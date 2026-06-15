Ginting dan Ubed Ditarik Mundur dari Macau Open 2026, Pelatih Beberkan Penyebabnya

Ringkasan Berita: Anthony Sinisuka Ginting dan Mohammad Zaki Ubaidillah (Ubed) ditarik mundur dari Macau Open 2026 karena alasan kondisi kesehatan

Ginting ditarik setelah mengalami insiden terpeleset saat tampil di Australia Open 2026 pekan lalu sehingga membutuhkan waktu pemulihan lebih lanjut

Sedangkan Ubed terserang flu yang menyebabkan kondisi fisiknya belum cukup fit untuk menghadapi pertandingan berintensitas tinggi

TRIBUNNEWS.COM - Sektor tunggal putra Indonesia dipastikan kehilangan dua wakilnya di ajang Macau Open 2026.

Anthony Sinisuka Ginting dan Mohammad Zaki Ubaidillah alias Ubed resmi ditarik dari Macau Open 2026 yang akan berlangsung di Macao East Asian Games Dome pada 16-21 Juni pekan ini.

Kepastian soal mundurnya Ginting dan Ubed dari Macau Open 2026 diumumkan PBSI melalui sebuah unggahan di akun Instagram resmi @badminton.ina, Senin (15/6/2026) siang WIB.

Kepala pelatih tunggal putra utama PBSI, Indra Wijaya, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan Ginting dan Ubed.

Ginting Fokus Pemulihan

Untuk Ginting, Indra menjelaskan bahwa peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu mengalami insiden saat tampil di Australia Open 2026 pekan lalu.

Ginting sempat terpeleset saat bertanding di Australia Open 2026.

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INDONESIA MASTERS 2026 - Pebulu tangkis Indonesia Anthony Sinisuka Ginting saat melawan pebulu tangkis Belgia Julien Carraggi pada babak 32 besar Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Ginting dan Ubed ditarik mundur dari Macau Open 2026 yang bakal berlangsung 16-21 Juni pekan ini karena alasan kondisi kesehatan.(TRIBUNNEWS/HERUDIN)

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Setelah dilakukan pemeriksaan bersama tim fisioterapis, PBSI kemudian memutuskan untuk tidak menurunkan Ginting di Macau Open 2026 demi memaksimalkan proses pemulihan.

"Ginting mengalami insiden terpeleset saat bertanding di Australia Open pekan lalu."

"Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisinya bersama tim fisioterapis, kami memutuskan untuk menarik Ginting dari Macau Open agar proses pemulihannya bisa lebih maksimal," ujar Indra.

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Ubed Terserang Flu dan Demam

Sementara itu, Ubed gagal tampil di Macau Open 2026 kerena tengah mengalami flu yang berdampak pada kondisi fisiknya.

Menurut Indra, kondisi kesehatan Ubed belum memungkinkan untuk menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi.

Maka dari itu, Indra memilih untuk memberikan Ubed waktu istirahat.

"Untuk Ubed, kondisinya kurang memungkinkan untuk bertanding karena sedang terserang flu yang menyebabkan demam."

"Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya, kami memutuskan untuk tidak memaksa dia tampil di Macau Open dan memberikan waktu untuk pemulihan terlebih dahulu," lanjut Indra.

Tunggal Putra Indonesia Tersisa Empat Wakil

Dengan mundurnya Ginting dan Ubed, Indonesia kini menyisakan empat wakil di sektor tunggal putra yang akan memanaskan persaingan Macau Open 2026.