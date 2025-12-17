Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Momen Bersejarah, Panahan Indonesia Kawinkan Emas Beregu Recurve di SEA Games Thailand 2025

Kepala pelatih tim Recurve Indonesia, Hendra Setiawan, menyebut capaian ini sebagai momen bersejarah sekaligus buah dari proses panjang

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Momen Bersejarah, Panahan Indonesia Kawinkan Emas Beregu Recurve di SEA Games Thailand 2025
HO/IST/HO/dok: NOC Indonesia
Tim panahan Indonesia sukses menorehkan prestasi gemilang bagi Tim Indonesia di SEA Games Thailand 2025 melalui tim recurve beregu putra dan putri sukses mengawinkan medali emas untuk Tim Indonesia. 

Panahan Indonesia Sukses Kawinkan Emas Beregu Recurve di SEA Games Thailand 2025

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim panahan Indonesia menorehkan prestasi gemilang bagi Tim Indonesia di SEA Games Thailand 2025.

Mengawali perolehan medali, tim recurve beregu putra dan putri sukses mengawinkan medali emas untuk Tim Indonesia.

Baca juga: Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Medali emas pertama dipersembahkan tim recurve beregu putri yang diperkuat Diananda Choirunisa, Ayu Mareta Dyasari, dan Rezza Octavia.

Tampil solid sejak awal laga final, Indonesia berhasil menundukkan Malaysia dengan skor ketat 5–3. Sementara itu, medali perunggu diraih Vietnam usai mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor 6–0.

Tak kalah impresif, tim recurve beregu putra yang terdiri dari Ahmad Khoirul Baasith, Arif Dwi Pangestu, dan Riau Ega Agata Salsabila tampil dominan di partai final.

Menghadapi Vietnam, tim putra Indonesia menang meyakinkan dengan skor 6–0, memastikan emas kedua bagi panahan Indonesia.

Medali perunggu diraih Malaysia setelah menaklukkan Thailand dengan skor 5–3.

Kepala pelatih tim Recurve Indonesia, Hendra Setiawan, menyebut capaian ini sebagai momen bersejarah sekaligus buah dari proses panjang yang dijalani tim.

“Alhamdulillah, hampir satu tahun kami berlatih dan kerja keras itu tidak sia-sia. Anak-anak tampil luar biasa, mereka menunjukkan kematangan dan kesiapan. Mereka benar-benar mengeluarkan apa yang sudah kami latihan, dan bisa tampil di saat yang tepat. Insya Allah ini best performance mereka di SEA Games,” ucap Hendra.

Sementara itu, Arif Dwi Pangestu dan Rezza Octavia menyebut cukup puas dengan penampilannya meskipun kondisi angin di lapangan disebut sedikit tricky.

Namun demikian, keduanya mengucap rasa syukur atas capaian emas beregu putra yang diraihnya bersama Egha dan Basith.

“Alhamdulillah, terima kasih pemerintah, terima kasih Bapak Presiden. Soal bonus belum kepikiran, ditabung dulu saja,” ucap Rezza dengan penuh rasa syukur yang diamini Arief.

“Belum tahu rencana kedepannya, yang penting pasti akan berguna. Terima kasih,” ujar Rezza singkat.

Cabang olahraga panahan masih memiliki potensi untuk menambah pundi-pundi emas di nomor individual recurve putra dan putri, dan perebutan perunggu di nomor mixed double recurve serta nomor compound yang baru akan dimainkan besok, Kamis (18/12/2025).

 

Sumber: Tribunnews.com
SEA Games 2025
panahan
Medali Emas
Berita Terkini
