26 Pemain Timnas Futsal Indonesia untuk TC di Spanyol, Evan Soumilena Comeback

Ringkasan Berita: Timnas futsal Indonesia memanggil 26 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Spanyol pada Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan agenda internasional

Skuad asuhan Hector Souto diperkuat sejumlah pemain yang sebelumnya tampil di Piala Asia Futsal 2026

Selain itu, beberapa pemain andalan juga kembali dipercaya untuk memperkuat Timnas futsal Indonesia, termasuk kembalinya

TRIBUNNEWS.COM - Timnas futsal Indonesia resmi merilis daftar 26 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan atau training camp (TC) di Spanyol pada Agustus 2026 mendatang.

TC di Spanyol menjadi bagian dari persiapan tim jelang agenda internasional mendatang.

Dalam unggahan di akun Instagram resmi @timnasfutsal, Senin (15/6/2026), skuad asuhan Hector Souto diisi oleh sejumlah pemain yang sebelumnya tampil di Piala Asia Futsal 2026.

Selain itu, beberapa nama andalan juga kembali dipanggil untuk memperkuat tim Garuda.

Salah satu sorotan dalam daftar pemain kali ini adalah kembalinya Evan Soumilena.

Evan kembali masuk dalam skuad setelah cukup lama absen membela Timnas futsal Indonesia.

TIMNAS FUTSAL - Evan Soumilena, Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF Futsal 2022. Timnas futsal Indonesia memanggil 26 pemain yang akan TC di Spanyol pada Agustus 2026 mendatang, Evan Soumilena comeback. (Dok: PSSI)

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Pemain kelahiran 19 November 1996 tersebut terakhir kali membela Timnas futsal Indonesia di SEA Games 2025 yang saat itu sukses meraih medali emas.

Setelah itu, Evan harus menepi karena mengalami cedera saat bermain membela Black Steel FC di level klub.

Selama berada di Spanyol, skuad Garuda dijadwalkan menjalani tiga pertandingan uji coba melawan klub-klub kuat Eropa.

Salah satunya adalah Palma Futsal yang dikenal sebagai salah satu tim terbaik di Spanyol dengan koleksi gelar Liga Champions Futsal dan Piala Interkontinental.

Selain itu, Timnas futsal Indonesia juga akan menghadapi Noia Portus Apostoli dan O Parrulo Ferrol FS yang berlaga di kompetisi kasta tertinggi futsal Spanyol.

Daftar 26 Pemain Timnas Futsal Indonesia

Kiper

Ahmad Habiebie (Bintang Timur Surabaya)

Muhammad Albagir (Black Steel FC)

Rizky Afsana (Cosmo JNE FC)

Muhammad Nizar (Pangsuma FC)

Anchor

Rizki Xavier (Cosmo JNE FC)

Flank Anchor

Ryan Dwi (Fafage Banua)

Ardiansyah Nur (Black Steel FC)

Rio Pangestu (Bintang Timur Surabaya)

Dewa Rizky (Cosmo JNE FC)

All Around

Romi Humandri (Pangsuma FC)

Flank Kaki Kiri

Mochammad Iqbal Iskandar (Bintang Timur Surabaya)

Brian Ick (Black Steel FC)

Andarias Kareth (Fafage Banua)

Imam Anshori (Pangsuma FC)

Ronal Drion (Black Steel FC)