Poin BWF Macau Open 2026: Peluang Emas Tiwi/Fadia Kejar Kompatriotnya ke Top 15 Dunia

Ringkasan Berita: Tiwi/Fadia diunggulkan di posisi pertama pada ajang Macau Open 2026

Tambahan 7.000 poin jika keluar sebagai juara akan menjadi modal Tiwi/Fadia untuk segera menembus top 15 dunia

Kenaikan peringkat ini sangat krusial agar Tiwi/Fadia untuk mengikis gap dari rekan-rekan senegaranya

TRIBUNNEWS.COM - Peluang emas ganda putri Indonesia, Amallia Pratiwi/Siti Fadia Silva, untuk mendongkrak posisi mereka di papan peringkat dunia, terbuka lebar jelang berlaga dalam ajang Macau Open 2026 pekan ini.

Turnamen berlabel BWF World Tour Super 300 ini bakal digeber di Macao East Asian Games Dome, mulai besok hari Selasa (16/6/2026) hingga Minggu (21/6/2026).

Menariknya, gelaran kali ini terhitung minim pemain elite dunia. Kondisi tersebut jelas menjadi keuntungan bagi Tiwi/Fadia sebagai unggulan pertama turnamen.

Status unggulan teratas ini sekaligus menjadi sinyal bahwa para rival yang berada di peringkat 19 besar dunia memilih absen dari Macau Open 2026.

Di atas kertas, jalur Tiwi/Fadia untuk melangkah jauh hingga ke final terbuka lebar. Jika berhasil naik podium tertinggi dan keluar sebagai juara, mereka mendapat suntikan poin sebesar 7.000.

lihat foto MELAJU - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti saat melawan ganda putri Korea Selatan Baek Ha Na dan Lee So Hee pada babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Tiwi/Fadia melaju ke babak 16 besar usai menang rubber gim 21-13, 17-21, dan 21-14. TRIBUNNEWS/PBSI

Tambahan angka sebesar itu akan menjadi batu loncatan Tiwi/Fadia. Pasalnya, saat ini mereka masih tertahan di peringkat 20 dunia.

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Poin penuh dari Macau diprediksi membantu mereka menembus jajaran top 15 dunia, sekaligus memangkas jarak dari dua kompatriot senegaranya.

Seperti diketahui, sektor ganda putri Indonesia saat ini memiliki dua pasangan yang sudah lebih dulu nangkring di peringkat 15 besar dunia, yakni Rachel Allessya/Febriana Setianingrum dan Febriana Dwipuji/Meilysa Trias.

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Melihat selisih poin dalam tabel peringkat BWF yang terhitung tipis, Macau Open 2026 menjadi momentum yang pas bagi Tiwi/Fadia untuk menipiskan gap.

Jika masuk ke jajaran top 15 dunia, Tiwi/Fadia bersama kompatriotnya langsung menembus babak utama di turnamen dengan level Super 500 ke atas.

Oleh karena itu, momentum manis yang sudah berada di depan mata ini wajib dimanfaatkan secara maksimal dan tidak boleh disia-siakan oleh Tiwi/Fadia.

Poin BWF Macau Open 2026 (Super 300)

64 Besar = 660

32 Besar = 1670

16 Besar = 2750

8 Besar = 3850