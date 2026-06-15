Rekap Hasil Klasemen Voli VNL 2026 Putra Week 1: Brasil & Jepang Unbeaten, Yuji Nishida Cetak Rekor

Ringkasan Berita: Brasil dan Jepang menjadi dua tim yang belum terkalahkan pada pekan pertama VNL 2026 putra

Brasil menempati posisi puncak klasemen sementara dengan koleksi 11 poin dari empat kemenangan.

Sementara itu, Jepang berada tepat di bawah Brasil meski memiliki poin yang sama, karena kalah dalam perhitungan rasio set

TRIBUNNEWS.COM - Kompetisi Volleyball Nations League 2026 putra (VNL) pekan pertama telah berakhir, Senin (15/6/2026).

Hasil impresif ditorehkan Brasil dan Jepang. Keduanya sama-sama belum terkalahkan dalam empat pertandingan di VNL 2026 putra pekan pertama.

Brasil menempati posisi teratas klasemen sementara dengan 11 poin.

Sementara Jepang membuntuti di urutan kedua dengan jumlah poin yang sama dengan Brasil.

Namun, Jepang berada di bawah Brasil lantaran masih kalah dalam perhitungan rasio set.

Brasil Kukuh di Puncak Klasemen

Untuk Brasil, mereka yang menempati Pool 2 berstatus tuan rumah. Pertandingan bertempat di Nilson Nelson Gymnasium, Brasilia, Brasil.

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Brasil meraih tiga kemenangan penuh masing-masing atas Iran (3-1), Belgia (3-1), dan Serbia (3-0).

Di laga terakhir, Brasil mendapat perlawanan sengit dari Argentina sebelum akhirnya menang melalui pertarungan lima set dengan skor 3-2.

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Jepang Tempel Ketat Brasil

Sedangkan untuk Jepang, mereka yang menempati Pool 3 bertanding di Linyi Olympic Sports Park Gymnasium, Linyi, China.

Jepang sukses mengatasi perlawanan Ukraina (3-0), Polandia (3-2), China (3-1), dan Slovenia (3-1).

Di laga terakhir melawan Slovenia, kemenangan Jepang tidak lepas dari kontribusi opposite andalan mereka, Yuji Nishida.

Dalam laga tersebut, Nishida mencatatkan tonggak bersejarah dengan menembus 1.000 poin dan 100 ace sepanjang kiprahnya di VNL.

Total koleksi poin Nishida kini mencapai 1.011 angka, menempatkannya di posisi ketiga daftar pencetak poin terbanyak sepanjang sejarah VNL.

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Nishida berada di bawah kompatriotnya, Yuki Ishikawa, yang telah mengoleksi 1.073 poin serta pemain Belanda, Nimir Abdel-Aziz, dengan 1.012 poin.

Selain Nishida, kapten Jepang Yuki Ishikawa juga tampil luar biasa ketika menghadapi Slovenia.