Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Ringkasan Berita: Thailand kembali menegaskan dominasinya sebagai tuan rumah SEA Games 2025 dengan meraih 186 emas dan total 384 medali, sekaligus mencatat gelar juara umum ke-13 sepanjang sejarah.

Indonesia berada di posisi kedua dengan 72 emas dari total 251 medali, mendekati target 80 emas yang dicanangkan Menpora Erick Thohir.

Dengan sejumlah final cabang olahraga masih berlangsung, Indonesia masih berpeluang menambah pundi-pundi medali sebelum penutupan resmi.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini klasemen medali SEA Games 2025 terbaru pada Rabu (17/12/2025) pukul 21.04 WIB.

Thailand berada di peringkat pertama dengan meraih 186 medali emas, 119 medali perak, dan 79 medali perunggu dengan total 384 medali.

Sementara itu, Indonesia berada di posisi ke-2 dengan meraih 72 medali emas, 82 medali perak, 77 medali perunggu dengan total 251 medali. Vietnam berada di posisi ketiga dengan merach 64 medali emas, 68 medali perak, dan 94 medali perunggu dengan 226 medali.

Jika melihat pada perolehan medali sementara itu, Thailand menjadi juara umum. Meskipun, SEA Games 2025 masih akan berlangsung hingga 20 Desember 2025.

Bahkan laman Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menulis berita ‘Kokoh Di Puncak Medal Tally, Thailand Lanjutkan Koleksi Juara Umum SEA Games’

Thailand Juara Umum

Tradisi tuan rumah menjadi juara umum SEA Games berlanjut tahun ini ketika Thailand menjadi host gelaran pesta olahraga Asia Tenggara ke-33.

Menjadi juara umum saat berperan sebagai tuan rumah bukan barang baru bagi Thailand, karena sebelumnya negara ini sudah enam kali mendapatkan tugas menjamu negara-negara peserta lainnya, yaitu pada edisi 1959, 1967, 1975, 1985, 1995, dan 2007.

Dalam enam kali penyelenggaraan tersebut Thailand menyapu bersih peringkat teratas. Upacara penutupan pada sabtu nanti akan menjadi penasbihan gelar juara umum saat menjadi tuan rumah yang ketujuh bagi negara ini.

Secara keseluruhan sudah 13 kali Thailand mengakhiri SEA Games dengan menduduki peringkat pertama.

Meskipun sejarah kemenangan berpihak kepadanya namun Thailand tetap menganggap gelar ini begitu berharga, karena sudah empat kali penyelenggaraan terakhir, mereka tak kunjung menempati tahta tertinggi lagi.

Terakhir kali Thailand menjadi juara umum SEA Games adalah pada tahun 2015 ketika Singapura menjadi penyelenggara.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora RI) Erick Thohir mengucapkan selamat kepada Thailand yang sukses sebagai tuan rumah penyelenggara sekaligus menjadi juara umum dalam SEA Games 2025.

“Kontingen Indonesia mendapatkan atmosfer kompetisi yang luar biasa di Thailand. Ini melatih mental dan keteguhan tekad serta menguji kegigihan para atlet kita agar semakin kuat fisik dan mental ke depannya. Selamat saya ucapkan kepada Thailand yang sukses menjadi tuan rumah dan sebagai juara umum, karena kalau kita lihat perolehan medali emas Thailand juga tidak tersusul oleh negara lainnya. Kita akan jadikan pengalaman kita di SEA Games Thailand ini sebagai pelecut dan pembangkit motivasi para atlet,” pungkas Menpora Erick.

Indonesia Dekati Target

Indonesia mendekati target perolehan medali emas. Target awal yang disampaikan Menpora RI Erick Thohir adalah 80 emas agar tetap bisa bercokol di tiga besar.

Kini, Indonesia berada di posisi ke-2 dengan meraih 72 medali emas, 82 medali perak, 77 medali perunggu dengan total 251 medali.