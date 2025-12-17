Indonesia Nyaris Capai Target Medali, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

Indonesia Nyaris Capai Target, Erick Thohir: Ayo Putus Rekor Buruk di SEA Games Selama Ini

TRIBUNNEWS.COM - Optimisme tinggi terus menyelimuti kontingen Indonesia di ajang SEA Games 2025. Keyakinan tersebut didorong oleh capaian medali emas yang konsisten melampaui target harian yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Hingga Rabu (17/12/2025) pukul 16.30 WIB, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara perolehan medali dengan total 72 emas, 82 perak, dan 88 perunggu, atau keseluruhan 242 medali.

Capaian tersebut semakin menguatkan peluang Indonesia bertahan di posisi runner-up hingga akhir penyelenggaraan SEA Games 2025.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, sebelumnya menargetkan minimal 80 medali emas agar Indonesia tetap bercokol di tiga besar klasemen akhir.

Dengan raihan 72 emas saat ini, target tersebut telah tercapai sebesar 90 persen atau hanya membutuhkan tambahan 10 persen lagi untuk menembus sasaran awal.

Konsistensi raihan emas juga membuka peluang Indonesia mengakhiri SEA Games 2025 di peringkat kedua, sebuah capaian yang terakhir kali diraih 30 tahun lalu pada SEA Games 1995 di Chiang Mai, Thailand.

Saat itu, kontingen Merah Putih finis di posisi runner-up dengan koleksi 77 emas, 67 perak, dan 77 perunggu.

Setelah edisi tersebut, Indonesia tercatat hanya mampu menembus peringkat ketiga jika tidak berstatus sebagai tuan rumah.

Menpora Erick Thohir menyatakan keyakinannya bahwa para atlet mampu mengembalikan kejayaan Indonesia di pentas olahraga Asia Tenggara.

“Hingga saat ini para atlet sedang dalam tren positif, setiap hari raihan emas kita selalu melampaui target. Saya berharap official dan atlet satu tekad dan keyakinan untuk menambah medali emas. Ingat, kita di ambang sejarah baru SEA Games. Kita sedang kembalikan masa kejayaan olahraga kita. Jika kita berhasil menembus target, maka peluang kita juga besar untuk tetap berada di peringkat dua, di mana terakhir kali kita menempati ranking dua adalah pada SEA Games 1995. Setelah itu kita tidak berhasil berada di dua teratas, jika tidak menjadi tuan rumah. Ayo kita bersama-sama putus rekor buruk selama ini,” ujar Erick.

Masih tersisa tiga hari pertandingan bagi kontingen Indonesia untuk menambah pundi-pundi medali. Menpora berharap para official dan atlet mampu menjaga performa serta fokus pada target masing-masing cabang olahraga agar setidaknya meraih tambahan 10 medali emas.

Sementara itu, berdasarkan analisis tim review, Indonesia bahkan berpotensi mengumpulkan hingga 45 emas sampai hari terakhir SEA Games 2025.

Indonesia Sabet 10 Medali Emas Hari Ini

Pundi-pundi emas Indonesia hari ini datang dari cabang olah raga Rowing. Pasangan Rendi Setia Maulana/Memo dari nomor double sculls putra sukses finis diurutan pertama dengan waktu 7 menit 18 detik.

Mereka mengalahkan pasangan dari Thailand yang finis di urutan kedua dengan waktu 7 menit 21 detik.