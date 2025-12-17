Pengajuan Naturalisasi Eks Bhayangkara Presisi Ciptakan Kegaduhan, Volimania Italia Teriak Menolak

Ringkasan Berita: Noumory Keita ajukan naturalisasi dengan pindah kewarganegaraan dari Mali ke Italia

TRIBUNNEWS.COM - Jagat pervolian Italia diguncang pengajuan naturalisasi eks pemain Jakarta Bhayangkara Presisi. Volimania Italia teriak menolak!

Pemain yang dimaksud tak lain adalah Noumory Keita. Outside hitter berkebangsaan Mali usia 24 tahun ini pernah menjadi bagian dari Jakarta Bhayangkara Presisi pada Proliga 2024.

Berpasangan dengan opposite asal Uganda, Daudi Okello, Noumory Keita yang juga memiliki julukan The Eagle, tampil luar biasa sepanjang Proliga 2024.

Puncaknya saat membawa Bhayangkara Presisi menjuarai Proliga 2024. Di musim itu, pemilik vertical jump salah satu tertinggi di dunia ini, meraih dua penghargaan sekaligus pada Proliga 2024, yakni top skorer dan best spiker.

Praktis setelah memperkuat Bhayangkara Presisi, Noumory Keita kembali ke Vero Milano (Italia), tim yang diperkuatnya hingga musim 2025/2026.

Noumory Keita menjadi satu dari sekian banyak pevoli yang terlahir di negara bukan mengutamakan voli sebagai identitas olahraga mereka.

Hal ini membuat Keita memilih untuk melanglang banyak liga, khususnya di Benua Biru, untuk menancapkan eksistensinya. Vero Milano menjadi tim paling setia menggunakan jasa pevoli kelahiran 26 Juni 2001 ini.

Vero Milano mengikat kontrak The Eagle selama tiga musim berturut-turut. Performanya menjadi salah satu yang terbaik di kompetisi Liga Voli Italia.

Duetnya bersama setter gaek asal Amerika Serikat, Micah Christenson, semakin memanjakan Noumory Keita untuk melepaskan spike-spike keras di kompetisi tertinggi bola voli Italia.

Pengajuan Naturalisasi

Kini, Noumory Keita menjadi sorotan di kalangan volimania Tanah Air karena keinginannya untuk dinaturalisasi oleh Italia.

Hal itu diamini oleh presiden federasi bola voli Italia, Giuseppe Manfredi.

"Kami memantau situasi ini juga untuk mencegahnya membuat keputusan yang berbeda. Tentu saja, jika tidak berhasil bagi kami, itu juga tidak akan berhasil bagi orang lain," terangnya dalam wawancara bersama Corriere dello Sport.

"Saya tidak terbiasa membahas aturan; ketika aturan itu ada, saya menghormatinya. Tetapi akan sangat disayangkan jika dia tidak diizinkan bermain untuk siapa pun, karena dia adalah seorang fenomena."

"Namun, kita membutuhkan aturan yang tepat yang tidak akan diubah untuk waktu yang lama."

Masalahnya terletak aturan baru yang akan diterapkan oleh Federasi Bola Voli Dunia, atau FIVB mengenai naturalisasi.

