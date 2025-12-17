Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
BWF World Tour Finals

Klasemen Grup A Tunggal Putri BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Ketiga, An Se-young Kalah Saing

Putri KW menempati peringkat ketiga di klasemen sementara Grup A tunggal putri BWF World Tour Finals 2025 setelah kalah dari An Se-young.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Guruh Putra Tama
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Klasemen Grup A Tunggal Putri BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Ketiga, An Se-young Kalah Saing
Dok. PBSI
BADMINTON SEA GAMES - Aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW saat berlaga di pertandingan semifinal badminton beregu SEA Games 2025, Senin (8/12/2025). Putri KW untuk sementara menempati peringkat ketiga di klasemen Grup A tunggal putri BWF World Tour Finals 2025 setelah menyelesaikan pertandingan pertama. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Empat pebulu tangkis sektor tunggal putri yang tergabung di Grup A BWF World Tour Finals 2025 telah menyelesaikan pertandingan pertama mereka pada Rabu (17/12/2025) pagi.

Putri KW, An Se-young, Akane Yamaguchi, dan Tomoka Miyazaki menyudahi perjuangan masing-masing dengan hasil beragam.

Putri KW yang berjumpa dengan An Se-young terlibat duel seru yang berlangsung tiga gim.

Wakil Indonesia itu akhirnya harus mengakui keunggulan An Se-young dengan skor 16-21, 21-8, dan 8-21.

Meski menelan kekalahan, keberhasilan Putri KW mencuri satu gim atas An Se-young membuat posisinya di klasemen Grup A tak terlalu anjlok.

Baca juga: Hasil BWF World Tourd Finals 2025: Jojo Terbantai Skor Afrika, Kunlavut Menang Dua Gim Langsung

Rekomendasi Untuk Anda

Saat ini, Putri KW menempati urutan ketiga di klasemen sementara.

Sedangkan An Se-young ada di peringkat kedua.

Posisi puncak klasemen Grup A lebih berhak dimiliki salah satu wakil Jepang, Akane Yamaguchi.

Hal itu bersumber dari kemenangan Akane atas sesama wakil Jepang di BWF World Tour Finals kali ini, Tomoka Miyazaki.

Akane mengalahkan Tomoka dengan dua gim langsung, 21-14 dan 21-17.

Kemenangan sempurna itu membuat perolehan statistik Akane lebih baik ketimbang An Se-young.

EKSPRESI PUTRI KW - Putri Kusuma Wardani alias Putri KW bermain di babak pertama Malaysia Open 2025.
EKSPRESI PUTRI KW - Putri Kusuma Wardani alias Putri KW bermain di babak pertama Malaysia Open 2025. (PBSI)

Sedangkan Tomoka Miyazaki terjerembab ke peringkat keempat di Grup A.

Di atas kertas, keempat pebulu tangkis masih berpeluang lolos ke babak semifinal.

Peluang keempat pemain akan lebih mudah dianalisa saat mereka memainkan pertandingan kedua esok, Kamis (18/12/2025).

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Sport

Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
BWF World Tour Finals 2025
Klasemen BWF World Tour Finals 2025
Putri Kusuma Wardani
Putri KW
An Seyoung
Tunggal Putri
Tomoka Miyazaki
Akane Yamaguchi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas