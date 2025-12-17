Update BWF World Tour Finals 2025: Jafar/Felisha Kalah 2 Gim Langsung dari Wakil China Unggulan ke-2

Ringkasan Berita: Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menelan kekalahan perdana di fase Grup B BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025)

Jafar/Felisha kalah dua gim langsung dari wakil China sekaligus unggulan kedua, Feng Yan Zhe/Huang Dongping, dengan skor 21-18 dan 21-16

Kekalahan ini membuat Jafar/Felisha menempati dasar klasemen Grup B

TRIBUNNEWS.COM - Update hasil badminton BWF World Tour Finals 2025 babak penyisihan ganda campuran gagal dimenangkan oleh wakil Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Rabu (17/12/2025).

Melakoni laga perdana Grup B, Jafar/Felisha kalah dua gim langsung dari wakil China sekaligus unggulan kedua, Feng Yan Zhe/Huang Dongping.

Jafar/Felisha kalah 21-18 dan 21-16 dalam laga yang berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China.

Kekalahan ini membuat Jafar/Felisha gagal meraih poin perdana sekaligus membuat mereka kini menempati dasar klasemen Grup B.

Sedangkan Feng/Huang berhak berada di puncak klasemen Grup B dengan satu poin.

Setelah kalah dari Feng/Huang, Jafar/Felisha akan melawan pasangan Malaysia yang menempati unggulan ketiga, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei, Kamis (18/12/2025).

Lalu di laga terakhir Grup B, Jafar/Felisha bakal bersua wakil Malaysia lainnya yakni Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai, Jumat (19/12/2025).

Jafar/Felisha harus bisa meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak semifinal.

Karena nantinya, hanya dua pemain dengan peringkat teratas dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak semifinal.

Update hasil BWF World Tour Finals 2025 diwarnai kekalahan Jafar/Felisha saat bertemu Feng/Huang dari China, Rabu (17/12/2025).

Jalannya Pertandingan

Feng/Huang mendapat poin pertama seusai pukulan Felisha jatuh di area luar lapangan.

Jafar/Felisha kembali kehilangan poin lewat smes keras yang diarahkan Feng.

Poin pertama didapat Jafar/Felisha lewat penempatan bola di ruang kosong Feng/Huang.

Pertahanan Jafar/Felisha masih belum terlalu solid, mereka tertinggal 4-1.

Perlahan tapi pasti, skema permainan Jafar/Felisha mulai terbangun dan mampu meladeni perlawanan Feng/Huang.

Servis fault dari Huang menjadi berkah untuk Jafar/Felisha, skor menjadi imbang 7-7.