BWF World Tour Finals

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Sabar/Reza penyelamat wajah badminton Indonesia setelah rentetan hasil minor, keduanya beri kemenangan pada hari pertama BWF WTF 2025.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja
Tribunnews/Jeprima
SEMIFINAL INDONESIA OPEN - Ekspresi pasangan pebulutangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani usai mengalahkan pasangan ganda putra Malaysia Man Wei Chong dan Tee Kai Wun pada babak semifinal Kapal Api Indonesia Open 2025 di Jakarta, Sabtu (7/6/2025). Sabar/Reza penyelamat wajah badminton Indonesia di BWF WTF 2025. Tribunnews/Jeprima 

Ringkasan Berita:
  • Ganda putra Indonesia non-Pelatnas, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi menyelamatkan wajah badminton Indonesia pada hari pertama BWF World Tour Finals (WTF) 2025
  • Sabar/Reza yang dibesut Hendra Setiawan berhasil main ciamik tatkala bersua dengan Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia)
  • Pertarungan alot hinga 43 menit berakhir manis untuk Sabar/Reza setelah menang dua gim langsung atas Man/Tee

TRIBUNNEWS.COM - Hasil BWF World Tour Finals (WTF) 2025 ganda putra grup A, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi keluar sebagai pemenang sekaligus selamatkan wajah Indonesia, Rabu (17/12/2025).

Bertanding melawan Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia) dengan status unggulan 4 di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Sabar/Reza berhasil mengamankan kemenangan telak lewat dua gim langsung.

Pertarungan ulet kedua pasangan berlangsung hingga 43 menit namun Sabar/Reza berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-23 dan 19-21.

Kemenangan Sabar/Reza jelas dikatakan penyelamat wajah badminton Indonesia di BWF WTF 2025 lantaran hasil minor yang dibukukan delegasi Merah-Putih sebelum keduanya bertanding.

Dimulai dari Putri Kusuma Wardani andalan tunggal putri Indonesia, dia tak mampu memetik kemenangan saat melawan An Se-young (Korea) meski sudah memaksa hingga rubber game.

lihat fotoSEMIFINAL INDONESIA OPEN - Pasangan pebulutangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melawan pasangan ganda putra Malaysia Man Wei Chong dan Tee Kai Wun pada babak semifinal Kapal Api Indonesia Open 2025 di Jakarta, Sabtu (7/6/2025). Pasangan Sabar/Reza berhasil melaju kebabak final usai mengalahkan pasangan Malaysia dengan skor 21-18, 12-21, 21-18. Tribunnews/Jeprima
SEMIFINAL INDONESIA OPEN - Pasangan pebulutangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melawan pasangan ganda putra Malaysia Man Wei Chong dan Tee Kai Wun pada babak semifinal Kapal Api Indonesia Open 2025 di Jakarta, Sabtu (7/6/2025). Pasangan Sabar/Reza berhasil melaju kebabak final usai mengalahkan pasangan Malaysia dengan skor 21-18, 12-21, 21-18. Tribunnews/Jeprima

Nomor ganda campuran yang menurunkan Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu juga tak mampu membendung kedigdayaan utusan China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Torehan ngenes dibukukan jagoan Indonesia tunggal putra, Jonatan Christie yang dibuat tak berkutik oleh Kunlavut Vitidsarn (Thailand) selaku unggulan pertama.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri yang dijagokan bisa menundukkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) justru main kurang rapi dan berujung ambyar setelah duel 3 gim.

Hanya Sabar/Reza pada hari pertama BWF WTF 2025 yang bisa memberikan kemenangan bagi Indonesia.

Sabar/Reza Tambah Derita Man/Tee

Hasil manis yang dibukukan Sabar/Reza atas Man/Tee tentu menambah derta andalan Malaysia.

Bagaimana tidak, tercatat dalam lima pertemuan terakhir termasuk di BWF WTF 2025, utusan Malaysia selalu sulit untuk menang.

Tak berstatus unggulan bukan sebuah masalah bagi Sabar/Reza lantara masih mampu bermain baik saat melawan Man/Tee.

Lewat duel 2 atau 3 gim, Man/Tee selalu menelan pil pahit sejak bertemu dengan Sabar/Reza di Hong Kong Open 2024.

Baca juga: Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Bahkan yang terbaru pada minggu lalu di SEA Games 2025 Thailand, Sabar/Reza juga berhasil menambah kemenangan dalam head to head.

Bertemu Man/Tee di babak semifinal SEA Games 2025 nomor perorangan, Sabar/Reza menumbangkan utusan Malaysia dua gim langsung.

Halaman 1/2
12
BWF World Tour Finals 2025
Hasil BWF World Tour Finals 2025
Badminton
Wakil Indonesia
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi
Malaysia
Man Wei Chong/Tee Kai Wun
