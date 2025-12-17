Update Pemain Asing Proliga 2026 Putri: Tunggu BJB Tulis Wilujeng Sumping untuk Eks VNL asal Italia

Ringkasan Berita: 2 dari 7 tim Proliga 2026 putri telah melengkapi kuota pemain asingnya, yakni Electric PLN dan Medan Falcons

Bandung BJB Tandamata dilaporkan tinggal mengumumkan Wilujeng Sumping untuk kedatangan Anastasia Guerra dari Italia

Anastasia Guerra menjadi bagian skuad juara Italia di VNL 2022

TRIBUNNEWS.COM - Dua dari tujuh tim Proliga 2026 sektor putri sudah melengkapi kuota pemain asingnya. Bandung BJB Tandamata pinang hitter asal Italia jebolan Volleyball Nations League (VNL) edisi 2022.

Proliga 2026 mulai menggulirkan kompetisi 8 Januari mendatang. Kurang dari sebulan, kompetisi elite bola voli di Indonesia akan berlangsung.

Kondisi ini membuat tim-tim peserta, khususnya di sektor putri, secara bertahap nan intens mulai membangun kerangka tim dalam persaingan meraih gelar juara Proliga 2026.

Sebanyak tujuh tim putri akan berjibaku di Proliga 2026, meliputi Pertamina Enduro, Popsivo Polwan, Phonska Plus Pupuk Indonesia, Electric PLN, BJB Tandamata, Livin Mandiri, dan Medan Falcons.

Sejauh ini, Electric PLN dan Medan Falcons sudah melengkapi kuota pemain asing, di mana masing-masing tim maksimal menggunakan dua kuota amunisi luar.

Electric PLN mendatangkan Neriman Ozsoy dan Celeste Plak untuk Proliga edisi ke-24 ini. Bagi Neriman Ozsoy, bermain di Indonesia bukan kali pertama, sebab di edisi 2024, dia menjadi bagian dari Jakarta Popsivo Polwan.

Sementara bagi Celeste Plak, opposite timnas voli putri Italia ini menjadikan Electric PLN sebagai tim keduanya di Asia, setelah sempat memperkuat Victorina Himeji (Jepang) di musim 2022 dan 2023.

Bergeser ke Medan Falcons. Tim yang pada Proliga 2025 menggunakan nama Yogya Falcons ini meminang dua pemain asing asal kawasan Asia Tenggara, yakni Vi Thi Nhu Quynh (Vietnam) dan Dell Palomata (Filipina).

Adapun Pertamina Enduro, Popsivo Polwan, Phonska Plus Pupuk Indonesia, BJB Tandamata, dan Livin Mandiri, masing-masing 'baru' meresmikan satu pemain asing.

DAFTAR PEMAIN ASING PROLIGA 2026 PUTRI

1. Pertamina Enduro

-Yana Shcherban

-???

2. Popsivo Polwan

-Yonkaira Pena

-???

3. Phonska Plus Pupuk Indonesia

-Aleksandra Bytsenko

-???

4. Electric PLN

-Neriman Ozsoy

-Celeste Plak

5. BJB Tandamata

-Sonaly Cidrao

-???

6. Livin Mandiri

-Ceyda Aktas

-???