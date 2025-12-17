Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Petenis Justin Barki Donasikan Bonus Mendali Emas SEA Games Untuk Bencana Sumatera

Justin Barki, memutuskan untuk mendonasikan seluruh bonus medali emas SEA Games 2025 Thailand sebesar Rp1 miliar untuk korban bencana.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fransiskus A.P
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Petenis Justin Barki Donasikan Bonus Mendali Emas SEA Games Untuk Bencana Sumatera
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Petenis putra pelatnas Asian Games 2018, Justin Barki, bertanding melawan petenis Jepang, Kaito Uesugi, dalam babak penyisihan Combiphar Indonesia Terbuka di Lapangan Tenis Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (24/7/2018). Justin Barki, memutuskan untuk mendonasikan seluruh bonus medali emas SEA Games 2025 Thailand sebesar Rp1 miliar kepada korban bencana alam di Sumatera Utara. 

Ringkasan Berita:
  • Justin Barki mendonasikan bonus emas SEA Games 2025.
  • Prestasi emas beregu putra jadi dasar aksi kemanusiaan.
  • Aksi sosial dari atlet muda berprestasi internasional.

 

TRIBUNNEWS.COM, ​JAKARTA – Petenis putra Indonesia, Justin Barki, memutuskan untuk mendonasikan seluruh bonus medali emas SEA Games 2025 Thailand sebesar Rp1 miliar kepada korban bencana alam di Sumatera Utara.

Keputusan tersebut disampaikan Justin usai memastikan kemenangan di nomor beregu putra.

​Justin yang berpasangan dengan Christopher Rungkat menjadi penentu raihan emas Indonesia setelah mengalahkan tim lawan di babak final dengan skor 6-3, 6-3. 

Atas prestasi tersebut, pemerintah memberikan apresiasi berupa bonus uang tunai yang seluruhnya dialihkan Justin untuk kemanusiaan.

​"Saya memiliki mimpi untuk membantu orang-orang di Sumatera Utara. Saya akan menyumbangkan semua uang penghargaan ini kepada mereka," ujar Justin di Bangkok, Selasa (16/12/2024).

Rekomendasi Untuk Anda

​Meskipun menganggap jumlah tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan skala bencana yang terjadi, Justin yang merupakan berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban.

Justin Barki merupakan petenis kelahiran 26 Mei 2000 dan juga lulusan Ivy League University yakni Princeton University.

Ia saat ini menjadi salah satu pilar utama tim tenis Indonesia. 

Petenis muda ini tumbuh di keluarga yang memiliki latar belakang kuat di dunia usaha dan olahraga, ia merupakan putra dari Lawrence Barki dan cucu dari pengusaha nasional, Kiki Barki.

​Mengutip data ATP Tour, petenis bertinggi badan 178 cm ini pernah mencapai peringkat 657 dunia pada Oktober 2023.

Dia dikenal sebagai spesialis ganda yang taktis dan telah mengoleksi berbagai gelar di level ITF Men's World Tennis Tour sebelum akhirnya berjaya di ajang SEA Games kali ini.

Tumbuh dalam keluarga dengan latar belakang kuat di dunia usaha dan olahraga, Justin adalah putra dari Lawrence Barki dan cucu dari pengusaha nasional Kiki Barki. Namun, ia memilih membangun identitasnya sendiri sebagai atlet yang menjunjung nilai kerja keras, dedikasi, dan empati terhadap sesama.

Dengan tinggi badan 178 cm dan pengalaman internasional yang matang, Justin Barki tak hanya menjadi simbol regenerasi tenis Indonesia, tetapi juga representasi atlet muda yang menjadikan prestasi sebagai sarana untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Bonus Rp 1 miliar dari presiden

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk menaikkan bonus bagi atlet peraih medali emas SEA Games 2025 Thailand. Bonus yang semula Rp 500 juta kini ditetapkan menjadi Rp 1 miliar.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Regional

Kaleidoskop 2025: Daftar 5 Kasus Anak Bunuh Orang Tua, Terbaru Bocah SD 12 Tahun Habisi Ibu di Medan

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
petenis
Medali Emas
SEA Games 2025
bencana alam
Sumatera Utara
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#SEA Games 2025

Kisah di Balik Medali Emas Robi Syianturi: Baru 5 Kali Marathon, Sempat Tak Suka Lari Jarak Jauh

Kisah di Balik Medali Emas Robi Syianturi: Baru 5 Kali Marathon, Sempat Tak Suka Lari Jarak Jauh

37 Poin Rivan Nurmulki untuk Semifinal, Apa Jadinya Timnas Voli Putra Indonesia Tanpa A1-nya?

37 Poin Rivan Nurmulki untuk Semifinal, Apa Jadinya Timnas Voli Putra Indonesia Tanpa A1-nya?

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas