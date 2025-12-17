Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
BWF World Tour Finals

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Duel hingga 83 menit, Fajar/Fikri ambyar ketika berhadapan dengan Aaron/Soh lewat tiga gim di BWF WTF 2025 yang bikin rekor FaFi tercoreng.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Niken Thalia
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh
PBSI
FAJAR/FIKRI - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bertanding melawan Liang Wei Keng/Wang Chang (China) dalam babak semifinal Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense, pada 17 Oktober 2025. Rekor kemenangan Fajar/Fikri dinonai Aaron/Soh di BWF WTF 2025. DOK/PBSI 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Hasil BWF World Tour Finals 2025 ganda putra menempatkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) memenangkan laga melawan Fajar Alfian/Shohibul Fikri, Rabu (17/12/2025).

Laga ganda putra grup B BWF World Tour Finals (WTF) 2025 yang berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, berlangsung cukup sengit.

Fajar/Fikri harus memenangkan laga lewat rubber game hingga 83 menit dengan skor akhir 22-24, 21-18, dan 21-19.

Kekalahan pelik yang dibukukan Fajar/Fikri diwarnai dengan rusaknya rekor kemenangan dua kali beruntun dari Aaron/Soh.

Yap, menurut statistik pertemuan kedua pasangan, Fajar/Fikri memang unggul ketimbang Aaron/Soh yang berstatus unggulan kedua.

lihat fotoCHIA/SOH SEMIFINAL - Ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik ketika bertanding lawan Kim Astrup/Anders Rasmussen (Denmark) dalam semifinal Malaysia Masters 2025 di Axiata Arena, pada 24 Mei 2025. (Dok. BAM)
CHIA/SOH SEMIFINAL - Ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik ketika bertanding lawan Kim Astrup/Anders Rasmussen (Denmark) dalam semifinal Malaysia Masters 2025 di Axiata Arena, pada 24 Mei 2025. (Dok. BAM)

Hasil-hasil manis yang dibukukan Fajar/Fikri atas jagoan Malaysia dibukukan sejak pertama bertemu di China Open 2025 dan lanjut di French Open 2025.

Rekomendasi Untuk Anda

Dua kali bertarung dengan Aaron/Soh, Fajar/Fikri selalu menundukkan didikan Herry IP lewat dua gim langsung.

Pertemuan ketiga di BWF WTF 2025 Fajar/Fikri dan Aaron/Soh mengukir catatan minor lantaran dipaksa duel hingga 3 gim dan berakhir kalah.

Mereka untuk kali pertama berduel hingga rubber game sebelum akhirnya Fajar/Fikri berakhir dibikin terkapar oleh Aaron/Soh.

Dari hasil ini, Fajar/Fikri tetap unggul head to head 2-1, dengan catatan Aaron/Soh berhasil pecah telur atas andalan Merah-Putih.

Ulasan Pertandingan

Permainan ulet kedua pasangan tersaji di awal sebelum Fajar/Fikri kehilangan kendali.

Aaron/Soh berhasil mendelay tempo dan mengatur pola serangan dengan baik hingga bikin Fajar/Fikri keteteran.

Baca juga: Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Kemampuan pasangan Malaysia dalam bertahan dan tak buru-buru dalam menyerang berhasil bikin rotasi Fajar/Fikri berantakan.

Didikan coach Antonius coba lebih rapi dalam bermain agar tak kehilangan arah dalam melakukan serangan.

Upaya itu berhasil membantu Fajar/Fikri mengejar ketertinggalan 8-3 dan menyamakan skor 8-8 hingga unggul 9-11 saat interval.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/2
12
Tags:
BWF World Tour Finals 2025
Hasil BWF World Tour Finals 2025
Badminton
Wakil Indonesia
Fajar/Fikri
Aaron/Soh
Malaysia
Aaron Chia/Soh Wooi Yik
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas