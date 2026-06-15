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Senin, 15 Juni 2026 | 00:00 WIB
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Jerman
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Curacao
Curacao
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 03:00 WIB
Netherlands
Belanda
2 - 2
Japan
Jepang
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ivory Coast
Pantai Gading
1 - 0
Ecuador
Ekuador
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 09:00 WIB
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5 - 1
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Voli

12 Pemain Timnas Voli Putra U18 Indonesia untuk Kualifikasi AVC U18 Championship 2026

Sebanyak 12 pemain masuk pelatnas Timnas voli putra U18 Indonesia untuk kualifikasi zona Asia Tenggara AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026.

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TIMNAS VOLI INDONESIA - Sebanyak 12 pemain masuk pelatnas Timnas voli putra U18 Indonesia untuk kualifikasi zona Asia Tenggara AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026. 
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Ringkasan Berita:
  • PBVSI resmi memanggil 12 pemain untuk mengikuti pelatnas Timnas voli putra U18 Indonesia mulai 15 Juni 
  • Pelatnas dilakukan guna menghadapi kualifikasi Zona Asia Tenggara AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026 di Johor Bahru, Malaysia
  • Timnas voli putra U18 Indonesia akan dipimpin Udi Hermanto sebagai pelatih kepala dengan didampingi Miko Fajar Bramantyo selaku asisten pelatih

TRIBUNNEWS.COM - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) resmi merilis daftar pemain beserta ofisial Timnas voli putra U18 Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan nasional (pelatnas) di GOR Jatidiri, Semarang, mulai 15 Juni pekan ini.

Program pelatnas dilakukan sebagai persiapan menghadapi kualifikasi zona Asia Tenggara AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026 yang bakal digelar di Johor Bahru, Malaysia, pada bulan ini.

Adapun untuk gelaran AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026 akan digelar di Haikou, China, pada 12-18 Juli mendatang.

Berkaitan dengan hal itu, PBVSI telah memanggil 12 pemain muda terbaik yang akan mengikuti pelatnas.

Dari 12 pemain tersebut, terdapat dua atlet muda binaan Patriot Purworejo, yakni Raka Dwi Prasetyo (outside hitter) dan Bayu Pamungkas (opposite).

Perjuangan Timnas voli putra U18 Indonesia akan dipimpin Udi Hermanto sebagai pelatih kepala dan didampingi Miko Fajar Bramantyo sebagai asisten pelatih.

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Kualifikasi zona Asia Tenggara menjadi tantangan pertama yang harus dihadapi skuad Garuda Muda sebelum bersaing di level Asia.

Saat ini, Timnas voli putra U18 Indonesia masih menunggu keputusan Southeast Asia Volleyball Association (SAVA) terkait lawan yang akan mereka hadapi.

Timnas voli putra U18 Indonesia nantinya akan bersaing dengan sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Filipina dan Malaysia.

Apabila berhasil lolos, Timnas voli putra U18 Indonesia akan bergabung dengan 16 tim peserta AVC Boys U18 Volleyball Championship 2026.

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12 Pemain Timnas Voli Putra U18 Indonesia

Setter
Fairuz Tri Ardiono
Timothy Griffith

Outside Hitter
Rismana Muniar Ditto
Raka Dwi Prasetyo
M. Risqi Maullana
Raden Kaya Sunarya

Middle Blocker
Zulfikar Baharudin
Nozzan
Muhammad Al Hadad

Opposite
Bayu Pamungkas
Muhammad Syafiq

Libero
Rendy Erviansyah

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Tags:
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Berita Voli
Timnas Voli Putra Indonesia
Timnas voli Indonesia
AVC U18 Championship 2026
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