SEA Games 2025

Pencak Silat Raih 4 Emas di SEA Games, Menpora Perjuangkan Silat Dipertandingkan di Asian Games

Tambahan tiga emas terakhir cabang olahraga pencak silat berhasil diukir di hari terakhir Rabu (17/12/2025) dari nomor tanding. 

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Pencak Silat Raih 4 Emas di SEA Games, Menpora Perjuangkan Silat Dipertandingkan di Asian Games
HO/IST/HO/Kemenpora
TANGKIS TENDANGAN - Pesilat Safira Dwi Meilani memeragakan teknik menangkis tendangan lawan saat laga final pencak silat SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025). Safira meraih medali dari nomor pertandingan kelas B (50-55 kg) putri setelah mengalahkan atlet Vietnam Thi Hai Quyen dalam final.  

Pencak Silat Raih 4 Emas di SEA Games 2025, Menpora: Kita Perjuangkan Silat Dipertandingkan di Asian Games

TRIBUNNEWS.COM - Cabang olahraga (cabor) pencak silat sukses memenuhi target 4 medali emas di SEA Games 2025 Thailand.

Tambahan tiga emas terakhir berhasil diukir di hari terakhir Rabu (17/12/2025) dari nomor tanding. 

Baca juga: NOC Indonesia Upayakan Pencak Silat Tampil di Youth Olympic Games 2026

Muhammad Zaki Zikrillah Prasong mendapat emas tanpa harus bertanding setelah lawannya dari Thailand, Tinnapat Janjaroen, mengundurkan diri (walk out) dari nomor tanding kelas C (55-60 kg).

Emas kedua dipersembahkan oleh Safira Dwi Meilani dari nomor pertandingan kelas B (50-55 kg) putri yang mengalahkan atlet Vietnam Thi Hai Quyen dalam final.

Emas ketiga juga mampu dipersembahkan Tito Hendra Cipta dari nomor kelas E (65-70 kg) putra.

Sementara Khoirudin Mustakim harus puas mendapat medali perak setelah dikalahkan pesilat Singapura Andika Bin Razali Dhani.

Pencak silat juga sudah menyumbangkan satu emas lewat nomor seni beregu putra dari Andika Dhanireksa, Rano Slamet Nugraha, dan Asep Yuldan Sani pada pertandingan hari Minggu (14/12) lalu.

TANGKIS TENDANGAN - Pesilat Safira Dwi Meilani memeragakan teknik menangkis tendangan lawan saat laga final pencak silat SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025). Safira meraih medali dari nomor pertandingan kelas B (50-55 kg) putri setelah mengalahkan atlet Vietnam Thi Hai Quyen dalam final. 
TANGKIS TENDANGAN - Pesilat Safira Dwi Meilani memeragakan teknik menangkis tendangan lawan saat laga final pencak silat SEA Games 2025, Rabu (17/12/2025). Safira meraih medali dari nomor pertandingan kelas B (50-55 kg) putri setelah mengalahkan atlet Vietnam Thi Hai Quyen dalam final.  (HO/IST/HO/Kemenpora)

Asep cs mendapat skor tertinggi 9,965 poin dari penilaian juri, mengalahkan beregu Singapura yang mencatat nilai 9,935.

Seusai pertandingan pesilat Safira Dwi Meilani menyampaikan rasa bangganya bisa berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia.

"Alhamdulillah emas ini saya persembahkan untuk keluarga, pelatih hingga teman-teman yang ada di pelatnas," kata Safira.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir menghargai perjuangan para pesilat yang menjaga tradisi panen emas dalam setiap penyelenggaraan SEA Games.

Menpora juga bertekad mengupayakan Pencak silat kembali dipertandingkan di Asian Games.

“Luar biasa penampilan yang ditunjukkan para atlet pencak silat kita. Mereka melanjutkan tradisi panen medali di setiap penyelenggaraan SEA Games. Melihat konsistensi, perjuangan dan totalitas mereka," katanya.

"Ini menjadi bukti bahwa pencak silat layak untuk dimasukkan dalam 21 cabang unggulan. Kita akan terus dorong dan upayakan cabang ini kembali dipertandingkan di Asian Games, karena cabor ini berpotensi menjadi lumbung emas kita,” ujar Menpora Erick.

 

 

Sumber: Tribunnews.com
Pencak Silat
Asian Games
SEA Games 2025
Berita Terkini
