Petenis Justin Barki Donasikan Bonus Mendali Emas SEA Games Untuk Bencana Sumatera

Ringkasan Berita: Justin Barki mendonasikan bonus emas SEA Games 2025.

Prestasi emas beregu putra jadi dasar aksi kemanusiaan.

Aksi sosial dari atlet muda berprestasi internasional.

TRIBUNNEWS.COM, ​JAKARTA – Petenis putra Indonesia, Justin Barki, memutuskan untuk mendonasikan seluruh bonus medali emas SEA Games 2025 Thailand sebesar Rp1 miliar kepada korban bencana alam di Sumatera Utara.

Keputusan tersebut disampaikan Justin usai memastikan kemenangan di nomor beregu putra.

​Justin yang berpasangan dengan Christopher Rungkat menjadi penentu raihan emas Indonesia setelah mengalahkan tim lawan di babak final dengan skor 6-3, 6-3.

Atas prestasi tersebut, pemerintah memberikan apresiasi berupa bonus uang tunai yang seluruhnya dialihkan Justin untuk kemanusiaan.

​"Saya memiliki mimpi untuk membantu orang-orang di Sumatera Utara. Saya akan menyumbangkan semua uang penghargaan ini kepada mereka," ujar Justin di Bangkok, Selasa (16/12/2024).

​Meskipun menganggap jumlah tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan skala bencana yang terjadi, Justin yang merupakan berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban.

Justin Barki merupakan petenis kelahiran 26 Mei 2000 dan juga lulusan Ivy League University yakni Princeton University.

Ia saat ini menjadi salah satu pilar utama tim tenis Indonesia.

Petenis muda ini tumbuh di keluarga yang memiliki latar belakang kuat di dunia usaha dan olahraga, ia merupakan putra dari Lawrence Barki dan cucu dari pengusaha nasional, Kiki Barki.

​Mengutip data ATP Tour, petenis bertinggi badan 178 cm ini pernah mencapai peringkat 657 dunia pada Oktober 2023.

Dia dikenal sebagai spesialis ganda yang taktis dan telah mengoleksi berbagai gelar di level ITF Men's World Tennis Tour sebelum akhirnya berjaya di ajang SEA Games kali ini.

Tumbuh dalam keluarga dengan latar belakang kuat di dunia usaha dan olahraga, Justin adalah putra dari Lawrence Barki dan cucu dari pengusaha nasional Kiki Barki. Namun, ia memilih membangun identitasnya sendiri sebagai atlet yang menjunjung nilai kerja keras, dedikasi, dan empati terhadap sesama.

Dengan tinggi badan 178 cm dan pengalaman internasional yang matang, Justin Barki tak hanya menjadi simbol regenerasi tenis Indonesia, tetapi juga representasi atlet muda yang menjadikan prestasi sebagai sarana untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Bonus Rp 1 miliar dari presiden

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk menaikkan bonus bagi atlet peraih medali emas SEA Games 2025 Thailand. Bonus yang semula Rp 500 juta kini ditetapkan menjadi Rp 1 miliar.