Media Malaysia: Dari Tangisan di Denmark, Alwi Farhan Balas dengan Gelar Australia Open 2026

Ringkasan Berita: Alwi Farhan sukses menyabet gelar juara Super 500 keduanya tahun ini di final Australia Terbuka 2026

Kemenangan ini menjadi momen pembuktian dan penebusan dosa Alwi setelah sempat dikritik akibat hasil buruk pada Piala Thomas 2026

Alwi Farhan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang meraih juara setelah pasangan Sabar/Reza dan Ana/Trias tumbang

TRIBUNNEWS.COM - Media Malaysia, The Star, berikan sorotan pada sosok Alwi Farhan. Pemuda asal Indonesia berusia 21 tahun tersebut sukses membungkam segala nada sumbang dan kritik lewat aksi pembuktian yang berkelas di Sydney, Australia.

Para pengamat di Malaysia, kini mulai memperhitungkan kembali daya ledak pebulu tangkis peringkat 13 dunia ini.

Bagaimana tidak? Hanya berselang sebulan setelah malam kelam penuh air mata di Denmark, Alwi berhasil bangkit dengan mengamankan gelar juara level Super 500 keduanya tahun ini di Australia Open 2026, Minggu (14/6/2026).

Dalam laga final yang berlangsung di Quaycentre, Sydney, Alwi tampil sangat dominan. Ia sama sekali tidak memberikan ruang bernapas bagi lawannya asal China, Dong Tian Yao.

Di atas kertas, Alwi yang menempati peringkat ke-13 dunia memang jauh lebih diunggulkan ketimbang Dong yang berada di posisi ke-73 dunia.

Keunggulan kelas itu pun terbukti nyata di atas lapangan. Alwi menyudahi perlawanan wakil Negeri Tirai Bambu tersebut dalam permainan dua gim langsung yang berakhir dengan skor kembar yang mencolok, 21-13, 21-13.

lihat foto MENANG - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan saat melawan tunggal India di ajang Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Alwi berhasil menyingkirkan wakil India, Lakshya Sen, dalam dua gim langsung 21-19, 21-16 untuk mengamankan tiket ke babak kedua. TRIBUNNEWS/PBSI

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Keberhasilan di Negeri Kanguru ini sekaligus menambah koleksi trofi Super 500 milik Alwi sepanjang kalender kompetisi tahun ini.

Sebelumnya, pada Januari lalu, ia sudah lebih dulu naik podium tertinggi di hadapan publiknya sendiri dalam ajang Indonesia Masters 2026.

Kewaspadaan Media Malaysia

The Star menilai kebangkitan kilat yang ditunjukkan oleh Alwi ini terbilang luar biasa dan patut diwaspadai sebagai ancaman baru di Asia Tenggara.

Menurutnya, mental bertarung sang pemain sempat dipertanyakan setelah ia mengalami keterpurukan di Thomas Cup 2026 Mei lalu.

Kala itu, tim Thomas Indonesia menelan pil pahit setelah dikejutkan oleh Prancis dengan kekalahan telak 1-4.

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Hasil buruk tersebut membuat tim Merah Putih mencatatkan sejarah kelam karena gagal melewati fase grup.

Alwi yang diturunkan pada partai kedua, tidak mampu menyumbang poin setelah takluk di tangan tunggal putra Prancis, Alex Lanier.

Kegagalan tersebut sempat membuat Alwi terpukul hebat hingga tak kuasa membendung air matanya di lapangan, menjadikannya sasaran kritik.

Namun, air mata di Horsens kini telah berubah menjadi senyuman lebar di Sydney. Alwi membuktikan bahwa mentalitasnya dibentuk dari baja, bukan kaca.

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