Klasemen BWF WTF 2025 Wakil Indonesia: Sabar/Reza Puncak, Fajar/Fikri & Jojo Juru Kunci

Ringkasan Berita: Klasemen BWF WTF 2025 wakil Indonesia hanya Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang berhasil menjadi pemuncak

Imbas kekalahan telak Fajar Alfian/Shohibul Fikri dan Jonatan Christie bikin kedua wakil Indonesia sebagai juru kunci klasemen masing-masing grup

Putri Kusuma Wardani dan Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu masih terhindar dari dasar klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Klasemen BWF World Tour Finals (WTF) 2025 wakil Indonesia setelah hari pertama laga, hanya Sabar Karyaman/Reza Pahlevi yang menjadi pemuncak, Rabu (17/12/2025).

Perbedaan hasil yang dibukukan Sabar/Reza dibanding empat wakil Indonesia lainnya termasuk Fajar Alfian/Shohibul Fikri serta Jonatan Chirstie yang membuat posisi didikan Hendra Setiawan lebih mentereng.

Ditambah rival Sabar/Reza dalam grup A asal Korea, Kim Won-ho/Seo Seung-jae yang harus susah payah menang rubber game di laga pertama lawan Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi Lin (Taiwan) menguntungkan pasangan non-Pelatnas tersebut.

Yap, Sabar/Reza tergabung di grup A nomor ganda putra bersama Kim/Seo, Chiu/Wang, dan Man Wei Chong/Kai Wun Tee.

Dari ketiga rival Sabar/Reza di grup A, hanya wakil Indonesia lah yang berhasil menang dua gim langsung. Sementara Kim/Seo harus lewat 3 gim saat bersua Chiu/Wang.

Dengan begitu, Sabar/Reza unggul rasio set dan rasio poin atas Kim/Seo dalam tabel klasemen grup A ganda putra yang menempatkan utusan Merah-Putih di puncak klasemen.

lihat foto KOREA OPEN 2025 - Selebrasi dari ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dalam partai babak semifinal Korea Open 2025 melawan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) di Suwon Gymnasium, pada 27 September 2025. Dok/PBSI

Beda dengan Fajar/Fikri yang harus menerima berada di dasar klasemen sementara grup B ganda putra gegara kalah rubber game atas Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia).

Situasi di grup B lebih pelik lantran empat kontestan yang berada di kubu tersebut sama-sama harus melakoni 3 gim dalam duel kali ini.

Aaron/Soh dan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) berhasil keluar sebagai pemenang walau harus berduel hingga 3 gim.

Nasib Liang Wei Keng/Wang Chang (China) sama dengan Fajar/Fikri yang harus diganjar dengan kekalahan setelah berduel hingga rubber game.

Hanya saja torehan Liang/Wang lebih baik ketimbang Fajar/Fikri yang tak kehilangan banyak poin walau harus bertarung ketat melawan Reddy/Shetty.

Karena itulah Fajar/Fikri menduduki posisi keempat sedangkan Liang/Wang unggul dengan berada di urutan ketiga klasemen grup B.

Di sektor tunggal putri, andalan Indonesia Putri Kusuma Wardani alias Putri KW harus puas berada di urutan ketiga karena lebih unggul atas Tomoka Miyazaki (Jepang).

Tantangan berat bagi Putri KW jika ingin lolos semifinal BWF WTF 2025 harus bisa mengalahkan duo Jepang, Akane Yamaguchi dan Tomoka di laga selanjutnya.

Sama halnya dengan Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu sebagai wakil Indonesia di ganda campuran yang harus puas berada di posisi ketiga.