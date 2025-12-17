Jadwal Timnas Futsal Putri Indonesia vs Vietnam di Final SEA Games 2025, Berburu Emas dan Sejarah

Ringkasan Berita: Timnas futsal putri Indonesia akan melakoni laga final SEA Games 2025 berhadapan dengan Vietnam, Kamis (18/12/2025) pukul 16.30 WIB

Timnas futsal putri Indonesia menjemput medali emas dan sejarah

Sejarah yang dimaksud adalah, Timnas futsal putri Indonesia menatap medali emas perdana sejak futsal putri dipertandingkan di SEA Games 2007

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal laga final cabor (cabang olahraga) futsal putri SEA Games 2025 bakal berlangsung Kamis (18/12/2025).

Timnas futsal putri Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam, bertempat di Bangkokthonburi University, Bangkok, Thailand, pukul 16.30 WIB.

Skuad Garuda Pertiwi lolos ke final SEA Games 2025 seusai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti dengan skor akhir 7-6, Selasa (16/12/2025).

Sedangkan Vietnam menang atas Malaysia dengan skor 7-1.

Dengan lolos final SEA Games 2025, Timnas futsal putri Indonesia siap menjemput medali emas dan sejarah.

Ya, pemenang laga final berhak membawa pulang medali emas.

Sementara sejarah yang dimaksud adalah, tahun ini berpeluang menjadi edisi perdana Timnas futsal putri Indonesia meraih medali emas SEA Games.

FUTSAL PUTRI - Timnas futsal putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 1-3 pada laga pembuka penyisihan Grup B SEA Games 2025, Kamis (12/12/2025).

Mengingat sejak futsal putri dipertandingkan di SEA Games 2007, Timnas futsal putri Indonesia belum pernah meraih medali emas.

Bahkan, tahun ini juga menjadi edisi perdana Timnas futsal putri Indonesia lolos final SEA Games.

Prestasi terbaik sebelumnya adalah medali perunggu yang diraih pada SEA Games 2017 silam, kala itu digelar di Malaysia.

Namun, lawan berat sudah menanti Sella Salsadila Agustin dkk di laga final.

Jika tahun ini menjadi final pertama bagi Timnas futsal putri Indonesia, beda halnya dengan Vietnam.

Vietnam adalah langganan final, hanya saja mereka selalu meraih medali perak setiap kali tampil di SEA Games.

Sedangkan untuk juara futsal putri SEA Games masih didominasi Thailand.

Jadwal Perebutan Medali SEA Games 2025 Futsal Putri

Kamis (18/12/2025)