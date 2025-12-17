Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
BWF World Tour Finals

Update BWF World Tour Finals 2025: Jafar/Felisha Kalah 2 Gim Langsung dari Wakil China Unggulan ke-2

Update hasil BWF World Tour Finals 2025 diwarnai kekalahan Jafar/Felisha saat bertemu Feng/Huang dari China, Rabu (17/12/2025).

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Update BWF World Tour Finals 2025: Jafar/Felisha Kalah 2 Gim Langsung dari Wakil China Unggulan ke-2
PBSI
JAFAR/FELISHA - Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu menang atas Mads Vestergaard/Christine Busch (Denmark) dalam 16 besar China Open 2025 di Changzhou Gymnasium, pada 24 Juli 2025. Update hasil BWF World Tour Finals 2025 diwarnai kekalahan Jafar/Felisha saat bertemu Feng/Huang dari China, Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menelan kekalahan perdana di fase Grup B BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025)
  • Jafar/Felisha kalah dua gim langsung dari wakil China sekaligus unggulan kedua, Feng Yan Zhe/Huang Dongping, dengan skor 21-18 dan 21-16
  • Kekalahan ini membuat Jafar/Felisha menempati dasar klasemen Grup B

TRIBUNNEWS.COM - Update hasil badminton BWF World Tour Finals 2025 babak penyisihan ganda campuran gagal dimenangkan oleh wakil Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Rabu (17/12/2025).

Melakoni laga perdana Grup B, Jafar/Felisha kalah dua gim langsung dari wakil China sekaligus unggulan kedua, Feng Yan Zhe/Huang Dongping.

Jafar/Felisha kalah 21-18 dan 21-16 dalam laga yang berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China.

Kekalahan ini membuat Jafar/Felisha gagal meraih poin perdana sekaligus membuat mereka kini menempati dasar klasemen Grup B.

Sedangkan Feng/Huang berhak berada di puncak klasemen Grup B dengan satu poin.

Setelah kalah dari Feng/Huang, Jafar/Felisha akan melawan pasangan Malaysia yang menempati unggulan ketiga, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei, Kamis (18/12/2025).

Lalu di laga terakhir Grup B, Jafar/Felisha bakal bersua wakil Malaysia lainnya yakni Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai, Jumat (19/12/2025).

Jafar/Felisha harus bisa meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak semifinal.

Karena nantinya, hanya dua pemain dengan peringkat teratas dari masing-masing grup yang berhak melaju ke babak semifinal.

Baca juga: Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Ditaklukkan An Se-young di Laga Pembuka Grup A

Yan Zhe Feng (Kanan) dan Dong Ping Huang (Kiri) dari Tiongkok bertanding dalam pertandingan final bulu tangkis campuran ganda turnamen Denmark Terbuka di Jyske Bank Arena di Odense, pada 23 Oktober 2022.
FENG/HUANG - Yan Zhe Feng (Kanan) dan Dong Ping Huang (Kiri) dari Tiongkok bertanding dalam pertandingan final bulu tangkis campuran ganda turnamen Denmark Terbuka di Jyske Bank Arena di Odense, pada 23 Oktober 2022. Update hasil BWF World Tour Finals 2025 diwarnai kekalahan Jafar/Felisha saat bertemu Feng/Huang dari China, Rabu (17/12/2025). (CLAUS FISKER / RITZAU SCANPIX / AFP) (Arsip)

Jalannya Pertandingan

Feng/Huang mendapat poin pertama seusai pukulan Felisha jatuh di area luar lapangan.

Jafar/Felisha kembali kehilangan poin lewat smes keras yang diarahkan Feng.

Poin pertama didapat Jafar/Felisha lewat penempatan bola di ruang kosong Feng/Huang.

Pertahanan Jafar/Felisha masih belum terlalu solid, mereka tertinggal 4-1.

Perlahan tapi pasti, skema permainan Jafar/Felisha mulai terbangun dan mampu meladeni perlawanan Feng/Huang.

Servis fault dari Huang menjadi berkah untuk Jafar/Felisha, skor menjadi imbang 7-7.

Halaman 1/2
12
Tags:
Hasil BWF World Tour Finals 2025
Jafar/Felisha
Feng Yanzhe/Huang Dongping
ganda campuran Indonesia
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Pasaribu
