India Umumkan Skuad Bulu Tangkis untuk Asian Games 2026, PV Sindhu & Rankireddy/Shetty Jadi Andalan

Ringkasan Berita: India telah mengumumkan skuad bulu tangkis Asian Games 2026 yang akan diselenggarakan di Aichi-Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang

PV Sindhu menjadi salah satu harapan India dalam perburuan medali. Ia merupakan peraih medali perak Olimpiade Rio 2016 dan medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020

Kekuatan India juga bertumpu pada sektor ganda putra yang diperkuat Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty selaku peraih medali emas Asian Games 2022

TRIBUNNEWS.COM - Asosiasi Bulu Tangkis India (BAI) resmi mengumumkan daftar pemain yang akan tampil di Asian Games 2026.

Ajang multicabang olahraga tersebut dijadwalkan berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang, pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang.

Sebagaimana diberitakan Amar Ujala, penentuan skuad India dilakukan berdasarkan peringkat dunia BWF per Mei 2026.

Tunggal putri PV Sindhu dan ganda putra Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dipercaya menjadi tumpuan utama kontingen India.

PV Sindhu adalah peraih medali perak pada Olimpiade Rio 2016 dan medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020.

Sedangkan Rankireddy/Shetty merupakan ganda putra peraih medali emas Asian Games 2022.

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Selain itu, India juga membawa sejumlah pemain muda potensial seperti Lakshya Sen dan Ayush Shetty untuk memperkuat sektor tunggal putra.

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JUARA - Pasangan pebulu tangkis ganda putra India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty berpose untuk difoto usai mengalahkan pasangan pebulu tangkis ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dalam babak final Kapal Api Group Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2023). India mengumumkan skuad bulu tangkis Asian Games 2026, PV Sindhu dan Rankireddy/Shetty jadi tumpuan dalam perburuan medali. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Dengan kombinasi pemain senior dan talenta muda, India berambisi untuk meraih hasil maksimal di Asian Games 2026.

Pengalaman PV Sindhu serta kualitas Rankireddy/Shetty menjadi modal penting bagi Negeri Bollywood untuk bersaing dengan China, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, hingga Malaysia.

India Tak Bisa Dianggap Remeh

Kekuatan bulu tangkis India tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika berbicara soal Asian Games.

Di edisi sebelumnya, prestasi kontingen India sangat jauh lebih baik ketimbang Indonesia.

India meraih tiga medali Asian Games 2022, dengan rincian emas (ganda putra/Rankireddy/Shetty), perak (beregu putra), dan perunggu Prannoy HS (tunggal putra).

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Di sisi lain, Indonesia menorehkan catatan kelam di Asian Games 2022 setelah gagal meraih satu pun medali.

Hasil tersebut menjadi pencapaian terburuk sejak pertama kali berpartisipasi pada Asian Games 1962 di Jakarta.

Tidak hanya bermodalkan prestasi pada edisi sebelumnya, kepercayaan diri tim bulu tangkis India menuju Asian Games 2026 juga didukung hasil yang mereka raih sepanjang turnamen BWF World Tour musim ini.