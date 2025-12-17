Klasemen Grup A Tunggal Putri BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Ketiga, An Se-young Kalah Saing

Ringkasan Berita: Putri Kusuma Wardani untuk sementara menempati peringkat ketiga di klasemen Grup A BWF World Tour Finals 2025.

Akane Yamaguchi menjadi pemuncak klasemen sementara, diikuti An Se-young.

Pada laga kedua, Putri KW akan berhadapan dengan Akane Yamaguchi.

TRIBUNNEWS.COM - Empat pebulu tangkis sektor tunggal putri yang tergabung di Grup A BWF World Tour Finals 2025 telah menyelesaikan pertandingan pertama mereka pada Rabu (17/12/2025) pagi.

Putri KW, An Se-young, Akane Yamaguchi, dan Tomoka Miyazaki menyudahi perjuangan masing-masing dengan hasil beragam.

Putri KW yang berjumpa dengan An Se-young terlibat duel seru yang berlangsung tiga gim.

Wakil Indonesia itu akhirnya harus mengakui keunggulan An Se-young dengan skor 16-21, 21-8, dan 8-21.

Meski menelan kekalahan, keberhasilan Putri KW mencuri satu gim atas An Se-young membuat posisinya di klasemen Grup A tak terlalu anjlok.

Saat ini, Putri KW menempati urutan ketiga di klasemen sementara.

Sedangkan An Se-young ada di peringkat kedua.

Posisi puncak klasemen Grup A lebih berhak dimiliki salah satu wakil Jepang, Akane Yamaguchi.

Hal itu bersumber dari kemenangan Akane atas sesama wakil Jepang di BWF World Tour Finals kali ini, Tomoka Miyazaki.

Akane mengalahkan Tomoka dengan dua gim langsung, 21-14 dan 21-17.

Kemenangan sempurna itu membuat perolehan statistik Akane lebih baik ketimbang An Se-young.

EKSPRESI PUTRI KW - Putri Kusuma Wardani alias Putri KW bermain di babak pertama Malaysia Open 2025. (PBSI)

Sedangkan Tomoka Miyazaki terjerembab ke peringkat keempat di Grup A.

Di atas kertas, keempat pebulu tangkis masih berpeluang lolos ke babak semifinal.

Peluang keempat pemain akan lebih mudah dianalisa saat mereka memainkan pertandingan kedua esok, Kamis (18/12/2025).