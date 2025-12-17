Kondisi Red Sparks Musim 2025/26, Eks Tim Megawati Nelangsa Jadi Juru Kunci Klasemen

Ringkasan Berita: Kabar kembalinya Megawati Hangestri kembali ke Liga Voli Korea musim depan jadi pemantik untuk menilik kondisi mantan timnya, Red Sparks

Red Sparks musim 2025/26 cukup nelangsa lantaran jadi juru kunci klasemen Liga Voli Korea putri

Menurunnya performa Red Sparks karena sang kapten, Yeom Hye-seon dibekap cedera hingga pemain asing kuota Asia yang tak kunjung pulih

TRIBUNNEWS.COM - Megawati Hangestri kembali ke Liga Voli Korea putri musim depan jadi kabar bahagia bagi Voli Mania Tanah Air, Rabu (17/12/2025).

Adanya kabar baik dari eks pemain Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2023/24-2024/25 bikin menarik diulas soal kindisi mantan timnya musim 2025/26 ini.

Menilik kiprah tim besutan Ko Hee-jin sepanjang musim 2025/26 tampaknya cukup nelangsa.

Merangkum Naver Sports, tim yang bermarkas di Daejeon tersebut justru jadi juru kunci klasemen Liga Voli Korea putri.

Liga Voli Korea yang sudah masuk putaran ketiga, Red Sparks telah memainkan sebanyak 15 pertandingan.

SELEBRASI RED SPARKS - Para pemain Red Sparks merayakan raihan poin di final Liga Voli Putri Korea 2024/25 game ketiga lawan Pink Spiders pada 4 April 2025 di Chungmu Gymnasium. (Foto Arsip April 2025). (Foto: KOVO) (KOVO)

Dari 15 pertandingan yang dimainkan oleh didikan Ko Hee-jin, hanya bisa menang 5 kali dengan kekalahan sebanyak 10 kali.

Sebuah statistik yang sangat buruk bagi mantan tim penantang gelar sejak musim 2023/24.

Buruknya performa Red Sparks setelah ditinggal Megawati Hangestri, pevoli andalan Indonesia, bukan tanpa alasan.

Keluarnya Megawati dari Red Sparks

Akhir musim 2024/25 kala itu memang karena kontrak pevoli berjuluk Megatron sudah habis.

Sejatinya masih ada potensi untuk lanjut dengan Red Sparks asal Megawati mendaftarkan diri ke draft kuota Asia.

Hanya saja Mega tak melakukan itu karena memang berencana untuk menyudahi kiprahnya di Liga Voli Korea.

Adapun alasan jagoan Red Sparks saat itu karena ingin menghabiskan waktu bersama ibunya yang sedang sakit.

Baca juga: Alasan Megawati Tinggalkan Red Sparks Terungkap, Sudah Dikasih Kontrak Namun Megatron Menolak

Tapi setelah itu, Mega sempat bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK.

Sayangnya, belum sempat mengarungi Liga, kontrak Mega dengan Manisa BBSK berakhir pada akhir Oktober 2025 lalu.

Alasannya karena Mega fokus persiapan dengan Timnas voli putri Indonesia untuk mengarungi SEA Games 2025 Thailand.