjuangan Tanpa Menyerah

Robi secara jujur mengakui bahwa awalnya dirinya tidak menyukai lari jarak jauh. Ia lebih senang untuk berlari dengan jarak menengan seperti 1.500 meter, 5.000 meter atau 10.000 meter.

Dari nomor jarak menengah ini, Robi pernah mendapatkan medali perunggu saat tampil di SEA Games 2023 di Kamboja.

Kala itu Robi menyelesaikan lari nomor 5.000 meter dengan catatan waktu 14:43.44 detik, finis tercepat ketiga.

Di PON 2024, Robi juga turun di nomor jarak menengah dan meraih medali emas pada nomor 10.000 meter, perak pada nomor 1.500 meter, dan perunggu pada nomor 5.000 meter.

Bisa dikatakan, karier Robi di Marathon masih baru. Ia mulai merubah fokus setelah mendapat arahan dari sang pelatih, Wita Witarsa, yang melihat potensi besar di nomor marathon

"Pelatih saya, Pak Wita, mengarahkan saya untuk masuk ke marathon. Beliau melihat potensi saya di nomor marathon sangat besar," kata Robi dalam wawancara yang diunggah di Instagram @Arenamalaysia.Asia.

Meski sempat tidak menyukai program long run, Robi perlahan menjalaninya hingga akhirnya menemukan kenyamanan. 
 
"Saya tak suka program jauh, long run. Tapi ya pelan-pelan saya jalanin. Alhamdulillah saya bisa melewati semuanya," tuturnya. 

Ia bahkan mengaku justru lebih bahagia sejak fokus ke marathon karena pemulihan tubuh terasa lebih cepat dibandingkan lari jarak menengah. 

Tags:
Medali Emas Sea Games
SEA Games 2025
Robi Syianturi
Atlet Lari
SEA Games Kamboja 2023
marathon
Wita Witarsa
