Megawati Gabung Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026, Arneta Putri Ditinggalkan

Ringkasan Berita: Megawati Hangestri Pertiwi dilaporkan bakal memperkuat Jakarta Pertamina Enduro pada Proliga 2026

Megawati pernah memperkuat Jakarta Pertamina pada Proliga 2023, yang dibawanya sampai di grand final sebelum kalah dari Bandung BJB Tandamata pada perebutan gelar juara

Megawati berpisah dengan 'paketannya' di Proliga, yakni Arneta Putri yang memperkuat Phonska Plus Pupuk Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Kabar klub baru Megawati Hangestri Pertiwi untuk Proliga 2026 perlahan menemui titik terang. Megatron kembali ke pelukan Jakarta Pertamina Enduro.

Tuntas perjuangan Megawati Hangestri membela Timnas Voli Putri Indonesia dengan membantu menyumbangkan medali perunggu pada SEA Games 2025 Thailand.

Sukses Megawati mempersembahkan keping medali perunggu diperoleh setelah Timnas Voli Putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 di Bangkok, Senin (15/12).

Kini sorotan seputar Megawati mengarah tim mana yang akan diperkuatnya untuk musim 2025/2026, setelah memutuskan berpisah dari Manisa BBSK, tim Liga Voli Turki.

Menariknya, kabar klub baru yang akan diperkuat pevoli berjuluk Megatron ini berhembus dari media Korea Selatan, Yonhap.

Dalam artikelnya yang mewartakan kembalinya pevoli asal Jember, Jawa Timur ke Liga Voli Korea musim 2026/2027, terselip informasi tim yang akan diperkuat Megawati.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam keterangan tersebut, istri Dio Novandra Wibawa ini akan memperkuat Jakarta Pertamina Enduro untuk Proliga 2026.

"Mega berencana untuk kembali ke Indonesia setelah SEA Games dan bermain untuk Jakarta Pertamina, sebuah klub liga profesional lokal, hingga April tahun depan," tulis Yonhap dalam penjelasannya, Rabu (17/12).

Bagi pevoli berusia 26 tahun ini, memperkuat Jakarta Pertamina Enduro bukan pengalaman baru. Bahkan bisa dikatakan, melejitnya Megawati Hangestri tak lepas dari peran Pertamina Enduro yang mengorbitkannya sebagai pevoli muda kala itu.

Bahkan Megawati Hangestri pernah nyaris menjadi juara Proliga, juga bersama Pertamina Enduro.

Kenangan itu dimiliki Megatron pada Proliga 2023. Menjadi andalan sebagai opposite utama, yang kala itu Megawati mendapatkan umpan dari setter Arneta Putri, sukses membawa Pertamina Enduro, yang masih bernama Pertamina Fastron, menembus grand final.

Sayangnya di perebutan gelar juara, Megawati harus memupus mimpi bersama Pertamina Enduro setelah kalah dari Bandung BJB Tandamata lewat skor 3-2 (27-25, 25-22, 24-26, 20-25, 15-8) di GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Berpisah dengan Arneta 'Tacil'

Sebelum gelaran SEA Games 2025, isu tim Proliga 2026 mana yang akan diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi sudah bertebaran.

Di antaranya adalah Phonska Plus Pupuk Indonesia, Popsivo Polwan, dan Pertamina Enduro.

Tim pertama sempat menjadi kandidat kuat. Alasannya jelas, musim lalu, Megatron menjadi bagian dari Phonska di Proliga 2025, tepatnya saat masih menggunakan nama Gresik Petrokimia.

Baca juga: Update Pemain Asing Proliga 2026 Putri: Tunggu BJB Tulis Wilujeng Sumping untuk Eks VNL asal Italia