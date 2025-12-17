Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Ringkasan Berita: Pertarungan sengit antara Fajar Alfian/Shohibul Fikri dan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) berlangsung hingga 83 menit

Duel alot Fajar/Fikri dengan Aaron/Soh di BWF WTF 2025 dimenangkan andalan Malaysia dengan skor 22-24, 21-18, dan 21-19

Kekalahan Fajar/Fikri dari Aaron/Soh bikin rekor kemenangan jagoan Indonesia dalam head to head tercoreng

TRIBUNNEWS.COM - Hasil BWF World Tour Finals 2025 ganda putra menempatkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) memenangkan laga melawan Fajar Alfian/Shohibul Fikri, Rabu (17/12/2025).

Laga ganda putra grup B BWF World Tour Finals (WTF) 2025 yang berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, berlangsung cukup sengit.

Fajar/Fikri harus memenangkan laga lewat rubber game hingga 83 menit dengan skor akhir 22-24, 21-18, dan 21-19.

Kekalahan pelik yang dibukukan Fajar/Fikri diwarnai dengan rusaknya rekor kemenangan dua kali beruntun dari Aaron/Soh.

Yap, menurut statistik pertemuan kedua pasangan, Fajar/Fikri memang unggul ketimbang Aaron/Soh yang berstatus unggulan kedua.

lihat foto CHIA/SOH SEMIFINAL - Ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik ketika bertanding lawan Kim Astrup/Anders Rasmussen (Denmark) dalam semifinal Malaysia Masters 2025 di Axiata Arena, pada 24 Mei 2025. (Dok. BAM)

Hasil-hasil manis yang dibukukan Fajar/Fikri atas jagoan Malaysia dibukukan sejak pertama bertemu di China Open 2025 dan lanjut di French Open 2025.

Dua kali bertarung dengan Aaron/Soh, Fajar/Fikri selalu menundukkan didikan Herry IP lewat dua gim langsung.

Pertemuan ketiga di BWF WTF 2025 Fajar/Fikri dan Aaron/Soh mengukir catatan minor lantaran dipaksa duel hingga 3 gim dan berakhir kalah.

Mereka untuk kali pertama berduel hingga rubber game sebelum akhirnya Fajar/Fikri berakhir dibikin terkapar oleh Aaron/Soh.

Dari hasil ini, Fajar/Fikri tetap unggul head to head 2-1, dengan catatan Aaron/Soh berhasil pecah telur atas andalan Merah-Putih.

Ulasan Pertandingan

Permainan ulet kedua pasangan tersaji di awal sebelum Fajar/Fikri kehilangan kendali.

Aaron/Soh berhasil mendelay tempo dan mengatur pola serangan dengan baik hingga bikin Fajar/Fikri keteteran.

Baca juga: Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Kemampuan pasangan Malaysia dalam bertahan dan tak buru-buru dalam menyerang berhasil bikin rotasi Fajar/Fikri berantakan.

Didikan coach Antonius coba lebih rapi dalam bermain agar tak kehilangan arah dalam melakukan serangan.

Upaya itu berhasil membantu Fajar/Fikri mengejar ketertinggalan 8-3 dan menyamakan skor 8-8 hingga unggul 9-11 saat interval.