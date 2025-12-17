Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Momen Unik Robi Syanturi di SEA Games: Sempat ke Toilet Saat Lomba, Pulang Bawa Medali Emas Perdana

Robi Syanturi sempat berhenti di tengah perlombaan untuk ke toilet pada kilometer kedua karena sebelum start dirinya tak menemukan adanya toilet.

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Momen Unik Robi Syanturi di SEA Games: Sempat ke Toilet Saat Lomba, Pulang Bawa Medali Emas Perdana
Tribunnews.com/Abdul Majid
EMAS PERDANA - Pelari jarak jauh Indonesia, Robi Syanturi sukses meraih medali emas SEA Games 2025 pada nomor marathon. Medali emas ini jadi medali emas perdana bagi Robi di ajang SEA Games. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (17/12/2025) malam. 

Momen Unik Robi Syanturi di SEA Games: Sempat Berhenti ke Toilet Saat Lomba, Pulang Bawa Medali Emas Perdana
 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelari jarak jauh Indonesia, Robi Syanturi tampak sumringah pada momen penjemputan atlet atletik Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (17/12/2025) malam.

Maklum, Robi baru sukses mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas pada nomor maraton SEA Games 2025 di Thailand.

Baca juga: Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Robi pun mengaku sangat bersyukur atas pencapaian tersebut. Pasalnya,  medali emas ini menjadi yang pertama baginya setelah tiga kali tampil di event multi olahraga Asia Tenggara itu.

“Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah. Ini medali emas pertama saya secara pribadi di SEA Games ketiga yang saya ikuti,” ujar Robi.

“Sebelumnya saya meraih perunggu di nomor maraton dan 5.000 meter. Syukur Alhamdulillah, di SEA Games Thailand 2025 ini saya mampu mempersembahkan medali emas untuk Indonesia,” sambungnya.

Persaingan Ketat

Menurutnya, persaingan tahun ini cukup berat karena kondisi cuaca di Thailand menjadi tantangan tersendiri bagi para pelari.

Kelembapan tinggi, suhu panas, serta start yang dilakukan pada sore hari menjadi hal yang tidak biasa dalam ajang multi event.

“Dalam multi event seperti ini, target utama selalu medali. Soal catatan waktu, itu bonus. Kondisinya cukup menantang: kelembapan tinggi, suhu panas, dan start sore hari. Ini pengalaman pertama saya lomba maraton sore hari di multi event. Ini tantangan, dan Alhamdulillah bisa saya lewati,” jelasnya.

EMAS PERDANA - Pelari jarak jauh Indonesia, Robi Syanturi
EMAS PERDANA - Pelari jarak jauh Indonesia, Robi Syanturi sukses meraih medali emas SEA Games 2025 pada nomor marathon. Medali emas ini jadi medali emas perdana bagi Robi di ajang SEA Games. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (17/12/2025) malam.

Sempat ke Toilet Saat Perlombaan Berlangsung

Robi juga menceritakan momen unik dan tak biasa di lintasan.

Ia sempat berhenti untuk ke toilet pada kilometer kedua karena sebelum start dirinya tak menemukan adanya toilet.

Meskipun sempat ke toilet, Robi mampu menyusul rombongan pelari lainnya hingga keluar sebagai yang ternama.

“Jarak dari road call ke start sekitar 1 km dan kami di-drop dengan mobil. Saat tiba, tidak ada toilet lagi, jadi saya terpaksa menunggu dan akhirnya berhenti sekitar kilometer kedua. Setelah itu saya mengejar rombongan,” katanya.

Tak hanya itu, dirinya sempat menunggu rekannya, Rikki Martin Simbolon sebelum akhirnya kembali memacu lari karena melihat atlet lain mulai mendekat.

“Saya sempat berhenti karena dari awal kami berlari bersama Bang Rikki. Gap di belakang cukup jauh, sekitar tiga menit, jadi saya menunggu untuk stretching. Tapi ketika melihat peserta lain sudah mendekat sekitar 30 meter, saya memutuskan kembali berlari untuk mengamankan medali emas,” pungkasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Robi Syanturi
SEA Games 2025
Atletik
