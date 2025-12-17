Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Voli

Pengajuan Naturalisasi Eks Bhayangkara Presisi Ciptakan Kegaduhan, Volimania Italia Teriak Menolak

Pengajuan naturalisasi eks Bhayangkara Presisi untuk memperkuat timnas voli Italia, timbulkan gelombang penolakan dari pecinta voli Negeri Pizza.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Pengajuan Naturalisasi Eks Bhayangkara Presisi Ciptakan Kegaduhan, Volimania Italia Teriak Menolak
Instagram @bhayangkaravolley
NATURALISASI EKS BHAYANGKARA PRESISI - Opposite Jakarta Bhayangkara Presisi, Noumory Keita ketika melakukan spike di Proliga 2024. Mantan pevoli Bhayangkara Presisi, Noumory Keita, yang pernah menjuarai Proliga 2024, timbulkan penolakan dari volimania Italia karena mengajukan naturalisasi. 

Ringkasan Berita:
  • Noumory Keita ajukan naturalisasi dengan pindah kewarganegaraan dari Mali ke Italia
  • Noumory Keita pernah membawa Bhayangkara Presisi juara Proliga 2025
  • Pengajuan naturalisasi Noumory Keita timbulkan gelombang penolakan dari volimania di Italia

TRIBUNNEWS.COM - Jagat pervolian Italia diguncang pengajuan naturalisasi eks pemain Jakarta Bhayangkara Presisi. Volimania Italia teriak menolak!

Pemain yang dimaksud tak lain adalah Noumory Keita. Outside hitter berkebangsaan Mali usia 24 tahun ini pernah menjadi bagian dari Jakarta Bhayangkara Presisi pada Proliga 2024.

Berpasangan dengan opposite asal Uganda, Daudi Okello, Noumory Keita yang juga memiliki julukan The Eagle, tampil luar biasa sepanjang Proliga 2024.

Puncaknya saat membawa Bhayangkara Presisi menjuarai Proliga 2024. Di musim itu, pemilik vertical jump salah satu tertinggi di dunia ini, meraih dua penghargaan sekaligus pada Proliga 2024, yakni top skorer dan best spiker.

Praktis setelah memperkuat Bhayangkara Presisi, Noumory Keita kembali ke Vero Milano (Italia), tim yang diperkuatnya hingga musim 2025/2026.

Noumory Keita menjadi satu dari sekian banyak pevoli yang terlahir di negara bukan mengutamakan voli sebagai identitas olahraga mereka.

Hal ini membuat Keita memilih untuk melanglang banyak liga, khususnya di Benua Biru, untuk menancapkan eksistensinya. Vero Milano menjadi tim paling setia menggunakan jasa pevoli kelahiran 26 Juni 2001 ini.

Vero Milano mengikat kontrak The Eagle selama tiga musim berturut-turut. Performanya menjadi salah satu yang terbaik di kompetisi Liga Voli Italia.

Duetnya bersama setter gaek asal Amerika Serikat, Micah Christenson, semakin memanjakan Noumory Keita untuk melepaskan spike-spike keras di kompetisi tertinggi bola voli Italia.

Pengajuan Naturalisasi

Kini, Noumory Keita menjadi sorotan di kalangan volimania Tanah Air karena keinginannya untuk dinaturalisasi oleh Italia. 

Hal itu diamini oleh presiden federasi bola voli Italia, Giuseppe Manfredi.

"Kami memantau situasi ini juga untuk mencegahnya membuat keputusan yang berbeda. Tentu saja, jika tidak berhasil bagi kami, itu juga tidak akan berhasil bagi orang lain," terangnya dalam wawancara bersama Corriere dello Sport.

"Saya tidak terbiasa membahas aturan; ketika aturan itu ada, saya menghormatinya. Tetapi akan sangat disayangkan jika dia tidak diizinkan bermain untuk siapa pun, karena dia adalah seorang fenomena."

"Namun, kita membutuhkan aturan yang tepat yang tidak akan diubah untuk waktu yang lama."

Masalahnya terletak aturan baru yang akan diterapkan oleh Federasi Bola Voli Dunia, atau FIVB mengenai naturalisasi.

Halaman 1/2
12
Tags:
Jakarta Bhayangkara Presisi
Noumory Keita
Timnas Voli Italia
Naturalisasi Pemain
Mali
Tribunnews
