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Voli

Fakta di Balik Daftar 14 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia, Satu Nama Pilihan Veloso Ditendang

Ada perbedaan versi skuad Timnas Voli Putra Indonesia yang diinginkan antara Sergio Veloso dengan Reidel Toiran.

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Penulis: Drajat Sugiri
zoom-in Fakta di Balik Daftar 14 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia, Satu Nama Pilihan Veloso Ditendang
Dok. SAVA Volley
SKUAD TIMNAS VOLI INDONESIA - Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia melakukan perayaan setelah mencetak poin pada pertandingan melawan Vietnam pada semifinal SEA Games 2025 di Indoor Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (18/12) sore WIB. Cerita di balik pemilihan skuad Timnas Voli Putra Indonesia. 
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Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Pengumuman daftar 14 pemain Timnas Voli Putra Indonesia untuk AVC Nations Cup 2026 di India pada 20-28 Juni, menyingkap sebuah fakta.

Sumber internal Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) menyebut ada perbedaan pemilihan skuad final Timnas Voli Putra Indonesia versi Sergio Veloso dengan Reidel Toiran.

Diketahui, Timnas Voli Putra Indonesia besutan Sergio Veloso lebih dulu mencoret Dio Zulfikri karena mengalami cedera lutut. Sisa 15 pemain yang menjalani pemusatan latihan alias TC di Sentul, Bogor.

Dengan regulasi maksimal tim penampil AVC Nations Cup 2026 membawa 14 pemain, maka dari skuad Timnas Voli Putra Indonesia harus mencoret satu lagi nama.

SKUAD TIMNAS VOLI INDONESIA - Sergio Veloso (kiri) dan daftar 16 pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk berlaga di AVC Nations Cup 2026 for Men's pada 20-28 Juni di India.
SKUAD TIMNAS VOLI INDONESIA - Sergio Veloso (kiri) dan daftar 16 pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk berlaga di AVC Nations Cup 2026 for Men's pada 20-28 Juni di India. (Instagram Indonesian Volleyball Federation)

Namun sebelum skuad resmi berisikan 14 pemain diumumkan, PBVSI membuat rilis pernyataan bahwa Timnas Voli Putra Indonesia menempatkan Reidel Toiran (Kuba) yang pada Proliga 2026 melatih Jakarta Bhayangkara Presisi, sebagai caretaker.

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Dia menggantikan Sergio Veloso yang tidak bisa berangkat ke India karena bermasalah dengan visa kerja.

Dari sinilah perbedaan pemilihan skuad terjadi. 

Sumber internal PBVSI yang tak ingin diungkap identitasnya, menyebut Sergio Veloso memasukkan Fauzan Nibras dalam daftar 14 pemain yang akan dibawa.

Sementara yang memperebutkan tempat terakhir adalah antara Doni Haryono dengan Agil Angga Anggara.

Tetapi itu semua berubah ketika Reidel Toiran ditunjuk sebagai caretaker. Fauzan Nibras yang semula masuk daftar final skuad, pada pengumuman resminya akhirnya dicoret.

"Doni Haryono tidak 100 persen fit, tetapi Toiran membutuhkan pengalaman dan receive-nya," ujar sumber internal PBVSI saat dihubungi Tribunnews.

"Sebelumnya saat (dipegang-red) Veloso, Fauzan masuk yang ke-13 untuk dibawa, satu kuota antara Doni dan Agil," terangnya menginformasikan.

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Realitanya kini, dalam rilis skuad Timnas Voli Putra Indonesia yang dilakukan PBVSI, Jumat (12/6) malam WIB, Fauzan Nibras ternyata dicoret. 

Reidel Toiran memilih membawa Agil Angga dan Doni Haryono, yang secara usia dan kematangan permainan, jauh di atas Fauzan Nibras

Daftar 14 Pemain Timnas Voli Indonesia

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Tags:
Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas voli Indonesia
Reidel Toiran
Sergio Veloso
Fauzan Nibras
Agil Angga
Doni Haryono
AVC Nations Cup 2026
Berita Voli
voli
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