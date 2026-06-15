Jadwal Macau Open 2026: Christian Adinata Mulai Kualifikasi, Tiwi/Fadia Tampil Sebagai Unggulan ke-1

Ringkasan Berita: Sebanyak tujuh wakil Indonesia akan memulai perjuangan mereka pada hari pertama Macau Open 2026, Selasa (16/6/2026)

Tunggal putra Christian Adinata menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang harus memulai dari babak kualifikasi

Di sektor ganda putri, Indonesia menurunkan Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang berstatus sebagai unggulan pertama

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak tujuh wakil Indonesia akan memulai perjuangan mereka pada hari pertama Macau Open 2026 yang merupakan turnamen BWF World Tour Super 300.

Macau Open 2026 hari pertama akan diisi dengan pertandingan babak kualifikasi serta sebagian partai 32 besar yang bertempat di Macau East Asian Games Dome, Selasa (16/6/2026).

Di sektor tunggal putra, Christian Adinata menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang harus memulai langkahnya dari babak kualifikasi.

Atlet yang akrab disapa Cea tersebut akan berhadapan dengan wakil India, Tushar Suveer.

Apabila mampu mengalahkan Tushar Suveer, Cea masih harus menghadapi pemenang antara Zhe Ying Wu (Taiwan) dan Ade Resky Dwicahyo (Azerbaijan).

Jika menang, barulah Cea bisa melaju ke babak 32 besar Macau Open 2026.

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RAIH EMAS - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Christian Adinata meraih medali emas tunggal putra di SEA Games 2023 di Morodok Techno National Stadium Complex, Phnom Penh, Kamboja, Selasa (16/5/2023). Sebanyak tujuh wakil Indonesia akan beraksi pada hari pertama Macau Open 2026, termasuk Christian Adinata dan Tiwi/Fadia, Selasa (16/6/2026). (Tribunnews/Abdul Majid)

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Selain Cea, sejumlah wakil Indonesia di sektor ganda akan langsung bertanding di babak 32 besar Macau Open 2026.

Di sektor ganda putra, Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana akan menghadapi pasangan Malaysia unggulan pertama, Nur Mohd Azriyn Ayub/Tan Wee Kiong.

Putra/Bagas masih berupaya meraih kemenangan setelah sebelumnya selalu terhenti di babak 32 besar Thailand Open, Malaysia Masters, dan Australia Open 2026.

Selain itu, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan tampil menghadapi pasangan Denmark, Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer.

Lalu ada Ali Fathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi yang akan melawan wakil Malaysia, Choong Hon Jian/Wong Vin Sean.

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Kemudian di sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti tampil dengan status unggulan kesatu.

Tiwi/Fadia akan menghadapi pasangan India, Ashwini Bhat K/Shikha Gautam.

Ganda putri Indonesia lainnya seperti Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine dan Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari juga turut bertanding di hari pertama Macau Open 2026.

Babak kualifikasi mulai pukul 09.00 WIB