SEA Games 2025

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Update perolehan medali SEA Games 2025, Vietnam panen emas untuk mendekati posisi Indonesia di klasemen hingga Rabu (17/12/2025) pukul 21.04 WIB.

Penulis: Muhammad N.R
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia
Web SEA Games 2025
SEA GAMES 2025 - Update perolehan medali SEA Games 2025 hingga Rabu (17/12/2025) pukul 21.04 WIB. Vietnam panen medali emas dan kini hanya berjarak 8 medali dengan Indonesia. 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia menambah 10 medali emas hari ini, Rabu (17/12/2025) hingga pukul 21.04 WIB.
  • Selisih perolehan medali emas Indonesia dengan Vietnam yang awalnya 14 kini menjadi 8. Vietnam mengintai Indonesia yang duduk di posisi di klasemen medali SEA Games 2025.
  • Sepuluh perolehan medali emas Indonesia hari ini dihasilkan dari cabang olahraga dayung, pencak silat, menembak, gulat dan berkuda.

 

TRIBUNNEWS.COM - Update perolehan medali SEA Games 2025, Vietnam panen emas untuk mendekati posisi Indonesia di klasemen hingga Rabu (17/12/2025) pukul 21.04 WIB.

Kemarin, Vietnam masih terpaut 14 medali emas dengan Indonesia, yakni 62 berbanding 48.

Tapi hari ini, hingga waktu di atas, selisih tersebut menjadi 8 medali.

Indonesia menambah 10 medali emas dari cabang olahraga dayung, pencak silat, menembak, gulat dan berkuda.

KAWINKAN GELAR JUARA - Tim panahan Indonesia sukses menorehkan prestasi gemilang bagi Tim Indonesia di SEA Games Thailand 2025 melalui tim recurve beregu putra dan putri sukses mengawinkan medali emas untuk Tim Indonesia.
KAWINKAN GELAR JUARA - Tim panahan Indonesia sukses menorehkan prestasi gemilang bagi Tim Indonesia di SEA Games Thailand 2025 melalui tim recurve beregu putra dan putri sukses mengawinkan medali emas untuk Tim Indonesia. (HO/IST/dok: NOC Indonesia)

Berikut adalah peraih medali emas Indonesia di SEA Games 2025 hari Rabu (17/12/2025) hingga pukul 21.04 WIB:

  1. Dayung - Rendi Setia Maulana dan Memo
  2. Pencak Silat - M Zaki Zikrillah Prasong
  3. Panahan - Diananda Choirunisa, Ayu Mareta Dyasari, dan Rezza Octavia
  4. Pencak Silat - Safira Dwi Meilani
  5. Panahan - Riau Ega Agata Salsabilla, Arif Dwi Pangestu, dan Ahmad Khoirul Baasith
  6. Pencak Silat - Tito Hendra Septa Kurnia
  7. Panahan - Diananda Choirunisa
  8. Panahan - Riau Ega Agata Salsabilla
  9. Gulat - Muhammad Aliansyah
  10. Berkuda - Brayen Nathan Brata Coole, Arserl Rizki Brayudha, Raymen Kaunang, Dirga Wira Ramadhan Saputra.

Dua hari lagi, persaingan medali SEA Games 2025, posisi Indonesia di urutan kedua klasemen belum sepenuhnya aman dari Vietnam.

Besok, Kamis (18/12) akan ada final panahan dari kategori putra dan putri tim. Salah satunya akan menghadapi Vietnam di nomor Compound.

Lalu perebutan medali emas di nomor Individual Compund Archery (panahan) putri antara Ashrifah Nurisa Dian melawan wakil Singapura, Ong Madeleine Xue Li.

Di cabang olahraga lain, ada Balap Sepeda, Diving, Dragon Boat, Duathlon, hingga eSports, dan beberapa cabang olahraga lainnya yang bisa menambah pundi-pundi medali emas Indonesia.

Baca juga: 2 Emas dan 1 Perunggu, Prestasi Riau Ega Agata Salsabilla Berlanjut di Panahan SEA Games 2025

Berikut update perolehan medali SEA Games 2025 hingga Rabu (17/12/2025) pukul 21.04 WIB:

1. Thailand - 186 | 119 | 79 | 384 medali

2. Indonesia - 72 | 82 | 77 | 251 medali

3. Vietnam - 64 | 68 | 94 | 226 medali

4. Singapura - 46 | 42 | 63 | 151 medali

5. Malaysia - 40 | 46 | 106 | 192 medali

6. Filipina - 37 | 55 | 120 | 212 medali

7. Myanmar - 3 | 19 | 34 | 56 medali

8. Laos - 2 | 9 | 19 | 32 medali

9. Brunei Darussalam - 1 | 3 | 4 | 8 medali

10. Timor Leste - 0 | 0 | 3 | 3 medali

Klasemen SEA Games 2025 selengkapnya: Link <<<

Jadwal SEA Games 2025: Link <<<

(Tribunnews.com/Sina)

Nasional

