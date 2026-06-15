Di Balik Kemenangan Lewis Hamilton: Dari Menahan Cedera Berujung P1 untuk Ferrari

Ringkasan Berita: Lewis Hamilton meraih kemenangan emosional pertamanya bersama Ferrari di Grand Prix Barcelona-Catalunya

Hamilton membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya telah berjuang menahan cedera selama berbulan-bulan sejak awal musim F1 2025

Pembalap asal Inggris tersebut mempersembahkan kemenangan ini kepada tim Ferrari yang terus memercayainya

TRIBUNNEWS.COM - Momen magis tercatat dalam sejarah emas Formula 1 berkat Lewis Hamilton yang baru saja menuntaskan dahaga kemenangan pertamanya bersama Ferrari, Minggu (14/6/2026) malam WIB.

Di balik selebrasi emosional di Grand Prix Spanyol, tersimpan sebuah rahasia besar tentang penderitaan fisik, ketangguhan mental, dan mimpi yang nyaris karam.

Kemenangan perdana pembalap berusia 41 tahun ini diraih lewat pertarungan taktis berkat strategi tiga kali masuk pit (three-stop) yang agresif serta momentum krusial dari kemunculan virtual safety car.

Sang juara dunia tujuh kali berhasil menumbangkan perlawanan sengit andalan Mercedes, George Russell.

Ini adalah kemenangan ke-106 dalam karier grand prix Hamilton sekaligus podium tertinggi pertamanya sejak Grand Prix Belgia 2024.

Menahan Cedera Berbulan-bulan

Drama sesungguhnya tidak terjadi di lintasan, melainkan di dalam tubuh Hamilton.

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Pembalap asal Inggris tersebut membuat pengakuan mengejutkan yang selama ini ia simpan rapat-rapat.

Hamilton membeberkan bahwa ia mengalami cedera serius sejak awal musim Formula 1 2025.

Sebuah rasa sakit yang terus ia tahan selama berbulan-bulan sepanjang musim debutnya bersama Ferrari.

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Hamilton mengakui bahwa keterpurukannya musim lalu sangat dipengaruhi oleh kendala fisik tersebut.

"Saya hanya manusia biasa, jadi jelas ada momen-momen ketika saya melihat hal-hal negatif itu dan membiarkannya memengaruhi serta menusuk hati saya terlalu dalam," ujar Hamilton melansir Crash.

Misi Menemukan Kembali Mentalitas Juara

Titik balik pembalap veteran ini terjadi ketika ia memutuskan untuk mengisolasi diri dari media.

Hamilton memilih kembali ke lingkaran terdekatnya demi memulihkan mentalitas juara.

"Saya melewati sebuah fase untuk keluar dari matriks, seperti yang pernah saya sampaikan pada akhir tahun lalu. Saya menghabiskan banyak waktu bersama keluarga dan teman-teman. Mereka adalah orang-orang nyata yang benar-benar mengenal saya, yang tidak pernah meragukan saya, dan selalu mendampingi saya sepanjang hidup," urai Hamilton.

Setelah pulih secara mental, misi pembalap ini berlanjut pada pemulihan fisik secara ekstrem.