MotoGP

Ujung Tanduk Kontrak Marc Marquez di MotoGP 2027, Ducati Cium Aroma Masalah Bahan Bakar

Nasib Marc Marquez di Ducati pada MotoGP 2027 mulai diselimuti teka-teki karena masalah pengembangan motor terancam masalah karena bahan bakar Shell.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Instagram @marcmarquez93
MARC MARQUEZ DAN MANDALIKA - Marc Marquez mengangkat tangan penuh kemenangan usai mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama tim Ducati Lenovo. Kontrak Marc Marquez untuk MotoGP 2027 di ujung tanduk karena Ducati menghadapi masalah pengembangan motor yang bersumber dari Shell sebagai pemasok bahan bakar. 

Ringkasan Berita:
  • Pengembangan motor Ducati di MotoGP 2027 mengalami masalah
  • Masalah terhadap development motor 850cc Ducati muncul karena Shell selaku pemasok berkendala dalam pengembangan bahan bakar sintetis
  • Imbasnya, kontrak Marc Marquez menjadi pertaruhan karena MM93 bisa saja kembali ke Honda di MotoGP 2027

TRIBUNNEWS.COM - Kontrak pembalap asal Spanyol, Marc Marquez di Ducati untuk kejuaraan dunia MotoGP 2027 menghadirkan tanda tanya. Pemasok bahan bakar motor Ducati di MotoGP menjadi sumber perkara.

Meski sukses menghadirkan gelar juara dunia MotoGP 2025 bagi Ducati, hingga detik ini belum ada pengumuman resmi kontrak baru Marc Marquez.

Juara dunia MotoGP 7 kali ini terikat kontrak dengan pabrikan Ducati hingga MotoGP 2026. Pada dasarnya, pabrikan asal Bologna, Italia ini menginginkan Marc Marquez bertahan selama mungkin di garasi mereka, bahka jika perlu hingga rider berusia 32 tahun itu pensiun.

Tetapi realisasinya hingga kini belum terwujudkan, sekalipun MotoGP 2026 baru menggulirkan kompetisi pada Februari mendatang.

MOTOGP 2025 MANDALIKA - Juara Dunia MotoGP 2025, Marc Marquez Siap tampil di MotoGP 2025, Sirkuit Mandalika 3–5 Oktober 2025.
MOTOGP 2025 MANDALIKA - Juara Dunia MotoGP 2025, Marc Marquez Siap tampil di MotoGP 2025, Sirkuit Mandalika 3–5 Oktober 2025. (dok: istimewa)

Apalagi fokus tim The Bologna Bullets itu tidak sepenuhnya terarah kepada Marc Marquez saja. Melainkan juga menghadapi masalah pengembangan motor dan kondisi Francesco 'Pecco' Bagnaia.

Tidak bisa dipungkiri, Desmosedici Ducati saat ini masih menjadi kuda besi terbaik di grid. Meski demikian, Desmosedici GP25 yang mengantarkan MM93 menjadi juara dunia juga bukannya tanpa masalah.

Marquez bisa memaksimalkan kekurangan kuda besi pabrikan Ducati itu menggunakan skill-nya. Sementara Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio dari VR46, kesulitan memahami Desmosedici GP25.

Hal ini menjadi perhatian oleh Ducati. Terlebih mulai MotoGP 2027, regulasi motor berubah dari yang 1000cc menjadi 850cc, dengan pengurangan perangkat aerodinimika semaksimal mungkin.

Ditambah Ducati juga dipusingkan oleh penurunan drastis performa Pecco Bagnaia di MotoGP 2025. Si Merah Italia ini harus menunggu setidaknya hingga pertengahan musim MotoGP 2026, untuk memutuskan apakah memperpanjang kontrak Bagnaia atau sebaliknya.

Kontrak rider asal Turin, Italia di Ducati akan usang setelah MotoGP 2026 rampung.

Ketika semua masalah belum teratasi secara tuntas, Ducati dihadapkan kendala baru yang bisa mempengaruhi keputusan Marc Marquez di Ducati pada MotoGP 2027.

Dalam laporan media Spanyol, Motorpasionmoto, melaporkan bahwa Ducati menghadapi masalah dari segi bahan bakar.

Shell selaku pemasok bahan bakar resmi Ducati, dikabarkan tertinggal dalam pengembangan bahan bakar sintetis dibandingkan beberapa rivalnya.

Disebutkan bahwa Shell memilih pendekatan teknis berbeda dalam riset bahan bakar ramah lingkungan.

Baca juga: Bukan Marc Marquez, Pedro Acosta Sebut 2 Pembalap MotoGP yang Berpengaruh di Kariernya

Pendekatan tersebut justru membuat proses pengembangannya berjalan lebih lambat.

Halaman 1/2
12
Tags:
Marc Marquez
Ducati
MotoGP 2027
The Baby Alien
Ikuti kami di

