SEA Games 2025

Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Siang: Tim Panahan Sumbang Emas ke-67 untuk Indonesia

Saat ini Indonesia menempati urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 67 emas, 75 perak, 74 perunggu, Rabu (17/12/2035) pukul 12.00 WIB.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Drajat Sugiri
Laman resmi seagames2025.org
SEA GAMES 2025 - Foto yang diunduh dari laman resmi seagames2025.org, Jumat (22/8/2025), memperlihatkan logo SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember. Saat ini Indonesia menempati urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 67 emas, 75 perak, 74 perunggu, Rabu (17/12/2035) pukul 12.00 WIB. 

Ringkasan Berita:
  • Kontingen Indonesia resmi mencatatkan 67 medali emas per hari ini, Rabu (17/12/2035) pukul 12.00 siang WIB
  • Medali emas ke-67 datang dari cabor panahan nomor recurve beregu putra yang diperkuat Riau Ega Agata Salsabilla, Arif Dwi Pangestu, Ahmad Khoirul Baasith
  • Saat ini Indonesia menempati urutan dua klasemen medali SEA Games 2025 dengan 67 emas, 75 perak, dan 74 perunggu

TRIBUNNEWS.COM - Klasemen perolehan medali emas SEA Games 2025 saat ini menempatkan kontingen Indonesia di posisi kedua, Rabu (17/12/2035) pukul 12.00 siang WIB.

Terbaru, Indonesia meraih medali emas ke-67 dari cabang olahraga (cabor) panahan.

Medali emas ke-67 Indonesia dipersembahkan oleh Riau Ega Agata Salsabilla, Arif Dwi Pangestu, Ahmad Khoirul Baasith yang bertandig di cabor panahan nomor recurve beregu putra.

Dalam laga final yang bertempat di Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Thailand, Arif fkk berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 6-0.

Sebelumnya, tim panahan Indonesia juga meraih medali emas lewat nomor recurve beregu putri yang diperkuat Diananda Choirunisa, Ayu Mareta Dyasari, dan Rezza Octavia.

Di laga final, Diananda cs berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 5-3.

Baca juga: Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini: Kans Panahan Tambah Emas, Timnas Putri Indonesia Berebut Perunggu

Selain dari panahan, pundi-pundi medali emas Indonesia untuk hari ini datang dari cabor pencak silat dan rowing.

Dari pencak silat, medali emas diraih Safira Dwi Meilani yang bertanding di kelas B putri.

Lalu dari cabor rowing, medali emas disumbang Rendi Setia Maulana dan La Memo yang bertanding di nomor double sculls putra. 

Secara keseluruhan, Indonesia saat ini menempati urutan kedua klasemen perolehan medali SEA Games 2025 dengan 67 emas, 75 perak, dan 74 perunggu.

Baca juga: BREAKING NEWS: PSSI Pecat Indra Sjafri Buntut Kegagalan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025

Klasemen Medali SEA Games 2025

Rabu (17/12/2025) pukul 12.00 WIB

  1. Thailand: 160 emas, 101 perak, 66 perunggu
  2. Indonesia: 67 emas, 75 perak, 74 perunggu
  3. Vietnam: 48 emas, 55 perak, 79 perunggu
  4. Singapura: 37 emas, 36 perak, 50 perunggu
  5. Filipina: 31 emas, 45 perak, 95 perunggu
  6. Malaysia: 31 emas, 31 perak, 90 perunggu
  7. Myanmar: 3 emas, 19 perak, 23 perunggu
  8. Laos: 2 emas, 7 perak, 17 perunggu
  9. Brunei Darussalam: 1 emas, 3 perak, 4 perunggu
  10. Timor Leste: 0 emas, 0 perak, 3 perunggu

Daftar Atlet Indonesia Peraih Medali SEA Games 2025 Hari Ini

Per Rabu (17/12/2025) pukul 12.00 WIB

Medali emas

  • Rendi Setia Maulana dan La Memo - Rowing nomor double sculls putra
  • Muhammad Zaki Zikrillah Prasong - Pencak silat kelas C putra
  • Diananda Choirunisa, Ayu Mareta Dyasari, Rezza Octavia - Panahan nomor recurve beregu putri
  • Safira Dwi Meilani - Pencak silat kelas B putri
  • Riau Ega Agata Salsabilla, Arif Dwi Pangestu, Ahmad Khoirul Baasith - Panahan nomor recurve beregu putra 

Medali perak

  • Martina Ayu Pratiwi, Kayla Nadia Shafa, Renata Berliana Aditya - Tim triathlon estafet putri
  • Aprianto dan Ferdiansyah - Rowing nomor lightweight men's pair
    Khoirudin Mustakim - Pencak silat kelas -45kg putra 

Medali perunggu

  • Aloysius Reckyardo Mardian, Rashif Amila Yaqin, Al Kautsar - Tim triathlon estafet putra
  • Mutiara Rahma Putri, Chelsea Corputty, Nurtang, Yunita Huby, Issa Behuku, Arni Silva Pattipeiluhu - Tim rowing nomor women's quadruple sculls

(Tribunnews.com/Isnaini)

Sport

