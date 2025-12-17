Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Ringkasan Berita: Sorotan hasil BWF World Tour Finals (WTF) 2025 sesi pertama diwarnai satu hasil mengejutkan di ganda campuran

Andalan Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran justru ambyar di tangan underdog asal Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito

3 wakil Indonesia belum menunjukkan tajinya karena kompak menelan kekalahan

TRIBUNNEWS.COM - Sorotan hasil BWF World Tour Finals 2025 sesi pertama diwarnai dengan torehan mengejutkan dari jagoan Thailand di ganda campuran, Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran, Rabu (17/12/2025).

Pasangan asal Negeri Gajah Putih yang baru saja menyegel emas SEA Games 2025 sekaligus dapat penghargaan 'Pair of The Year' ganda campuran dari BWF malah menelan pil pahit.

Dechapol/Supissara gagal mengamankan kemenangan ketika berhadapan dengan wakil underdog asal Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito, yang tak berstatus unggulan.

Wakil Jepang butuh dua gim saja untuk memukul mundur andalan Thailand dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam laga pertama fase grup BWF World Tour Finals (WTF) 2025.

Hasil itu membuat Dechapol/Supissara berada di dasar klasemen sementara grup A ganda campuran karena tak mencuri satu set pun.

Posisi Dechapol/Supissara tentu masih bisa berubah karena ada dua kontestan penghuni grup A yang belum bertanding.

Yaitu Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China/4) yang akan bertemu dengan Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis).

Jika pasangan yang kalah dalam duel tersebut skor-nya lebih buruk dari Dechapol/Supissara, maka ada potensi utusan Thailand naik peringkat 3 klasemen.

Tapi tetap saja tugas Dechapol/Supissara untuk bisa lolos ke semifinal dengan menjadi penghuni top 2 klasemen kian berat setelah kalah 2 gim di partai pertama.

Sebab delegasi Thailand harus menang straight game jelang menatap laga selanjutnya di fase grup.

Lawan yang akan dihadapi oleh pasangan Thailand tentunya akan bersua Jiang/Wei dan Thom/Delphine yang pastinya tak mudah untuk menang dua gim langsung.

Wakil Indonesia Belum Bertaji

Tugas berat Dechapol/Supissara juga diembang oleh tiga wakil Indonesia yang kompak menelan pil pahit.

Ada Putri Kusuma Wardani di tunggal putri, ganda campuran ada Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu, dan tunggal putra Jonatan Christie.

Putri KW yang memulai laga lebih dulu kalah lewat 3 gim saat berhadapan dengan An Se-young (Korea Selatan).

Sementara Jafar/Felisha dan Jojo - sapaan Jonatan, kompak keok dengan skor menyedihkan, dua gim langsung.