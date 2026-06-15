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MotoGP

Sinyal Bursa Pembalap MotoGP 2027: Akhir Juni Bisa Jadi Awal Efek Domino Transfer

Sejumlah media luar menyebut akhir Juni 2026 berpotensi menjadi momen yang memicu efek domino transfer pembalap MotoGP 2027.

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Penulis: Niken Thalia
zoom-in Sinyal Bursa Pembalap MotoGP 2027: Akhir Juni Bisa Jadi Awal Efek Domino Transfer
Aprilia
MOTOGP 2026 - Perhelatan sprint race MotoGP Amerika 2026 di Circuit of The Americas atau COTA pada 28 Maret 2026 waktu setempat. Sinyal bursa transfer pembalap MotoGP 2027. (Foto Arsip Maret 2026). (Foto: Aprilia) 
Memuat video…

Ringkasan Berita:
  • Bursa pembalap MotoGP 2027 diprediksi mulai bergerak pada akhir Juni 2026
  • Concorde Agreement baru disebut menjadi salah satu penyebab pengumuman transfer sempat tertahan
  • Pedro Acosta, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo masuk dalam pusaran rumor jelang era baru MotoGP 2027

TRIBUNNEWS.COM - Bursa pembalap MotoGP 2027 memang belum benar-benar pecah. Namun, di tengah minimnya pengumuman resmi, sejumlah media luar mulai melihat adanya sinyal bahwa akhir Juni 2026 bisa menjadi titik awal efek domino perpindahan pembalap.

Situasi tersebut cukup menarik. Sebab, berbeda dengan musim-musim sebelumnya, pasar pembalap MotoGP kali ini cenderung berjalan sunyi. Padahal, para pabrikan dan tim sudah mulai menatap era baru yang akan dimulai pada 2027.

Di balik ketenangan tersebut, ternyata banyak kesepakatan diyakini sudah tercapai. Hanya saja, berbagai pengumuman resmi masih tertahan.

Media Australia Fox Sports, yang mengutip laporan Motorsport.com, menyebut bahwa momen tersebut kemungkinan tidak akan berlangsung lama.

Pengesahan Concorde Agreement baru MotoGP diperkirakan bakal membuka jalan bagi berbagai pengumuman yang selama ini tertahan.

lihat fotoBALAPAN MOTOGP - Balapan sprint race MotoGP Valencia 2025 yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Sabtu (15/11) malam WIB. Nicolo Bulega menggantikan Marc Marquez
BALAPAN MOTOGP - Balapan sprint race MotoGP Valencia 2025 yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Sabtu (15/11) malam WIB. Nicolo Bulega menggantikan Marc Marquez

Alasan Bursa Pembalap MotoGP Tertahan

Concorde Agreement merupakan perjanjian yang mengatur aspek komersial serta komitmen para tim dan pabrikan untuk mengikuti MotoGP dalam beberapa tahun ke depan.

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Kesepakatan tersebut dibuat antara MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), perusahaan yang kini menjadi promotor MotoGP setelah mengambil alih tongkat estafet dari Dorna Sports, bersama para pabrikan dan tim peserta.

Perjanjian baru itu akan menjadi fondasi MotoGP untuk periode 2027 hingga 2031, sekaligus menjadi pegangan seluruh pihak dalam menyambut regulasi baru.

Menurut Motorsport.com, proses negosiasi yang berlangsung cukup panjang membuat sejumlah pabrikan memilih menahan pengumuman susunan pembalap mereka.

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Bukan karena tidak ada kesepakatan, melainkan karena mereka ingin lebih dulu mendapatkan kepastian mengenai arah bisnis dan komitmen MotoGP pada era baru nanti.

Media tersebut bahkan melaporkan bahwa sebagian besar susunan grid MotoGP 2027 sebenarnya sudah mulai terbentuk di balik layar.

Namun, para pabrikan memilih menunggu momen yang tepat untuk mengumumkannya.

Karena itu, setelah kesepakatan besar tersebut mendekati tahap akhir, pasar pembalap MotoGP diperkirakan mulai bergerak lebih aktif.

Akhir Juni Bisa Jadi Pemicu Efek Domino

Selain perkembangan Concorde Agreement, ada momen penting lain yang dinantikan pada akhir Juni.

Media Spanyol AS melaporkan bahwa Sirkuit Brno, Republik Ceko, akan menjadi lokasi pengujian awal motor 850 cc yang bakal digunakan mulai musim 2027.

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Tags:
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Bursa Transfer MotoGP 2027
MotoGP 2027
Transfer Pembalap MotoGP 2027
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