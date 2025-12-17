Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Balap Sepeda Indonesia Tancap Gas di SEA Games Thailand 2025: Raup 3 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu

Tim balap sepeda masih punya dua peluang emas di nomor track untuk menambah pundi-pundi delapan medali SEA Games 2025 yang sudah diraih.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
HO/IST/HO/dok: NOC Indonesia
EMAS CABOR BALAP SEPEDA - Cabang olahraga balap sepeda kembali menjadi salah satu kontributor penting perolehan medali Tim Indonesia pada SEA Games Thailand 2025. Total, balap sepeda Tim Indonesia menyumbangkan tiga medali emas, empat perak dan satu perunggu dari dua disiplin yang baru dimainkan sampai saat ini. 

Balap Sepeda Indonesia Tancap Gas di SEA Games Thailand 2025: Raup 3 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cabang olahraga balap sepeda kembali menunjukkan peran strategis dalam mendongkrak perolehan medali Tim Indonesia pada SEA Games Thailand 2025. 

Hingga saat ini, tim balap sepeda nasional telah mengoleksi total delapan medali, terdiri dari tiga emas, empat perak, dan satu perunggu dari dua disiplin yang telah dipertandingkan.

Baca juga: Rendy Varera Persembahkan Medali Emas untuk Tim Balap Sepeda di SEA Games Thailand 2025

Pada disiplin Mountain Bike (MTB), Rendy Varera Sanjaya tampil menonjol dengan meraih medali emas nomor cross country eliminator serta medali perak pada nomor men’s downhill.

Sementara itu, Riska Amelia Agustina menyumbangkan medali perak dari nomor women’s downhill.

Kontribusi emas juga datang dari disiplin cycling road. Ayustina Delia Priatna berhasil meraih medali emas pada nomor individual time trial.

Medali emas lainnya dipersembahkan tim men’s team time trial yang diperkuat Aiman Cahyadi, Muhammad Raihan Maulidan, Muhammad Andy Royan, Muhammad Syelhan Nurrahmat, dan Maulana Astnan Al Hayat, yang tampil solid hingga finis terdepan.

Adapun medali perak diraih Muhammad Syelhan Nurrahmat pada nomor individual road race, serta dari nomor team road race. Medali perunggu disumbangkan Aiman Cahyadi melalui nomor individual time trial.

Ketua Umum Indonesia Cycling Federation (ICF), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan apresiasi atas perjuangan atlet beserta seluruh tim pendukung.

“Saya mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh atlet, pelatih, dan ofisial balap sepeda Indonesia. Raihan medali di SEA Games Thailand 2025 ini menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi ke level yang lebih tinggi,” ujar Listyo Sigit.

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi pijakan penting menuju agenda yang lebih besar.

“Hasil ini bukan akhir, melainkan awal untuk menghadapi Asian Games dan Olimpiade. Pembinaan harus terus diperkuat agar prestasi balap sepeda Indonesia berkelanjutan,” tambahnya.

Senada, Sekretaris Jenderal ICF Jadi Rajagukguk menilai pencapaian tersebut sebagai hasil dari proses pembinaan jangka panjang.

Ia didampingi Management Committee ICF Brigjen Pol. Dr. Adex Yudiswan dan Komjen Pol. Agung Yudha Adhi Nugraha yang mendampingi langsung tim selama SEA Games berlangsung.

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait :#SEA Games 2025

